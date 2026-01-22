La reputación global de Putin se ve afectada mientras los aliados de Rusia se ven perjudicados

La credibilidad del presidente ruso, Vladimir Putin, dentro y fuera del país se está desmoronando a los ojos del presidente Donald Trump, de los aliados clave de Moscú y de la comunidad pro guerra de Rusia, que está cada vez más indignada por una aparente guerra eterna en Ucrania, según los analistas. Mientras los líderes de países aliados de Rusia, como Venezuela, Siria e Irán, son depuestos o atacados, las promesas internacionales de Putin suenan más vacías que nunca, sus mentiras ya no se tienen en cuenta y muchos halcones pro-Kremlin claman por acciones más drásticas para recuperar la posición del país.

“Rusia está obligada a hacer algo horrible para restaurar su credibilidad. Es muy triste que tengamos que usar este tipo de argumentos. Pero no tenemos otra opción. En un mundo trumpiano, solo importan la brutalidad, la fuerza, la destrucción masiva y la crueldad”, se quejó el ideólogo ruso de extrema derecha Alexander Dugin en X, en comentarios que insinuaban frustraciones pro-régimen. Aunque Putin firmó personalmente acuerdos de asociación estratégica con Venezuela e Irán el año pasado, ha guardado silencio tras la impactante captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Trump y las promesas de Washington de ayudar a los manifestantes antigubernamentales iraníes. El jueves, solo pidió que Estados Unidos cumpliera con el derecho internacional.

Los observadores dicen que Putin se ve limitado por su necesidad de mantener su relación con Trump, incluso cuando las fuerzas estadounidenses capturaron un petrolero ruso, y que su incapacidad para apoyar a sus aliados en momentos de necesidad ha asestado un duro golpe a la proyección de poder de Rusia en el exterior y a su credibilidad en el escenario mundial. A principios de este mes, tras una persecución de una semana en alta mar en la que Rusia desplegó un submarino nuclear y un avión, las fuerzas estadounidenses abordaron y capturaron un petrolero con bandera rusa en el océano Atlántico, lo que intensificó brevemente las tensiones entre Washington y Moscú.

El petrolero, originalmente llamado Bella 1, había sido sancionado por Estados Unidos en el 2024 por operar como parte de una "flota fantasma" de petroleros que transportaban petróleo iraní ilícito. La reacción de Putin parece extraña, pero es muy lógica: no ataca a Trump porque espera una comprensión simétrica de las necesidades de Rusia. Putin sabe que si reacciona de forma exagerada, si demuestra que le duele, todos verán su debilidad, declaró en una entrevista el politólogo ruso Vladimir Pastukhov, profesor honorario del University College de Londres. Trump lo percibe, y encaja con la comprensión mutua que ambos líderes tienen del mundo y del liderazgo político.

"Trump seguirá jugando su juego sin hacer excepciones especiales con Putin si demuestra su debilidad o estupidez", dijo Pastukhov. "Cuando es fuerte, se le tratará como a una persona fuerte; cuando es débil, se le castigará". Lo que reveló la incautación del petrolero es que Trump no toma el alcance de Rusia tan en serio como Moscú y que no tiene miedo de abofetear a Putin. “Bailar con el petrolero fue un grave error diplomático del Kremlin. Esto ha causado un grave daño a la reputación, tanto externa como internamente”, declaró Mijaíl Jodorkovski, crítico de Putin y exmagnate petrolero, y añadió que es improbable que el asunto se agrave aún más.

Otro momento clave que puso de relieve la menguante credibilidad de Putin ante Trump fue cuando el Kremlin hizo afirmaciones descabelladas y fácilmente refutables de que Ucrania había intentado atacar la residencia de Putin en Valdái. Las acusaciones eran claramente exageradas, y tras considerarlas inicialmente, Trump las desmintió públicamente. “Estoy convencido de que Trump ya no cree en Putin, pero esto no es motivo para que abandone su deseo de acuerdos, tanto económicos como políticos”, declaró Khodorkovsky. “Trump considera estas declaraciones un juego diplomático, donde no le resulta rentable darle puntos extra a Putin”.

En una entrevista con Reuters, Trump insistió una vez más en que Putin estaba listo para un acuerdo de paz y que Ucrania era el obstáculo. Los dirigentes rusos son bien conocidos por negar ejemplos obvios de su culpabilidad, como en el caso del desastre del MH-17, cuando fuerzas separatistas rusas derribaron un avión de pasajeros malasio sobre Ucrania en el 2014, matando a casi 300 personas. Más recientemente, sin embargo, después de que las defensas aéreas rusas derribaron por error un vuelo de Azerbaijan Airlines, matando a 38 personas, Putin se vio obligado a disculparse después de haber desestimado inicialmente cualquier rol en el incidente ante la indignación azerbaiyana y para apuntalar el deteriorado estatus de Rusia en el Cáucaso.

