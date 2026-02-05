“Un gran tipo”: los elogios de Trump a Bukele en Washington y qué dijo sobre los líderes latinoamericanos

“Un gran tipo”: los elogios de Trump a Bukele en Washington y qué dijo sobre los líderes latinoamericanos

Durante un desayuno en Washington, Donald Trump, en compañía de Nayib Bukele, calificó a los líderes latinoamericanos de ser personas "astutas".

Combo de dos fotografías donde aparecen el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump (i), y su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele. (Foto Prensa Libre: EFE)

Durante un desayuno que se llevó a cabo este 5 de febrero en Washington, el presidente de EE. UU., Donald Trump, en compañía de Nayib Bukele, elogió al mandatario salvadoreño y calificó de “astutos” a los líderes latinoamericanos.

“También nos complace dar la bienvenida a los líderes y dignatarios visitantes de más de 110 países. Están aquí, incluyendo a una de mis personas favoritas, el presidente Bukele, de El Salvador”, dijo Trump al inicio del desayuno.

El mandatario afirmó, en el evento donde se contó con la presencia de líderes religiosos, que Bukele ha sido “un gran tipo” por aceptar a deportados en su cárcel de máxima seguridad.

“¿No es cierto que no mandas tu buena gente a Estados Unidos? ¿No dirías eso?”, dijo Trump a Bukele en tono de broma.

“Voy a hablar con él de eso después…”, añadió Trump, lo que causó la risa de Bukele y los presentes. Además, expresó que el mandatario ha hecho “un buen trabajo por Estados Unidos”.

En cuanto a los líderes latinoamericanos, Trump los describió como personas “astutas”, pues, según dijo, envían a EE. UU. a sus criminales y cuidan de las buenas personas.

“Son gente astuta, espabilados. Cuando lideras algunos de esos países, en Sudamérica, en América Latina, tienes que ser espabilado”, afirmó.

El mandatario añadió que los líderes latinoamericanos “cuidan de su buena gente, que solo nos mandan a la gente mala”.

Trump aseguró que, gracias a sus políticas migratorias y a las salidas voluntarias, al menos 2.5 millones de migrantes han abandonado EE. UU.

Lea también: Cómo Trump arropa a Bukele ante las críticas por la reelección y atropellos a los derechos humanos

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

