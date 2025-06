Irán ha disparado misiles en bases de EE. UU. en Catar e Irak, según la prensa estatal iraní

El Ministerio de Defensa de Catar afirmó este lunes que las defensas aéreas cataríes "interceptaron con éxito" un ataque con misiles dirigido contra la base aérea de Al Udeid, la mayor de Estados Unidos en Oriente Medio y ubicada a las afueras de Doha, en medio de la represalia de Irán por los ataques estadounidenses del pasado domingo.

"Las defensas aéreas de Catar interceptaron con éxito un ataque con misiles contra la base aérea de Al Udeid", indicó el ministerio en un comunicado publicado en su cuenta oficial de X, en el que añadió que no se han producido muertos ni heridos en el incidente.

Asimismo, el departamento afirmó que el espacio aéreo y el territorio del Estado de Catar "son seguros", y que sus Fuerzas Armadas "están siempre preparadas para hacer frente a cualquier amenaza", al tiempo que recomendó a los ciudadanos y residentes que se informen de lo sucedido a través de fuentes oficiales.

Las Fuerzas Armadas iraníes confirmaron este lunes que han lanzado un ataque con misiles contra la base aérea estadounidense Al Udeid en Catar en represalia por los bombardeos de ayer contra tres instalaciones nucleares del país persa.

La televisión privada catarí Al Jazeera informó de que se escucharon explosiones y ráfagas de disparos sobre Catar, donde se encuentra la base aérea de Al Udeid, que alberga a unos 10 mil soldados estadounidenses y sirve como cuartel general adelantado del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).

#BREAKING Iran National Security Council confirms targeting of US base in Qatar pic.twitter.com/EGh8oj6gNg