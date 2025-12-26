Trump justifica bombardeo al Estado Islámico en Nigeria en Navidad para “defender” a cristianos

Internacional

Trump justifica bombardeo al Estado Islámico en Nigeria en Navidad para “defender” a cristianos

Donald Trump ordenó bombardeos en Nigeria contra el Estado Islámico, una ofensiva que atribuyó a la defensa de cristianos perseguidos.

|

Donald Trump Nigeria Estado Islámico masacres cristianos bombardeos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, justicia los bombardeos contra el Estado Islámico en Nigeria como una respuesta contra las supuestas masacres de cristianos. (Foto Prensa Libre: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirma que los ataques aéreos lanzados el 25 de diciembre contra objetivos del Estado Islámico (EI) en Nigeria fueron la respuesta a una supuesta “masacre” de cristianos, lo que culminó en bombardeos en el noroeste del país africano el mismo día de Navidad.

Desde su residencia privada en Florida, donde pasa las festividades navideñas, Trump escribió un mensaje en redes sociales en el que anunció que EE. UU. había lanzado un ataque “poderoso y mortal” contra campamentos del EI en el noroeste de Nigeria.

Horas después, autoridades nigerianas confirmaron que los bombardeos se realizaron de manera conjunta.

¿Por qué bombardeó Nigeria?

Trump presentó la ofensiva como una respuesta a milicianos islamistas a quienes acusa de asesinar cristianos, aunque no aportó pruebas.

LECTURAS RELACIONADAS

Estados Unidos Nigeria bombardeos Estado Islámico

Así fueron los bombardeos de Estados Unidos y Nigeria contra campamentos del Estado Islámico

chevron-right
Remoción embajadores Estados Unidos Guatemala

Trump podría remover en enero a 29 embajadores, entre ellos el de Guatemala, según la prensa de EE. UU.

chevron-right

“Previamente, les advertí a estos terroristas que si no detenían la masacre de cristianos, se desataría un infierno, y esta noche lo hubo“, anunció el republicano la tarde de Navidad.

Ya en noviembre, Trump denunció —sin presentar más detalles— la supuesta “masacre” de cristianos en Nigeria. Luego de ello, designó al país bajo la categoría de “especial preocupación”, reservada para las naciones implicadas en “graves violaciones de la libertad religiosa”, y amenazó con una posible intervención militar.

El republicano no ha especificado a qué agresiones se refería, ni ha compartido datos que respalden la afirmación —repetida por varios de sus aliados políticos— de que los cristianos en Nigeria enfrentan un “genocidio”.

Después de esas advertencias, Estados Unidos escogió una fecha simbólica, el Día de Navidad, para lanzar su ataque.

Los bombardeos se llevaron a cabo en el noroeste del país, en una zona fronteriza con Níger donde opera el EI.

Más de una decena de misiles Tomahawk fueron disparados desde un buque de la Armada estadounidense desplegado en el golfo de Guinea. Según una evaluación inicial del Comando para África de EE. UU., el ataque causó la muerte de “múltiples” personas en el estado de Sokoto.

¿Qué dice el Gobierno nigeriano?

Autoridades nigerianas confirmaron, unas horas después del anuncio de Trump, que el ataque fue conjunto con EE. UU.

“Los ataques se basaron en información fidedigna y una cuidadosa planificación operativa, con el objetivo de debilitar la capacidad operativa de los terroristas, minimizando al mismo tiempo los daños colaterales”, explicó el portavoz de las Fuerzas Armadas, el teniente general Samaila Uba, en un comunicado.

LECTURAS RELACIONADAS

Operación Ojo de Halcón: EE. UU. destruye unos 70 objetivos en ataque contra el Estado Islámico en Siria

chevron-right
Ataque a embarcación en el Caribe

Quién es Frank Bradley y por qué está involucrado en los ataques de EE. UU. a supuestas narcolanchas

chevron-right

No obstante, el Gobierno nigeriano ha rechazado las acusaciones de “masacre” de cristianos. Ha señalado que la red de grupos armados violentos —con diferentes motivaciones y extendidos por todo el país— asesina tanto a musulmanes como a cristianos.

La violencia armada ha aumentado en los últimos meses en la región, y los grupos insurgentes vinculados al Estado Islámico y a Al Qaeda han intensificado sus ataques contra objetivos militares y civiles, sin distinción de credo.

El noreste de Nigeria sufre ataques del grupo yihadista Boko Haram desde 2009. La violencia empeoró a partir de 2016 con el surgimiento de su escisión, el Estado Islámico de la Provincia de África Occidental (ISWAP).

Boko Haram y el ISWAP han matado a más de 35 mil personas —muchas de ellas musulmanas— y han provocado unos 2.7 millones de desplazados internos, principalmente en Nigeria, pero también en Camerún, Chad y Níger, según datos oficiales.

LECTURAS RELACIONADAS

Irán

EE. UU. asegura que ataques a instalaciones iraníes retrasaron programa nuclear de Irán al menos “uno o dos años”

chevron-right
El buque de guerra USS Sampson (DDG 102) de la Armada de los EE. UU., atracado en la terminal internacional de cruceros de Amador en la ciudad de Panamá el 2 de septiembre de 2025. (Foto Prensa Libre: AFP)

¿Qué hace un enorme destructor de EE. UU. en Panamá y que tiene una gran capacidad de combate?

chevron-right

¿Qué tiene que ver Nicki Minaj?

Trump ha encontrado en la rapera Nicki Minaj una aliada en su campaña de denuncias sobre la presunta persecución de cristianos en Nigeria.

Durante un evento organizado por la Misión de EE. UU. ante la ONU en noviembre, la rapera, conocida por su música y estilo provocador, se alineó con la Administración de Trump en este asunto.

“Quiero agradecer al presidente Donald Trump que priorice este problema y por su liderazgo en la escena global al pedir acciones urgentes para defender a los cristianos de Nigeria, combatir el extremismo y frenar la violencia contra quienes simplemente quieren ejercer su derecho natural a la libertad religiosa”, declaró la artista.

Minaj, nacida en Trinidad y Tobago y naturalizada estadounidense, habitualmente se ha mantenido al margen de la política, pero ahora es una de las pocas artistas que han manifestado públicamente su apoyo a Trump.

ESCRITO POR:

Redacción EFE

Lee más artículos de Redacción EFE

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE.UU. Donald Trump Estado Islámico Estados Unidos Navidad 2025 Nigeria Tendencias mundiales 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS