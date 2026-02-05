“Un enemigo espiritual”: Qué dijo Bukele sobre las pandillas en un desayuno con Trump en Washington

Durante el Desayuno Nacional de Oración, que se llevó a cabo el 5 de febrero en Washington, llamó la atención no solo la presencia de Donald Trump, presidente de EE. UU., sino también la del mandatario salvadoreño Nayib Bukele, a quien el gobernante estadounidense presentó como “su persona favorita”.

Trump elogió a Bukele al afirmar que había “hecho un gran trabajo por Estados Unidos”, al aceptar a personas deportadas en su cárcel de máxima seguridad.

El presidente salvadoreño también tuvo una intervención en el evento, en el que participaron miembros del Congreso de EE. UU., líderes internacionales y religiosos.

Bukele afirmó, según medios como Fox News, que las pandillas en El Salvador tienen un “historial documentado de adoración a Satanás”.

“Mucha gente no sabe que nuestro enemigo no era solo de carne y hueso, sino también espiritual. Las pandillas no solo asesinaban, violaban y extorsionaban. También adoraban a Satanás”, dijo Bukele ante los asistentes al desayuno.

El mandatario aseguró que, en muchas capturas de pandilleros en El Salvador, las autoridades encontraron numerosos altares utilizados para rituales satánicos.

El Presidente @NayibBukele participó como invitado especial en el 74.º Desayuno Nacional de Oración, realizado en Estados Unidos, donde destacó que El… pic.twitter.com/GlG3INMg3l — Diario La Huella (@LaHuellaSV) February 5, 2026

“Esto está bien documentado. Publicamos las fotos y los vídeos de inmediato”, recalcó Bukele.

También afirmó que la delincuencia en El Salvador ha disminuido, al punto de calificar al país como “el más seguro del continente”.

“El Salvador era la capital mundial del asesinato. Ese era nuestro apodo: la capital mundial del asesinato, el lugar más peligroso del mundo entero”.

