Qué son las “cuentas Trump” por las que la rapera Nicki Minaj mostró apoyo hacia el mandatario

El pasado 28 de enero generó atención un acto del presidente Donald Trump en Washington, por contar con el apoyo de la rapera Nicki Minaj.

La artista trinitense estuvo presente en un evento donde se abordó la iniciativa denominada “cuentas Trump”, la cual ha recibido el respaldo público de la intérprete en distintas ocasiones.

Minaj, quien anteriormente afirmó ser “la fan número uno de Trump”, escribió recientemente en X que esta iniciativa representa “un verdadero significado a la generosidad”.

Según el presidente del Departamento del Tesoro de EE. UU., las “cuentas Trump” son cuentas de inversión para niños que podrían alcanzar hasta los US$50 mil cuando el menor cumpla la mayoría de edad.

“Con cada contribución modesta, las cuentas Trump deberían alcanzar un valor de al menos US$50 mil cuando el niño cumpla 18 años, e incluso podrían ser considerablemente mayores”, agregó.

Por su parte, Trump afirmó en el acto que el valor de las cuentas podría superar las estimaciones iniciales.

“Con inversiones algo mayores, la cuenta puede llegar a los US$100 mil, US$200 mil e incluso superar los US$300 mil por niño. Y creemos que lo más probable es que se sitúe entre los US$200 mil y los US$300 mil”, dijo.

Estas “cuentas Trump” entraron en vigor en julio del 2025 mediante la ley llamada One Big Beautiful Bill y están destinadas a beneficiar a los niños nacidos entre el 1 de enero del 2025 y el 31 de diciembre del 2028.

El sistema establece que el Departamento del Tesoro de EE. UU. deposite US$1,000 al inicio en cada cuenta, mientras que los empleadores pueden realizar contribuciones anuales de hasta US$2,500.

En cuanto a Minaj, aunque no precisó el monto de su contribución económica a estas cuentas, medios estadounidenses reportan que la artista podría haber invertido entre US$150 mil y US$300 mil.

