Epstein construyó vínculos con rusos y buscó reunirse con Putin, según muestran los archivos

Altos funcionarios y figuras empresariales rusas, incluido un exgraduado de la Academia de Servicios de Seguridad Federal de Rusia, cultivaron relaciones con Jeffrey Epstein, según un conjunto de documentos publicados recientemente por el Departamento de Justicia, lo cual amplía el alcance de los contactos internacionales del fallecido financiero y delincuente sexual convicto.

Los documentos revelan que varios rusos de alto perfil se reunieron y mantuvieron correspondencia directa con Epstein, y que este intentó repetidamente, durante varios años, concertar una reunión con el presidente Vladímir Putin.

También incluyen pruebas de que reclutó a un exlíder de un movimiento juvenil pro-Kremlin, quien, en una ocasión, recibió una medalla de Putin para mejorar su imagen pública. En respuesta a las revelaciones, Polonia abrió una investigación sobre posibles vínculos entre Epstein y los servicios de inteligencia rusos, informó el martes el primer ministro Donald Tusk. El Kremlin desestimó la medida y un portavoz dijo que las acusaciones de vínculos entre el millonario y la inteligencia rusa "no merecen nada más que bromas" y que no ameritaban comentarios serios.

Vladímir Putin

El nombre de Putin aparece más de mil veces en los archivos de Epstein publicados, pero la mayoría de esas referencias provienen de recortes de noticias y resúmenes de medios que él recibió, en lugar de su correspondencia personal. Sin embargo, sus correos electrónicos privados muestran repetidos intentos, en la década del 2010, de concertar una reunión con el presidente ruso, a menudo por medio del ex primer ministro noruego Thorbjørn Jagland. No hay pruebas en los archivos del Departamento de Justicia de que tal reunión se haya llevado a cabo.

En un correo electrónico del 2013, dirigido al ex primer ministro israelí Ehud Barak, Epstein afirmó haber sido invitado al Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF, en inglés), una conferencia anual diseñada para atraer inversión extranjera a Rusia, a la que Putin siempre asiste, pero Epstein afirmó haberlo rechazado. En refirencia a Putin, escribió: “Si desea reunirse, deberá prescindir del tiempo real y la privacidad”. La correspondencia con Jagland ese año muestra que Epstein lo instó a plantear la posibilidad de una reunión durante una próxima visita a Moscú. “Sé que se reunirá con Putin el 20. Está desesperado por atraer inversiones occidentales a su país… Tengo su solución”, escribió Epstein. Correos electrónicos posteriores no sugieren ningún progreso, y este se quejó posteriormente de no haber recibido respuesta.

En enero del 2014, Jagland le comunicó a Epstein que se reuniría con Putin en Sochi, una ciudad del sur de Rusia, y le preguntó: "¿Por qué no vienes?". Los archivos no indican si Epstein aceptó la invitación. Pero en julio de ese año, seguía buscando presentaciones. Un contacto escribió que no había logrado convencer a un tercero para que cambiara sus planes de "ir a ver a Putin contigo". Epstein respondió: “Mala idea ahora, después del accidente aéreo”, una aparente referencia al derribo del vuelo 17 de Malaysia Airlines, días antes, en el este de Ucrania. En julio del 2015, Epstein volvió a solicitar ayuda a Jagland para organizar una reunión "para hablar de economía". Peticiones similares aparecen esporádicamente en el 2016 y el 2017, y en junio del 2018, seguía escribiendo: "Me encantaría reunirme con Putin".

Serguéi Belyakov

Los archivos del Departamento de Justicia muestran que, desde mayo del 2014 al 2018, un graduado de alto rango de la Academia de Servicios de Seguridad Federal de Rusia, Sergey Belyakov, cultivó una relación cercana con Epstein. En ese momento, Belyakov se desempeñaba como viceministro de Desarrollo Económico de Rusia y parecía encantado con su nueva amistad. En un mensaje del 4 de mayo del 2014, le dijo a Epstein: "¡Nuestra reunión fue realmente interesante! No conozco a mucha gente como usted, capaz de abrir nuevos horizontes y perspectivas". Poco después, este lo invitó a cenar en su casa de Nueva York, y Belyakov le agradeció el regalo.

A partir de entonces, ambos parecieron mantener una estrecha amistad. Belyakov invitó a Epstein varias veces a SPIEF, a partir del 2015, evento que dirigió ese mismo año. Al mismo tiempo, Epstein lo presentó a otras figuras importantes de su círculo, según la correspondencia, incluyendo, en abril del 2015, a Barak, el ex primer ministro israelí. En julio de 2015, organizó una reunión entre Belyakov y el multimillonario tecnológico estadounidense Peter Thiel, en California. Más tarde, ese mismo mes, Epstein recurrió a Belyakov en busca de ayuda con un problema grave, según consta en los documentos: “Necesito un favor”, escribió le en un mensaje, el 24 de julio del 2015. “Hay una chica rusa de Moscú. Está intentando chantajear a un grupo de poderosos empresarios en Nueva York. Es perjudicial para el negocio de todos los involucrados… ¿Sugerencias?”



