Iglesia católica y evangélicos rechazan declaraciones de Petro sobre la vida íntima de Jesucristo

Internacional

Iglesia católica y evangélicos rechazan declaraciones de Petro sobre la vida íntima de Jesucristo

En Colombia, donde el 79% de la población se identifica como católica, las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la vida íntima de Jesucristo han desatado una ola de críticas entre grupos religiosos.

|

Gustavo Petro iglesia católica evangélica vida sexual Jesucristo

Las afirmaciones del presidente colombiano Gustavo Petro sobre la supuesta vida sexual de Jesucristo generaron rechazo inmediato por parte de la Iglesia católica y comunidades evangélicas, en un país mayoritariamente religioso. (Foto Prensa Libre: EFE/ Presidencia de Colombia).

La Iglesia católica y las comunidades evangélicas de Colombia rechazaron las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien afirmó que Jesucristo tuvo relaciones sexuales, un asunto sensible en un país profundamente religioso.

El mandatario aseguró el 27 de enero que Jesucristo “hizo el amor”, “a lo mejor con María Magdalena”, en un discurso que provocó reacciones en las redes sociales.

“Un hombre así, sin amor, no podría existir”, “murió rodeado de las mujeres que lo amaban, y eran muchas”, añadió el gobernante, quien se declara católico, aunque no practicante.

De acuerdo con la doctrina cristiana, Jesucristo llevó una vida en celibato, por lo que no tuvo relaciones sexuales ni vínculos sentimentales.

LECTURAS RELACIONADAS

Gustavo Petro habló 55 minutos con Donald Trump en una llamada telefónica sobre el narcotráfico y la situación en Venezuela. BBC

“Es una amenaza real”: Gustavo Petro habla con la BBC sobre la posibilidad de una acción militar de EE.UU. en Colombia y sobre su llamada con Trump

chevron-right
La producción de cocaína está en números récord en Colombia. Esteban Vanegas/Bloomberg via Getty Images

Qué papel juega realmente Venezuela en el narcotráfico y cómo se compara al de México y Colombia, los países a los que Trump advirtió tras la captura de Maduro

chevron-right

Le podría interesar: “Dignidad sí, visado no”: La razón por la que Estados Unidos le revocó la visa a Gustavo Petro

Las declaraciones de Petro han sido criticadas en un país donde el 79% de los 50 millones de colombianos se consideran católicos y un 10% profesan otras ramas del cristianismo.

La Confederación Evangélica de Colombia manifestó en un comunicado que las afirmaciones del presidente “tergiversan la verdad histórica, bíblica y teológica“. También “constituyen una falta de respeto” hacia Jesucristo.

Por su parte, la Conferencia Episcopal de la Iglesia católica instó al “respeto, la no interferencia y la protección de las personas en sus creencias”.

“Ningún funcionario ni otra persona está llamada a emitir conceptos de orden teológico”, añadió.

Petro fue educado en un colegio católico y ha manifestado su admiración por la Teología de la Liberación, corriente que en América Latina abogaba por la defensa de los pobres y coincidía con ciertos planteamientos del marxismo.

ESCRITO POR:

Redacción AFP

Lee más artículos de Redacción AFP

ARCHIVADO EN:

Colombia Gustavo Petro Iglesia Católica Iglesia Evangélica Jesucristo María Magdalena Tendencias internacionales 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS