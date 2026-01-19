“Inside CECOT”: Los detalles del reportaje sobre la cárcel de máxima seguridad de Nayib Bukele

El pasado 18 de enero se publicó en la cadena CBS News el reportaje "Inside CECOT", en el que se documenta el envío de personas deportadas por EE. UU. a la cárcel de máxima seguridad de El Salvador.

Dicho reportaje ya había causado cierta intriga hace aproximadamente un mes, cuando la jefa de noticias de CBS, Bari Weiss, tomó la decisión de suspenderlo para el programa de televisión 60 Minutes, ya que, a su parecer, el material “no estaba listo”.

Tales declaraciones causaron extrañeza, más aún cuando Sharyn Alfonsi, reportera de 60 Minutes, afirmó el pasado 21 de diciembre que el contenido del reportaje ya había sido verificado y revisado legalmente.

Incluso, de acuerdo con información de CNN, el material fue enviado a una cadena estadounidense que retransmite 60 Minutes, lo cual, según el medio, habría provocado que una supuesta copia se divulgara en redes sociales antes de su lanzamiento oficial.

Según el medio Deadline, en esta nueva versión del documental, Alfonsi grabó una introducción adicional, además de incluir declaraciones de la Casa Blanca y del Departamento de Seguridad Nacional.

Otro elemento que podría haber postergado el lanzamiento del reportaje, según Weiss, eran las declaraciones en cámara de un funcionario de la administración de Donald Trump, ya que, en caso de que el material no contara con esa entrevista, habría “motivos para suspenderlo”.

President Trump expressed admiration for El Salvador’s prison system, saying, “They’re great facilities.”



Former inmates say that inside CECOT, prisoners sleep on metal bunks with no mattresses or sheets. Inmates say they had no access to the outdoors, clean drinking water, or… pic.twitter.com/OWUwjT9TMO — 60 Minutes (@60Minutes) January 19, 2026

“Desde noviembre, 60 Minutes ha intentado en varias ocasiones entrevistar ante la cámara a funcionarios clave de la administración Trump sobre nuestra historia. Pero rechazaron nuestras solicitudes”, explicó Alfonsi a los espectadores.

Actualmente, dicho reportaje se encuentra en YouTube y cuenta con más de 47 mil vistas desde su publicación en la plataforma, este mismo lunes.

