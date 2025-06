Cómo los anhelos nucleares de Irán podrían sobrevivir a un devastador golpe de EE. UU.

El presidente Donald Trump declaró un “éxito militar espectacular”, afirmando que las bombas estadounidenses habían eliminado pilares clave del programa nuclear iraní. Y aunque tenga razón, es posible que la operación no haya asestado un golpe mortal a un programa que está profundamente arraigado en la historia, la cultura, la sensación de seguridad y la identidad nacional de Irán.

Desde que Irán inició un ambicioso programa nuclear civil en 1974 bajo el sah Mohamed Reza Pahlevi, los dirigentes iraníes lo han considerado un orgulloso símbolo del liderazgo del país en el mundo musulmán, un reflejo de su compromiso con la investigación científica y una garantía de protección en su peligroso vecindario.

Lo que era cierto con el sah ha sido cierto con los gobernantes teocráticos del Irán posterior a la revolución. Y sería cierto, dijeron varios expertos en Irán, para cualquier posible futuro gobierno iraní, incluso si el actual líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, no sobrevive a una escalada en el conflicto con Israel y Estados Unidos.

“A corto plazo, bajo una presión inmensa, Jamení o sus sucesores tendrán que hacer concesiones”, dijo Roham Alvandi, director de la Iniciativa sobre la Historia de Irán de la London School of Economics. “A largo plazo, cualquier dirigente iraní llegará a la conclusión de que Irán debe tener una fuerza nuclear disuasoria”.

Al unirse a la campaña militar de Israel contra Irán, Trump ha aumentado enormemente los costos para los dirigentes iraníes si se niegan a aceptar las estrictas limitaciones a su programa de enriquecimiento de uranio. Sin embargo, independientemente de cómo termine este conflicto, podría haberles dado razones aún más convincentes para buscar un elemento disuasivo nuclear, dicen los expertos.

“Cualquier pensador estratégico en Irán, presente o futuro, se da cuenta de que Irán está ubicado en Medio Oriente, que sus vecinos son el Israel de Netanyahu, los talibanes en Afganistán y MBS en Arabia Saudita”, dijo el profesor Alvandi, refiriéndose al primer ministro Benjamín Netanyahu y al príncipe heredero Mohamed bin Salmán.

A esa lista de amenazas, Irán puede añadir ahora a Estados Unidos.

Es probable que el bombardeo estadounidense haya causado daños graves en las instalaciones de enriquecimiento de Natanz y Fordow, y en el complejo de investigación de Isfahán. Los ataques israelíes anteriores mataron a varios de los científicos nucleares más destacados de Irán, además de dañar las instalaciones. En conjunto, esto podría retrasar años el programa iraní.

Pero las bombas por sí solas no pueden borrar los conocimientos que los iraníes han acumulado a lo largo de casi siete décadas, desde 1957, cuando Irán firmó por primera vez un acuerdo de cooperación nuclear civil con el gobierno de Dwight D. Eisenhower. En ese momento, Estados Unidos estaba alentando a los países a participar en la exploración pacífica de la ciencia nuclear a través de la iniciativa “Átomos para la paz” de Eisenhower.

En 1967, con ayuda de Estados Unidos, Irán construyó un pequeño reactor de investigación en Teherán que todavía existe. Un año después, firmó el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares, un símbolo del deseo del sah de ser aceptado en el club de las naciones occidentales.

Rebosante de dinero por la crisis del petróleo de 1973, el sah optó entonces por ampliar rápidamente el programa nuclear civil de Irán, incluyendo el desarrollo de una capacidad de enriquecimiento propia. Envió a decenas de estudiantes iraníes al Instituto Tecnológico de Massachusetts para que estudiaran ingeniería nuclear.

El sah lo consideraba un proyecto de prestigio que impulsaría a Irán a la cabeza de los países de Medio Oriente. Sin embargo, eso lo enemistó con Estados Unidos, que temía que Irán reprocesara el combustible gastado para convertirlo en material fisible que pudiera ser utilizado en un arma.

