Durante la tarde del pasado miércoles 28 de enero, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, contó con el apoyo de la rapera Nicki Minaj en un acto en Washington D. C, en el que el Gobierno aseguró que cada nueva cuenta de inversión para niños que ofrece alcanzará al menos US$50 mil cuando el niño cumpla 18 años.

“Con cada contribución modesta, las cuentas Trump deberían alcanzar un valor de al menos US$50 mil (Q383 mil 593) cuando el niño cumpla 18 años, e incluso podrían ser considerablemente mayores”, agregó el portavoz del Departamento del Tesoro, la institución encargada de gestionar todas las finanzas del Gobierno y la deuda pública.

“Con inversiones algo mayores, la cuenta puede llegar a los US$300 mil (Q2 millones 300 mil) por niño. Y creemos que eso es lo más probable. Las cuentas de Donald Trump impulsan el sueño americano”, añadió el mandatario republicano ante su auditorio, frente a una pancarta que lo señalaba como "el mejor presidente de la historia".

Esto se debe a que las cuentas de Donald Trump, establecidas por la “gran y hermosa ley” del magnate neoyorquino, en julio del 2025, pueden beneficiar a todos los niños nacidos entre el domingo 1 de febrero del 2026 y el domingo 31 de diciembre del 2028, ya que el segundo mandato del republicano finaliza el sábado 20 de enero del 2029.

Nicki Minaj y el presidente

Durante la Cumbre de Cuentas, que se llevó a cabo en Washington D. C, el presidente Donald Trump contó con el apoyo de la cantante trinitense Nicki Minaj, a quien el mandatario calificó como una de las figuras más influyentes del rap femenino, ya que se le atribuye haber sido una fuerza clave en el resurgimiento del género en el 2010.

En el transcurso del evento, Minaj se declaró la “fan número uno” del presidente, debido a que considera que las ayudas de las cuentas de Donald Trump representan el “verdadero significado de la generosidad”, principalmente porque el sistema previsto contempla que el Departamento del Tesoro deposite US$1 mil de inicio en cada cuenta.

Adicionalmente, los empleadores pueden contribuir con hasta US$2 mil 500 (Q19 mil 175) anuales, monto que se descuenta del límite de US$5 mil (Q38 mil 355). Por ello, un grupo de grandes empresas ya ha mostrado respaldo a la iniciativa y ha ofrecido igualar la contribución federal para todas las cuentas de los hijos de sus empleados.

Frente a este escenario, aunque Nicki Minaj no reveló la cuantía de su aportación al programa económico del presidente, algunos medios estadounidenses apuntaban que podría invertir casi US$400 mil (Q3 millones 68 mil) en las cuentas para menores, por lo que instó a padres y empresas a participar en las nuevas cuentas de Donald Trump.

La tarjeta dorada de Trump

Unas horas después de haber defendido al presidente de los Estados Unidos en la Cumbre de Cuentas, Nicki Minaj obtuvo su tarjeta dorada de Trump (en inglés, Gold Card), un documento que presentó como un mecanismo para atraer a personas interesadas en establecerse en EE. UU. y acceder a beneficios equiparables a los de los residentes.

“Estoy finalizando el trámite de ciudadanía ahora mismo, según mi maravilloso, amable y encantador presidente. Gracias a la petición. No lo habría hecho sin ti. ¡Oh, Tarjeta Dorada Trump gratis!”, escribió Minaj en su cuenta de X, por lo que su publicación generó decenas de críticas, debido a que se supone que la Gold Card vale US$1 millón.

“El odio, o lo que la gente diga, no me afecta en absoluto. De hecho, me motiva a apoyarlo más. Y nos motivará a todos a apoyarlo más. No vamos a dejar que se salgan con la suya intimidándolo. Tiene mucha fuerza detrás, y Dios lo protege. Amén”, concluyó la trinitense, quien considera que el obsequio se debe a su apoyo a las cuentas Trump.