Sin guardia de honor ni recepción oficial: las imágenes del encuentro entre Trump y Petro

La reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, concluyó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca tras dos horas de diálogo, con el objetivo de relanzar la relación bilateral, luego de un año de desencuentros.

El mandatario colombiano llegó a las 10.53 horas y abandonó la residencia presidencial a las 13.03 horas.

La reunión, que se desarrolló a puerta cerrada y sin acceso a la prensa, no contó con una recepción de alto perfil, como la de otros mandatarios, entre ellos el salvadoreño Nayib Bukele y el argentino Javier Milei.

Petro llegó a bordo de un vehículo del Servicio Secreto de Estados Unidos con la bandera colombiana, aunque no fue recibido en la puerta del Ala Oeste por Trump ni por la tradicional guardia de honor militar.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró en una entrevista con la cadena Fox News que Trump entró “con muy buena disposición” a la reunión.

Esta fue la primera reunión entre Trump y Petro, quien se encuentra en la recta final de su mandato, con la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas prevista para el 31 de mayo.

En su primer cara a cara, Trump y Petro abordaron la crisis del narcotráfico y buscaron retomar el diálogo político.

En el centro del diálogo estuvo el narcotráfico, pues Washington sostiene que la producción de cocaína se ha disparado bajo el Gobierno de Petro, mientras este defiende que su política de sustitución de cultivos ha sido exitosa.

La delegación estadounidense la integraron el vicepresidente, J. D. Vance; el secretario de Estado, Marco Rubio, y el senador republicano de origen colombiano Bernie Moreno.

Por parte de Colombia, participaron la canciller, Rosa Villavicencio; el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, y el embajador en Estados Unidos, Daniel García-Peña.

Un año de tensiones

La cita se produce tras un año de fuertes tensiones entre ambos Gobiernos e insultos entre los dos mandatarios.

La Administración de Trump retiró la certificación de Colombia como país que coopera en la lucha contra las drogas y revocó el visado de Petro. Además, lo incluyó, junto a parte de su familia, en la llamada Lista Clinton, lo que implica la imposición de sanciones financieras por presuntamente liderar actividades relacionadas con el narcotráfico.

Por su parte, Petro ha sido muy crítico con la política migratoria y medioambiental de Trump, así como con su postura frente a la guerra en Gaza. También ha condenado los operativos contra lanchas en el Caribe y la captura de Nicolás Maduro, efectuada el 3 de enero por fuerzas estadounidenses.

Sin embargo, el 7 de enero, días después del derrocamiento de Maduro, ambos mandatarios sostuvieron una llamada telefónica y acordaron reunirse.

A raíz de las sanciones, Petro debió recibir un visado especial del Gobierno estadounidense para poder viajar a Washington.