“Era un símbolo de que el país había alcanzado el estatus de gran potencia, con la idea secundaria de que si Irak amenazaba alguna vez a Irán, podría desviarse hacia usos militares”, dijo el profesor Alvandi, quien publicó Nixon, Kissinger and the Shah: The United States and Iran in the Cold War (Nixon, Kissinger y el sah: Estados Unidos e Irán en la Guerra Fría).

El sah incluso llegó a decir que Irán tendría armas nucleares “sin duda y antes de lo que uno pensaría”, una declaración que posteriormente desmintió.

Henry A. Kissinger, que en ese entonces era secretario de Estado, intentó imponer salvaguardias al programa iraní, que el sah rechazó. Como resultado, Francia y Alemania, en lugar de Estados Unidos, obtuvieron contratos lucrativos para construir la industria iraní. Las empresas alemanas empezaron a construir la central nuclear de Bushehr en 1975, un proyecto que se interrumpió tras la revolución iraní de 1979.

Al principio, los nuevos gobernantes de Irán consideraron el programa nuclear un derroche por parte del sah. Lo dejaron en pausa hasta el final de la guerra entre Irán e Irak en 1988, cuando los repetidos bombardeos iraquíes de la planta de Bushehr, por no mencionar el uso de armas químicas en el conflicto, convencieron a los iraníes de que un programa nuclear sólido tendría un útil valor disuasorio. (La planta de Bushehr fue reconstruida por los rusos y sigue funcionando).

“En cierto modo, los cálculos de la república islámica eran los mismos que los del sah: una expresión de poder y prestigio”, dijo Ray Takeyh, experto en Irán del Consejo de Relaciones Exteriores en Estados Unidos.

El programa nuclear se volvió parte esencial del feroz nacionalismo del gobierno, el garrote tras las protestas diarias organizadas por el Estado con sus gritos de “Muerte a Estados Unidos” y “Muerte a Israel”. En 2006, durante la presidencia de Mahmud Ahmadineyad, se convirtió en casi una obsesión. En presentaciones que celebraban el derecho de Irán a enriquecer uranio, había bailarines con frascos que supuestamente contenían alguna forma de este elemento.

El programa operaba con una estrategia marcadamente dual: un programa civil, que contribuía poco a las necesidades energéticas de Irán, y un programa de enriquecimiento encubierto, que puso al país en rumbo de colisión con Israel y Estados Unidos.

Las décadas de inversión y veneración del programa harán que sea difícil que cualquier dirigente de Irán simplemente lo abandone, dicen los analistas. Incluso entre los iraníes que están molestos con el gobierno o prestan poca atención a los cálculos sobre la disuasión estratégica, el programa nuclear se ha convertido en una fuente de orgullo nacional.

“Un régimen sucesor, independientemente de quién sea y cómo llegue al poder, tendrá una perspectiva similar” sobre las ambiciones nucleares del país, dijo Takeyh, cuyo libro más reciente es The Last Shah: America, Iran and the Fall of the Pahlavi Dynasty (El último sah: Estados Unidos, Irán y la caída de la dinastía Pahlevi).

“Enfatizará la ciencia nuclear como la forma más elevada de investigación científica”, dijo. “Buscará tener un programa nuclear de cierta complejidad y desarrollado de manera autóctona”. La cuestión, señaló Takeyh, es si “será más aceptable para Estados Unidos, como lo fueron en cierta medida las ambiciones del sah”.

Por ahora, dijo Abbas Milani, director de estudios iraníes de la Universidad de Stanford, “Jamení se enfrenta a un doble dilema existencial”.

“Puede hacer caso de su propia retórica y de los consejos de los radicales de su círculo íntimo”, dijo Milani, lo que significaría intentar cerrar el estrecho de Ormuz y tomar represalias contra los barcos y bases estadounidenses de la región. O puede restar importancia públicamente a los daños causados a las instalaciones nucleares y buscar un acuerdo con Estados Unidos, con lo que estaría “salvando su régimen para pelear otro día”.

“De cualquier manera, el pueblo inocente de Irán pagará un alto precio”, afirmó Milani.