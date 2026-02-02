Costa Rica y Bukele: la apuesta de la presidenta electa contra el narcotráfico

Internacional

Costa Rica y Bukele: la apuesta de la presidenta electa contra el narcotráfico

La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, aseguró que su gobierno contará con el respaldo del mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, para combatir el narcotráfico y fortalecer el sistema penitenciario.

y

|

time-clock

AME1215. SAN JOSÉ (COSTA RICA), 02/02/2026.- La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, habla durante una rueda de prensa este lunes, en San José (Costa Rica). Costa Rica confirmó su giro a la derecha con la elección de Laura Fernández como presidenta, quien además tendrá un sólido músculo político en la Asamblea Legislativa, aunque sí deberá buscar acuerdos con otras fuerzas políticas para tramitar las reformas del Estado que desea realizar. EFE/ Jeffrey Arguedas

Laura Fernández, presidenta electa de Costa Rica, ofrece una rueda de prensa este lunes en San José. Su elección confirma el giro a la derecha del país y le otorga fuerza en la Asamblea Legislativa, aunque deberá negociar reformas con otras bancadas. (Prensa Libre, EFE).

Laura Fernández, presidenta electa de Costa Rica, declaró este 2 de febrero que su estrategia contra el crimen organizado y el narcotráfico incluirá cooperación directa con El Salvador. Durante una conferencia de prensa ofrecida en San José, afirmó que cuenta con el apoyo del presidente Nayib Bukele para “llevar a buen puerto” las medidas que implementará a partir del 8 de mayo del 2026, cuando asuma el cargo.

Fernández explicó que, al igual que el actual presidente Rodrigo Chaves, promoverá una estrecha relación con países aliados, entre ellos Estados Unidos y El Salvador, para robustecer acciones conjuntas en seguridad, tecnología y vigilancia territorial.

Modelo penitenciario inspirado en El Salvador

En relación con el respaldo salvadoreño, Fernández destacó el acompañamiento técnico y político en la construcción de una cárcel de máxima seguridad con capacidad para cinco mil internos, inspirada en el modelo salvadoreño. Esta obra fue impulsada por el presidente Chaves, con el apoyo de Bukele, quien visitó Costa Rica el 15 de enero pasado para lanzar oficialmente los trabajos.

Fernández indicó que su objetivo es cortar la comunicación entre privados de libertad y grupos criminales en el exterior, una de las prioridades de su estrategia contra la criminalidad.

LECTURAS RELACIONADAS

Laura Fernández Delgado Costa Rica

¿Quién es Laura Fernández Delgado? La ministra de Planificación elegida presidenta de Costa Rica

chevron-right
Kast en Cecot, El Salvador

Kast a Bukele: "Queremos pedirle la colaboración a ustedes en temas de mejorar nuestro sistema penitenciario"

chevron-right

Bukele felicita y ofrece respaldo

El presidente Nayib Bukele felicitó a Fernández tras su triunfo electoral del domingo, y le expresó por teléfono su disposición para continuar colaborando con Costa Rica. “Le deseé el mayor de los éxitos en su gobierno y todo lo mejor para el querido pueblo hermano de Costa Rica”, escribió Bukele en su cuenta de X.

La llamada se realizó antes de que se oficializara su victoria, cuando lideraba con el 53.1% de los votos válidos y el 69.4% de las mesas escrutadas, según el Tribunal Supremo de Elecciones.

Quién es Laura Fernández

Fernández, de 39 años, es politóloga y exministra de la Presidencia y de Planificación. Se ha autodefinido como la “heredera política” de Rodrigo Chaves y asegura que su mandato dará continuidad a las políticas del gobierno actual.

Será la segunda mujer en ocupar la Presidencia de Costa Rica, después de Laura Chinchilla (2010-2014). Durante la campaña, centró su discurso en la recuperación de la seguridad, la lucha contra la impunidad y la reforma penitenciaria.

EN ESTE MOMENTO

La acción busca que nuevamente la CC respalde los resultados electorales del 2023. Fotografía: Prensa Libre (Esvin García).

Renovación de la CC: Sala deja fuera de las elecciones del Cang a los profesionales afines

Right

Congreso busca juramentar este martes a la comisión de postulación para renovar el MP

Right

La presidenta electa también manifestó que su política exterior será respetuosa de la soberanía de los países, y que buscará fortalecer la democracia en el continente.

“Mantendré relaciones diplomáticas en beneficio del pueblo de Costa Rica con todos los países del mundo”, dijo.

Sobre China, reiteró su posición firme contra la corrupción y advirtió que su gobierno no permitirá negocios ilegales “vengan de empresas chinas o del país que sean”. Laura Fernández afirmó que su estrategia contra el crimen organizado incluirá el respaldo de El Salvador.

ESCRITO POR:

Erick Gutiérrez

Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.

Lee más artículos de Erick Gutiérrez

Redacción EFE

Lee más artículos de Redacción EFE

ARCHIVADO EN:

Costa Rica El Salvador Laura Fernández Nayib Bukele Tendencias internacionales 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS