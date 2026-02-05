“Podríamos usar un enfoque más suave” qué dijo Trump a la NBC sobre sus operativos migratorios

En una entrevista emitida el pasado 4 de febrero por NBC, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló, entre otros temas, sobre su percepción de los operativos migratorios.

El mandatario dijo que ha aprendido que se puede aplicar su política migratoria "con un enfoque más suave", en medio de expresiones de rechazo por los operativos y los recientes fallecimientos de Alex Pretti y Renee Good.

"Aprendí que quizás podamos usar un enfoque un poco más suave", declaró Trump a NBC News.

Sin embargo, reiteró que los operativos "aún deben ser firmes", ya que, en sus palabras, buscan "capturar a criminales muy peligrosos".

Trump también confirmó al entrevistador Tom Llamas que fue decisión suya retirar a aproximadamente 700 agentes migratorios en Minneapolis, medida anunciada el pasado miércoles por el "zar" fronterizo, Tom Homan.

Aun con ese anuncio, Homan aseguró que el despliegue de autoridades migratorias continuará, con aproximadamente dos mil agentes que permanecerán en Minneapolis.

"Lo hemos logrado. Estamos esperando que nos entreguen a los asesinos que tienen detenidos y a todos los delincuentes, narcotraficantes, a toda la gente mala que permitimos entrar en nuestro país", reiteró el mandatario.

Biden y delincuencia

Los operativos migratorios no fueron el único asunto que abordó Donald Trump en NBC, ya que volvió a arremeter contra el expresidente Joe Biden, a quien señaló como responsable de mantener una política de fronteras abiertas.

En concreto, afirmó que, durante el gobierno demócrata, ingresó un gran número de inmigrantes que habrían ejercido su derecho a solicitar asilo.

Trump también se adjudicó la baja en la delincuencia en lugares como Minneapolis y Chicago. Sin embargo, no brindó más detalles ni cifras durante la entrevista.

Respecto de la situación en Minneapolis por sus políticas migratorias, afirmó que ha entablado conversaciones con el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el alcalde de esa ciudad, aunque escuchó posteriormente críticas hacia él por parte de las autoridades.

“Llamé a la gente. Llamé al gobernador. Llamé al alcalde. Hablé con ellos. Tuvimos muy buenas conversaciones. Y luego los veo allá afuera despotricando y quejándose, literalmente como si esa llamada nunca hubiera ocurrido", dijo Trump.

