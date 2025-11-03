Por qué Trump amenazó con iniciar operaciones militares “contundentes” en Nigeria

El pasado 2 de noviembre, el presidente Donald Trump amenazó con iniciar operaciones militares en Nigeria, ya que considera que ha habido “asesinatos de cristianos” en ese país.

En su red Truth Social, Trump aseguró que había solicitado al Pentágono que elaborara un posible plan de ataque contra Nigeria.

“Están matando a los cristianos, y los están matando en grandes cantidades. No vamos a permitir que eso suceda”, dijo Trump cuando fue cuestionado sobre el tema a bordo del Air Force One el pasado domingo.

El mandatario añadió que, en caso de que Nigeria no frenara los asesinatos, EE. UU. atacaría de forma “rápida, brutal y contundente”.

Antes de las declaraciones de Trump, el mandatario de Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, dijo que estaba dispuesto a reunirse con el presidente de EE. UU. para resolver la situación.

Reading this made me feel a deep sense of gratitude. We live in a country where we can freely worship God.



No group should ever be persecuted for practicing their religion. We don’t have to share the same beliefs in order for us to respect each other.



Numerous countries all… pic.twitter.com/2M5sPiviQu — Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) November 1, 2025

Además, el asesor especial de Tinubu, Daniel Bwala, señaló que las recientes amenazas de Trump hacia Nigeria podrían tratarse de una forma de “forzar” una reunión entre ambos mandatarios.

“No interpretamos (la publicación) literalmente. Sabemos que Donald Trump tiene su propio estilo de comunicación”, afirmó Bwala.

La situación se originó luego de que, el 1 de noviembre, Trump asegurara que los cristianos son “masacrados” en el país africano, y acusara a islamistas radicales de ser los responsables, aunque no presentó pruebas que respaldaran sus declaraciones.

Este 3 de noviembre, varios grupos religiosos, entre ellos cristianos y musulmanes en Nigeria, rechazaron las declaraciones de Trump.

