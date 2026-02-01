¿Quién ganó las elecciones en Costa Rica?  Laura Fernández promete mano dura contra el narcotráfico

La candidata del derechista Partido Pueblo Soberano, Laura Fernández, obtuvo un contundente triunfo en la primera ronda de las elecciones presidenciales celebradas este domingo 1 de febrero en Costa Rica, al registrar un apoyo del 49.61% con el 69.4% de las mesas escrutadas.

Fernández, politóloga de 39 años, superó con creces el 40% necesario para ganar en la primera vuelta y venció a Álvaro Ramos, del socialdemócrata Partido Liberación Nacional, quien sumó el 32.12% de los votos, según los resultados del Tribunal Supremo de Elecciones.

Ninguno de los otros 18 aspirantes presidenciales alcanzó el 5% de respaldo.

De acuerdo con el Tribunal Supremo de Elecciones, la participación en la jornada electoral fue del 69.5%.

Fernández, exministra de la Presidencia y de Planificación del Gobierno de Rodrigo Chaves, se ha proclamado como “heredera” del presidente, un economista de derecha con alta popularidad y discurso crítico hacia los demás poderes del Estado.

La inseguridad y el auge del narcotráfico fueron los principales asuntos de campaña de la candidata, ya que la población los percibe como el mayor problema del país.

Durante la campaña, Fernández prometió establecer un estado de excepción en zonas conflictivas para combatir el narcotráfico, reformar el Poder Judicial e impulsar la modernización de puertos, aeropuertos y carreteras.

En una sesión solemne, la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, Eugenia Zamora, pidió “respetar el veredicto de las urnas sin renunciar a la crítica democrática y a la vigilancia de los gobernantes”, e hizo un llamado a la “responsabilidad para frenar la escalada de insultos”, que, según dijo, no acerca al país a la búsqueda de soluciones para luchar contra “la pobreza, la ignorancia y la criminalidad”.

“Hemos sido atentos a cada detalle para garantizarles una vez más la pureza del sufragio (...) Agradecemos por unas elecciones ejemplares, libres y auténticas, que una vez más honran la más noble tradición costarricense”, afirmó Zamora.

El abstencionismo se situó en 30.4%, según el TSE.