En una nota posterior, Epstein explicó que la mujer afirmaba que "hombres poderosos se aprovechan de mujeres como ella, etc." La respuesta del graduado de la academia del FSB d sugiere una creciente dependencia. Ofreció ayuda de inmediato, diciendo que se reuniría con alguien que la conociera y alegó que estaba involucrada en el negocio del sexo y la escort. En el 2016, los dos estaban hablando de negocios, y Belyakov le dijo a Epstein en enero que tenía un nuevo cargo en el Fondo Ruso de Inversión Directa, el fondo soberano de riqueza ruso, encabezado por el poderoso enviado de Putin, Kirill Dmitriev.

"En este puesto, estoy buscando oportunidades para atraer dinero a Rusia y apoyar a los inversores en sus actividades en Rusia y ayudarlos a ganar dinero en Rusia", escribió Belyakov en el mensaje, al tiempo que preguntaba si Epstein estaba interesado en invertir en un nuevo sistema de pago, el procesador de bitcóin Mycelium. Cuando Trump fue elegido presidente por primera vez, en noviembre del 2016, Belyakov le envió un mensaje a Epstein titulado: "Felicidades a tu presidente". Él respondió con una sola palabra: "Divertido".

Oleg Deripaska

Los archivos del Departamento de Justicia también parecen indicar que Epstein estaba en contacto con Oleg Deripaska, un poderoso multimillonario ruso cercano al Kremlin, que también había cultivado una amistad con Lord Peter Mandelson, un miembro de alto rango del Partido Laborista británico.

Cuando Mandelson era Comisario de Comercio de la Unión Europea en 2008, estuvo de vacaciones en el yate de Deripaska en Corfú junto con Nat Rothschild, el financiero nacido en Gran Bretaña, lo que planteó preguntas sobre los esfuerzos de los oligarcas rusos por cortejar a los políticos británicos. Otros correos electrónicos entre Mandelson, su socio Benjamin Wegg-Prosser, Epstein y lo que parece ser la oficina de Deripaska indican que Mandelson y Wegg-Prosser intentaron utilizar los contactos de Deripaska para adquirir una visa de último momento a Rusia para Epstein en el 2010.

Vitaly Churkin

Epstein también parece haber ayudado a Vitaly Churkin, representante permanente de Rusia ante las Naciones Unidas desde 2006 hasta su fallecimiento en 2017, a conseguir empleo en Estados Unidos para su hijo, Maxim. En intercambios de mensajes, Epstein enfatizó que su participación "debe ser confidencial". Churkin estuvo de acuerdo y le agradeció por ser "un gran maestro" para su hijo.

En un documento previamente publicado, Epstein se jactó ante Jagland de haber asesorado políticamente a Churkin y afirmó que el diplomático "entendía a Trump después de nuestras conversaciones". Epstein también le pidió a Jagland que transmitiera un mensaje al Kremlin sugiriendo que los funcionarios lo consultaran si querían comprender mejor cómo interactuar con Trump.

María Drokova

Maria Bucher, cuyo nombre de soltera era Maria Drokova, una ex activista adolescente del movimiento juvenil pro-Kremlin Nashi, conoció a Jeffrey Epstein en el 2017 y mantuvo correspondencia con él hasta su arresto en el 2019. Drokova ganó prominencia por primera vez en Rusia como figura de relaciones públicas para Nashi, una organización juvenil nacionalista ahora desaparecida creada con el respaldo del influyente estratega político del Kremlin, Vladislav Surkov, para cultivar una fuerte base juvenil pro-Kremlin. Drokova fue luego objeto del documental del 2011 El beso de Putin, cuyo título hace referencia a una ceremonia de premios ampliamente publicitada en la que ella recibió una medalla de Putin y lo besó espontáneamente en la mejilla.

La película narra su cambio ideológico y su creciente distanciamiento del movimiento Nashi. Drokova se mudó posteriormente a San Francisco, donde se renovó como consultora de medios y comunicación y, más recientemente, como inversora de capital riesgo. En el 2022, The Washington Post informó que sus campañas de recaudación de fondos destacaban sus vínculos con rusos adinerados, según correos electrónicos y presentaciones. Drokova negó haber escrito esos correos y afirmó no haber recibido financiación rusa. En un comentario a The Post en ese momento, denunció el movimiento Nashi y afirmó haber cortado vínculos con empresas rusas.

En correos electrónicos publicados por el Departamento de Justicia, Epstein afirmó que la estaba ayudando con las relaciones públicas, y ambos hablaron sobre la creación de videos y entrevistas con diversas publicaciones para impulsar su imagen como mecenas de startups apasionado por la ciencia. Drokova declaró anteriormente que Epstein no le pagó y que lamenta no haber investigado mejor sobre él. Epstein también parece haberle asesorado sobre cómo lanzar su empresa, Day One Ventures, que fundó en el 2018. Posteriormente, presentó a Epstein a varios fundadores de startups de Silicon Valley.