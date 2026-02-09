Qué es la Quinta Enmienda en EE. UU. y por qué Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein, la invocó

Ghislaine Maxwell, cómplice del exfinancista acusado de delitos sexuales Jeffrey Epstein, invocó este 9 de febrero la Quinta Enmienda ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

La expareja de Epstein se negó este lunes a responder preguntas sobre las conexiones del exfinancista con figuras poderosas, pero afirmó que estaría dispuesta a hablar y colaborar con las autoridades si el presidente Donald Trump le concede un indulto.

"Como era de esperarse, Ghislaine Maxwell se acogió a la Quinta Enmienda y se negó a responder cualquier pregunta", declaró el presidente del comité, James Comer.

La Quinta Enmienda de EE. UU. hace referencia al derecho de las personas a no autoincriminarse, el cual está garantizado por la Constitución de Estados Unidos.

De acuerdo con la Carta de Derechos publicada en la página oficial del Departamento de Estado de EE. UU., la Quinta Enmienda establece que nadie “estará obligado a responder de un delito capital o infame, salvo por acto de acusación de un jurado indagatorio”.

Convicted sex trafficker Ghislaine Maxwell invoked her Fifth Amendment right against self-incrimination during a deposition before the powerful House Oversight Committee on Monday as it investigates her links to the deceased pedophile Jeffrey Epstein. https://t.co/lNUnbLASFC pic.twitter.com/4rRoJ2G1oM — New York Post (@nypost) February 9, 2026

“No se juzgará dos veces a una persona por el mismo delito de forma que se le exponga de nuevo a la pena capital; ni se le obligará, en ninguna causa penal, a declarar contra sí mismo; ni se le privará de la vida, la libertad o los bienes sin los debidos procedimientos de ley”, detalla el texto.

"Esto es, obviamente, muy decepcionante. Teníamos muchas preguntas sobre los delitos que ella y Epstein cometieron, así como sobre posibles cómplices", añadió Comer.

.@RepJamesComer says Ghislaine Maxwell refusing to answer any questions in congressional deposition is 'disappointing.' https://t.co/0WpbYRm5Tr pic.twitter.com/LjxOyTflnX — Washington Examiner (@dcexaminer) February 9, 2026

Por su parte, el abogado de Maxwell, David Markus, aseguró que existe "un camino directo" para que se escuche la verdad de parte de la expareja de Epstein.

“La señora Maxwell está dispuesta a hablar plena y honestamente si el presidente Trump le concede el indulto”, afirmó el abogado en un comunicado.

En 2021, Maxwell fue declarada culpable de proporcionar menores de edad a Epstein. Había sido citada a declarar de forma virtual desde la prisión de Texas donde cumple una condena de más de 20 años.

