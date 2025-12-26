Trump justifica bombardeo al Estado Islámico en Nigeria en Navidad para “defender” a cristianos

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirma que los ataques aéreos lanzados el 25 de diciembre contra objetivos del Estado Islámico (EI) en Nigeria fueron la respuesta a una supuesta “masacre” de cristianos, lo que culminó en bombardeos en el noroeste del país africano el mismo día de Navidad.

Desde su residencia privada en Florida, donde pasa las festividades navideñas, Trump escribió un mensaje en redes sociales en el que anunció que EE. UU. había lanzado un ataque “poderoso y mortal” contra campamentos del EI en el noroeste de Nigeria.

Horas después, autoridades nigerianas confirmaron que los bombardeos se realizaron de manera conjunta.

¿Por qué bombardeó Nigeria?

Trump presentó la ofensiva como una respuesta a milicianos islamistas a quienes acusa de asesinar cristianos, aunque no aportó pruebas.

“Previamente, les advertí a estos terroristas que si no detenían la masacre de cristianos, se desataría un infierno, y esta noche lo hubo“, anunció el republicano la tarde de Navidad.

Ya en noviembre, Trump denunció —sin presentar más detalles— la supuesta “masacre” de cristianos en Nigeria. Luego de ello, designó al país bajo la categoría de “especial preocupación”, reservada para las naciones implicadas en “graves violaciones de la libertad religiosa”, y amenazó con una posible intervención militar.

.@POTUS “Tonight, at my direction as Commander in Chief, the United States launched a powerful and deadly strike against ISIS Terrorist Scum in Northwest Nigeria, who have been targeting and viciously killing, primarily, innocent Christians, at levels not seen for many years, and… pic.twitter.com/ct7rUW128t — Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) December 26, 2025

El republicano no ha especificado a qué agresiones se refería, ni ha compartido datos que respalden la afirmación —repetida por varios de sus aliados políticos— de que los cristianos en Nigeria enfrentan un “genocidio”.

Después de esas advertencias, Estados Unidos escogió una fecha simbólica, el Día de Navidad, para lanzar su ataque.

Los bombardeos se llevaron a cabo en el noroeste del país, en una zona fronteriza con Níger donde opera el EI.

Más de una decena de misiles Tomahawk fueron disparados desde un buque de la Armada estadounidense desplegado en el golfo de Guinea. Según una evaluación inicial del Comando para África de EE. UU., el ataque causó la muerte de “múltiples” personas en el estado de Sokoto.

"Tonight, at my direction as Commander in Chief, the United States launched a powerful and deadly strike against ISIS Terrorist Scum in Northwest Nigeria, who have been targeting and viciously killing, primarily, innocent Christians…" – President Donald J. Trump pic.twitter.com/AUUmTMABSs — The White House (@WhiteHouse) December 26, 2025

¿Qué dice el Gobierno nigeriano?

Autoridades nigerianas confirmaron, unas horas después del anuncio de Trump, que el ataque fue conjunto con EE. UU.

“Los ataques se basaron en información fidedigna y una cuidadosa planificación operativa, con el objetivo de debilitar la capacidad operativa de los terroristas, minimizando al mismo tiempo los daños colaterales”, explicó el portavoz de las Fuerzas Armadas, el teniente general Samaila Uba, en un comunicado.

No obstante, el Gobierno nigeriano ha rechazado las acusaciones de “masacre” de cristianos. Ha señalado que la red de grupos armados violentos —con diferentes motivaciones y extendidos por todo el país— asesina tanto a musulmanes como a cristianos.

La violencia armada ha aumentado en los últimos meses en la región, y los grupos insurgentes vinculados al Estado Islámico y a Al Qaeda han intensificado sus ataques contra objetivos militares y civiles, sin distinción de credo.

El noreste de Nigeria sufre ataques del grupo yihadista Boko Haram desde 2009. La violencia empeoró a partir de 2016 con el surgimiento de su escisión, el Estado Islámico de la Provincia de África Occidental (ISWAP).

Boko Haram y el ISWAP han matado a más de 35 mil personas —muchas de ellas musulmanas— y han provocado unos 2.7 millones de desplazados internos, principalmente en Nigeria, pero también en Camerún, Chad y Níger, según datos oficiales.

¿Qué tiene que ver Nicki Minaj?

Trump ha encontrado en la rapera Nicki Minaj una aliada en su campaña de denuncias sobre la presunta persecución de cristianos en Nigeria.

Durante un evento organizado por la Misión de EE. UU. ante la ONU en noviembre, la rapera, conocida por su música y estilo provocador, se alineó con la Administración de Trump en este asunto.

“Quiero agradecer al presidente Donald Trump que priorice este problema y por su liderazgo en la escena global al pedir acciones urgentes para defender a los cristianos de Nigeria, combatir el extremismo y frenar la violencia contra quienes simplemente quieren ejercer su derecho natural a la libertad religiosa”, declaró la artista.

Minaj, nacida en Trinidad y Tobago y naturalizada estadounidense, habitualmente se ha mantenido al margen de la política, pero ahora es una de las pocas artistas que han manifestado públicamente su apoyo a Trump.