Así fueron los bombardeos de Estados Unidos y Nigeria contra campamentos del Estado Islámico

Internacional

Así fueron los bombardeos de Estados Unidos y Nigeria contra campamentos del Estado Islámico

El bombardeo de Estados Unidos y Nigeria contra el Estado Islámico dejó varias víctimas, según el Pentágono, y se produjo tras la advertencia de Donald Trump por presuntas masacres contra cristianos.

|

Estados Unidos Nigeria bombardeos Estado Islámico

Estados Unidos confirmó que los bombardeos contra grupos yihadistas en el norte de Nigeria se lanzaron con la aprobación del país de África occidental, semanas después de advertir contra cualquier ataque sistemático contra los cristianos del país. (Foto Prensa Libre: toma de captura del Departamento de Defensa de Estados Unidos / X).

Las autoridades nigerianas confirmaron este 26 de diciembre que lanzaron ataques aéreos de manera conjunta con Estados Unidos contra objetivos del grupo terrorista Estado Islámico (EI) en el noroeste de Nigeria, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara esos bombardeos como respuesta a una supuesta “masacre” de cristianos en ese país africano.

“Las Fuerzas Armadas de Nigeria, en colaboración con Estados Unidos de América, han llevado a cabo con éxito operaciones de ataque de precisión contra elementos extranjeros identificados, vinculados al EI, que operan en zonas del noroeste de Nigeria”, declaró el portavoz militar, teniente general Samaila Uba.

“Los ataques se basaron en información fidedigna y una cuidadosa planificación operativa, con el objetivo de debilitar la capacidad operativa de los terroristas, minimizando al mismo tiempo los daños colaterales”, explicó Uba en un comunicado.

El ministro nigeriano de Asuntos Exteriores, Yusuf Tuggar, reveló que habló con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, antes del ataque.

LECTURAS RELACIONADAS

Operación Ojo de Halcón: EE. UU. destruye unos 70 objetivos en ataque contra el Estado Islámico en Siria

chevron-right
El presidente Donald Trump participa en una reunión del Gabinete.

Por qué el secretario de Guerra de EE. UU. dijo que los ataques en el Caribe “apenas han empezado”

chevron-right

Lea más: Por qué Trump amenazó con iniciar operaciones militares “contundentes” en Nigeria

“Nigeria proporcionó información de inteligencia para el ataque estadounidense en Nigeria. Hablé con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, durante 19 minutos antes del ataque, y acordamos hablar con el presidente Tinubu para obtener su visto bueno, y él lo dio”, declaró Tuggar al canal local Channels TV.

“Tras la aprobación, volví a hablar con Marco Rubio cinco minutos antes de que se lanzara el ataque contra los terroristas”, precisó el jefe de la diplomacia nigeriana.

Su oficina añadió, en un comunicado, que el ataque se dio en el marco de la “cooperación estructurada” contra el terrorismo que mantienen con Estados Unidos, y que incluye “el intercambio de inteligencia, la coordinación estratégica y otras formas de apoyo conforme al derecho internacional y el respeto mutuo de la soberanía”.

Supuesta “masacre de cristianos”

La confirmación llegó horas después de que Trump anunciara el 25 de diciembre que su país había lanzado un ataque “poderoso y mortal” contra campamentos del EI en el noroeste de Nigeria.

Le podría interesar: Cómo es el B–2, el bombardero de EE. UU. capaz de llevar la “Bunker Buster”, la bomba que acabaría con la guerra entre Irán e Israel

Según el Pentágono, los ataques incluyeron el lanzamiento de una decena de misiles Tomahawk desde un navío de la Armada estadounidense desplegado en el golfo de Guinea y provocaron “múltiples” víctimas en el estado de Sokoto, cerca de la frontera con Níger.

En un mensaje publicado en su red Truth Social, Trump afirmó: “Previamente, les advertí a estos terroristas que si no detenían la masacre de cristianos, se desataría un infierno, y esta noche lo hubo”.

En noviembre, Trump denunció, sin aportar pruebas, una supuesta “masacre” de cristianos en Nigeria, anunció la designación del país como “de especial preocupación” (categoría reservada para naciones implicadas en “graves violaciones de la libertad religiosa”) y amenazó con una posible intervención militar.

El Gobierno nigeriano aseguró entonces que tomaba nota de las declaraciones del mandatario republicano, pero afirmó que esas acusaciones “no reflejan la realidad sobre el terreno”.

LECTURAS RELACIONADAS

Presencia militar de EE.UU. en el Caribe y el Pacífico: armamento, bases y alianzas

Lo que revelan los videos de los ataques a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico

chevron-right
Base Al Udeid

Irán ha disparado misiles en bases de EE. UU. en Catar e Irak, según la prensa estatal iraní

chevron-right

También lea: ¿Fueron destruidas las instalaciones nucleares iraníes? Estas son las versiones de EE. UU., Israel e Irán

El noreste de Nigeria sufre ataques del grupo yihadista Boko Haram desde 2009, una violencia que empeoró a partir de 2016 con el surgimiento de su escisión, el Estado Islámico de la Provincia de África Occidental (ISWAP).

Ambos grupos pretenden imponer un Estado islámico en Nigeria, país de mayoría musulmana en el norte y predominantemente cristiano en el sur.

Boko Haram y el ISWAP han matado a más de 35 mil personas —muchas de ellas musulmanas— y han causado unos 2.7 millones de desplazados internos, sobre todo en Nigeria, pero también en países vecinos como Camerún, Chad y Níger, según datos oficiales.

ESCRITO POR:

Redacción EFE

Lee más artículos de Redacción EFE

ARCHIVADO EN:

áfrica Audiencias EE.UU. Donald Trump Estado Islámico Estados Unidos Nigeria Tendencias mundiales 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS