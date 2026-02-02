Costa Rica y Bukele: la apuesta de la presidenta electa contra el narcotráfico

Laura Fernández, presidenta electa de Costa Rica, declaró este 2 de febrero que su estrategia contra el crimen organizado y el narcotráfico incluirá cooperación directa con El Salvador. Durante una conferencia de prensa ofrecida en San José, afirmó que cuenta con el apoyo del presidente Nayib Bukele para “llevar a buen puerto” las medidas que implementará a partir del 8 de mayo del 2026, cuando asuma el cargo.

Fernández explicó que, al igual que el actual presidente Rodrigo Chaves, promoverá una estrecha relación con países aliados, entre ellos Estados Unidos y El Salvador, para robustecer acciones conjuntas en seguridad, tecnología y vigilancia territorial.

Modelo penitenciario inspirado en El Salvador

En relación con el respaldo salvadoreño, Fernández destacó el acompañamiento técnico y político en la construcción de una cárcel de máxima seguridad con capacidad para cinco mil internos, inspirada en el modelo salvadoreño. Esta obra fue impulsada por el presidente Chaves, con el apoyo de Bukele, quien visitó Costa Rica el 15 de enero pasado para lanzar oficialmente los trabajos.

Fernández indicó que su objetivo es cortar la comunicación entre privados de libertad y grupos criminales en el exterior, una de las prioridades de su estrategia contra la criminalidad.

Bukele felicita y ofrece respaldo

El presidente Nayib Bukele felicitó a Fernández tras su triunfo electoral del domingo, y le expresó por teléfono su disposición para continuar colaborando con Costa Rica. “Le deseé el mayor de los éxitos en su gobierno y todo lo mejor para el querido pueblo hermano de Costa Rica”, escribió Bukele en su cuenta de X.

La llamada se realizó antes de que se oficializara su victoria, cuando lideraba con el 53.1% de los votos válidos y el 69.4% de las mesas escrutadas, según el Tribunal Supremo de Elecciones.

Quién es Laura Fernández

Fernández, de 39 años, es politóloga y exministra de la Presidencia y de Planificación. Se ha autodefinido como la “heredera política” de Rodrigo Chaves y asegura que su mandato dará continuidad a las políticas del gobierno actual.

Será la segunda mujer en ocupar la Presidencia de Costa Rica, después de Laura Chinchilla (2010-2014). Durante la campaña, centró su discurso en la recuperación de la seguridad, la lucha contra la impunidad y la reforma penitenciaria.

La presidenta electa también manifestó que su política exterior será respetuosa de la soberanía de los países, y que buscará fortalecer la democracia en el continente.

“Mantendré relaciones diplomáticas en beneficio del pueblo de Costa Rica con todos los países del mundo”, dijo.

Sobre China, reiteró su posición firme contra la corrupción y advirtió que su gobierno no permitirá negocios ilegales “vengan de empresas chinas o del país que sean”. Laura Fernández afirmó que su estrategia contra el crimen organizado incluirá el respaldo de El Salvador.