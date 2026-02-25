“Sí tuve aventuras amorosas”: las declaraciones de Bill Gates a sus trabajadores en una asamblea

El cofundador de Microsoft, Bill Gates, declaró recientemente que tuvo aventuras románticas con dos mujeres de Rusia, pero negó cualquier relación con los crímenes cometidos por el exfinancista Jeffrey Epstein.

"Sí tuve aventuras amorosas; una con una jugadora rusa de bridge, a quien conocí en eventos de bridge, y otra con una física nuclear rusa, a quien conocí en actividades de negocios", afirmó Gates.

Gates afirmó ante los empleados de su fundación benéfica que cometió "un grave error" al relacionarse con Epstein y lamentó que su vínculo con el exfinancista afectara de sobremanera el trabajo de su organización filantrópica.

"Fue un gran error pasar tiempo con Epstein y organizar reuniones entre ejecutivos de la fundación y el financiero", señaló Gates.

BREAKING: Bill Gates apologizes to his foundation & says he had affairs with women Epstein "discovered.”



Epstein didn’t discover women. He kidnapped, tortured, and sex trafficked young girls.



Don’t let the media rehab these pedophiles. We don’t need apologies.



WE NEED ARRESTS. pic.twitter.com/VSp2Z297XJ — Power to the People ☭🕊 (@ProudSocialist) February 25, 2026

Sus declaraciones fueron hechas en una asamblea general de empleados de la Fundación Gates que se llevó a cabo el 24 de febrero último.

"No hice nada ilícito. No vi nada ilícito", reiteró el cofundador de Microsoft.

Además, la grabación de las declaraciones de Gates fue revisada por medios como The Wall Street Journal.

Exclusive: Bill Gates apologized to his foundation staff for his ties to Jeffrey Epstein, acknowledging he had two affairs but that they didn’t involve Epstein victims. 🔗 https://t.co/9znCKtZA33 pic.twitter.com/Cpz2a5Er2t — The Wall Street Journal (@WSJ) February 25, 2026

Las declaraciones de Gates se dan luego de que su imagen fuera una de las más destacadas en los documentos sobre el caso Epstein, los cuales fueron publicados por el Departamento de Justicia.

Además, en un borrador de correo publicado por el Departamento de Justicia, Epstein habría confirmado que Gates tuvo relaciones extramatrimoniales.

Epstein habría escrito que su relación con Gates era para "ayudar a Bill a conseguir drogas para lidiar con las consecuencias de haber tenido sexo con chicas rusas".

