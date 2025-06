¿Fueron destruidas las instalaciones nucleares iraníes? Estas son las versiones de EE. UU., Israel e Irán

Sumándose a la campaña militar israelí iniciada el 13 de junio, Trump decidió el domingo atacar tres instalaciones nucleares claves de Irán: Natanz, Fordo (situada a gran profundidad, bajo una montaña) e Isfahán.

Su objetivo, como el de Israel, era desbaratar el programa nuclear iraní, que según sospechan las potencias occidentales pese al desmentido de Teherán, busca alcanzar la bomba atómica.

"Creo que (las instalaciones nucleares de Irán) fueron totalmente destruidas", declaró el magnate republicano desde La Haya, donde participa en una cumbre de la Otán.

"No van a construir bombas en mucho tiempo", subrayó, añadiendo que el programa nuclear iraní retrocedió "décadas".

Sin embargo, la prensa estadounidense publicó este martes un informe preliminar de los servicios de inteligencia según el cual los ataques habían retrasado el programa nuclear iraní unos meses, pero sin lograr destruirlo.

Según personas familiarizadas con el informe de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA) órgano militar del mismo EE. UU., citadas en los medios, los ataques no eliminaron por completo las centrifugadoras ni las reservas de uranio enriquecido de Teherán.

En lugar de eso, bloquearon las entradas de algunas centrales, sin destruir las instalaciones subterráneas, de acuerdo con el informe.

Tras las noticias, Donald Trump acusó a la cadena CNN y al diario The New York Times de intentar desvirtuar el "éxito" de los bombardeos sobre las instalaciones nucleares iraníes con la filtración del informe de inteligencia que dijo que el programa nuclear de ese país solo se vio retrasado unos meses.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, y el enviado especial de EE. UU. para Oriente Medio, Steve Witkoff, se habían pronunciado a lo largo del día para negar ese análisis.

De acuerdo con Infobae, hay poca información sobre el total de centros de operaciones nucleares en la república iraní, pero investigadores dan cuenta de al menos una docena de sitios en ese país.

Los expertos han dicho que Irán puede contar con al menos 90% de enriquecimiento de uranio, un componente básico de las armas nucleares, cuando lo permitido por el organismo internacional es de 60%.

Según una investigación de la cadena británica BBC, basada en datos de organismos internacionales, estas centrales estarían distribuidas así:

Tres instalaciones de investigación: Bonab, Teherán y Khondab. En este último se encuentra un reactor de aguas pesadas parcialmente construido.

Una planta de energía nuclear en Bushehr.

Dos minas de uranio (básico para la producción nuclear) en Saghand y Bandar Abbas.

Una planta de conversión de uranio en Isfahán.

Dos plantes de enriquecimiento de uranio en Fordo y Natanz.

Dos sitios de actividades nucleares que no han sido declaradas en Marivan y Lavisan.

¿Qué dice Israel?

El ejército israelí consideró este miércoles que aún es demasiado "temprano" para identificar los daños al programa nuclear iraní, al día siguiente de un cese el fuego que puso fin a 12 días de guerra entre Israel e Irán.

"Aún es pronto para evaluar los resultados de la operación", declaró el portavoz del ejército israelí, Effie Defrin, en una rueda de prensa transmitida por televisión.

"Creo que asestamos un duro golpe al programa nuclear, y también puedo decir que lo retrasamos varios años", añadió el portavoz.

¿Qué dice Irán?

Las instalaciones nucleares de Irán resultaron "gravemente dañadas" por los bombardeos de Israel e Estados Unidos durante la llamada guerra de 12 días con Israel, admitió el miércoles el portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baqai, a la cadena Al Jazeera English.

"Nuestras instalaciones nucleares han sido gravemente dañadas, sin duda, porque han sido objeto de repetidos ataques por parte de los agresores israelíes y estadounidenses", dijo Baqai a la cadena.

Sin embargo, la Agencia para la Energía Atómica iraní anunció el martes que el país persa está listo para reanudar el enriquecimiento de uranio en el marco de su programa nuclear.

"El programa nuclear de Irán se reanudará sin interrupción y estamos listos para reiniciar el enriquecimiento -nuestro programa no se detendrá", dijo la agencia según informaron medios iraníes.

¿Qué dice el OIEA?

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) considera imposible de momento evaluar los daños infligidos a las instalaciones iraníes, a las que ha solicitado acceso.

Los expertos creen que Irán pudo haber evacuado material nuclear de las infraestructuras afectadas y Teherán ha afirmado que todavía tiene reservas de uranio enriquecido.

Con todo, el OIEA afirma que no tiene ningún indicio de que exista un "programa sistemático" de fabricación de una bomba atómica en Irán.

Entre tanto, el Parlamento de Irán votó este miércoles a favor de suspender la cooperación con ese organismo de supervisión nuclear de Naciones Unidas.

"El Organismo Internacional de Energía Atómica, que se negó incluso a condenar mínimamente el ataque a las instalaciones nucleares de Irán, puso en juego su credibilidad internacional", dijo el presidente del parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, según la televisión estatal.

Entre tanto, analistas citados por The New York Times dijeron que el programa nuclear iraní ha sido perfeccionado por décadas, y que las bombas lanzadas por Israel y EE. UU. podrían dañar cualquier instalación, pero no el cúmulo de conocimientos para construir bombas.

Así, por el momento, "cada país tiene su versión de victoria", lo cual es útil para evitar una escalada: “Estados Unidos puede decir que ha hecho retroceder el programa nuclear iraní. Israel puede decir que ha debilitado a Irán, un adversario regional, e Irán puede decir que ha sobrevivido y ha hecho retroceder a potencias militares mucho más fuertes”, le dijo al Times Ali Vaez, director para Irán del Grupo Internacional de Crisis.

*Con información de EFE, AFP y The New York Times.