Trump y Putin recurren rutinariamente a mentiras dirigidas a sus electores y manipulan los hechos para justificar actos de agresión contra otros países. Pero Rusia se enfrenta ahora a una administración estadounidense impredecible e igualmente descarada, que se ha desviado radicalmente de las normas de sus predecesores, y Moscú lucha por adaptarse a esta nueva realidad. “El presidente estadounidense fue engañado (por el Kremlin) durante todo el 2025. La coyuntural 'Doctrina Putin 2025', que permitió la continuación de la acción militar y mantuvo a Trump dentro de la esfera de influencia relativa del Kremlin, puede no funcionar después del Año Nuevo”, escribió la semana pasada el analista político Andrei Kolesnikov, radicado en Moscú.

Una administración estadounidense cada vez más transaccional, más preocupada por el dinero y los acuerdos que por la democracia, está causando confusión en la política exterior rusa, que históricamente ha apostado su poder de manera reactiva a lo que representa Estados Unidos. “Se están violando todas las leyes, y Putin se encuentra en una situación bastante extraña ahora mismo”, declaró un ex alto funcionario del Kremlin que habló bajo condición de anonimato para poder hablar con mayor libertad sobre temas delicados. “No diría que su relación con Trump sea la prioridad; no está dispuesto a sacrificarlo todo por ella; su prioridad es terminar esta guerra con dignidad”.

Pero a medida que se rompen más normas internacionales y se cruzan líneas rojas, Rusia queda tambaleándose y su capacidad como aliado disminuye, a medida que Estados Unidos se acerca a representantes rusos o a estados que alguna vez fueron amigos de Rusia, como Bielorrusia, Armenia y Azerbaiyán. “Rusia elige socios pésimos e ineficientes porque nadie más quiere ser su amigo”, declaró Alexander Gabuev, director del Centro Rusia Eurasia de Carnegie. “Y cuando estos regímenes colapsan, como vimos en Siria, Rusia no puede arreglarlo. … Rusia no puede ayudar a estos regímenes a ser más eficientes ni a atender las necesidades de sus poblaciones… ni a tomar represalias significativas contra Estados Unidos”.

La estrecha relación de Rusia con Venezuela ha transmitido históricamente un mensaje importante a Washington: Moscú tiene una presencia importante en el territorio estadounidense, al igual que Estados Unidos en Ucrania, añadió. "Venezuela era un símbolo del alcance global de Rusia. Ahora toda esta retórica le ha sido lanzada al Kremlin de forma espectacular en la cara". Esta posición internacional más disminuida se produce en un contexto de una población cada vez más harta de una guerra aparentemente interminable que ha destrozado el mito de fuerza e invencibilidad de Rusia y corre el riesgo de arrastrar al país a un mayor declive económico y social.

La guerra de Rusia contra Ucrania ha durado más que su participación en la Segunda Guerra Mundial, un triste hito que se marcó la semana pasada y que fue señalado por los críticos de la comunidad bélica del país, muchos de los cuales lo consideraron una señal de la derrota de Rusia. En los casi cuatro años que Rusia lleva estancada en el este de Ucrania, las fuerzas nazis marcharon casi hasta Moscú antes de que el Ejército Rojo las hiciera retroceder y tomara Berlín. En esa guerra, la URSS salió victoriosa. La Rusia moderna, tras 1,418 días de guerra —la llamada 'operación militar especial'—, ha sufrido una derrota —escribió el autor del canal de Telegram Nuestro Regnum—. Muy pocos en Rusia están dispuestos a reconocer la derrota, lo que podría habernos dado al menos una oportunidad de cambiar la sombría situación que se ha configurado.

El bloguero militar Maksim Kalashnikov dijo en Telegram que su “corazón se siente muy pesado” y que “ya está claro que todos los beneficios de esta guerra serán cosechados por Estados Unidos y China, mientras que los rusos se quedarán con sangre, ruinas y pérdidas”. Si bien es difícil evaluar la opinión pública más amplia y la credibilidad de Putin en un entorno autoritario con estrictas leyes de censura, la politóloga rusa residente en Berlín Ekaterina Schulmann ve pistas en las encuestas de opinión, incluido un estudio reciente que reveló que los niveles de pesimismo en la sociedad rusa aumentaron drásticamente el año pasado.

“La paz es ahora un deseo casi universal en la sociedad rusa. Hubo un resurgimiento de la esperanza con la llegada de la administración Trump: el fin de la guerra finalmente se vislumbraba, pero esta esperanza no se materializó”, dijo Schulmann, quien cree que la sociedad rusa sufrió un golpe psicológico. Y como el debate político normal es imposible, los rusos no tienen ninguna solución ni estrategia de salida, sólo descontento, ansiedad y frustración.

Mientras tanto, el presidente Putin es percibido como la personificación del statu quo. Creo que en el 2025, la sociedad rusa, y quizás las élites, han ido adoptando una mentalidad en la que el presidente es tanto el garante de su posición como un impedimento. Ahora, potencialmente, se le percibe como un obstáculo para la paz, afirmó.