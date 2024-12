Videos muestran cuando avión con 67 pasajeros se estrella en Azerbaiyán y al menos 30 mueren

El Ministerio de Emergencias de Kazajistán informó que el avión Embraer 190 de Azerbaijan Airlines que tenía 67 pasajeros y cinco tripulantes se estrelló cerca de la ciudad de Aktau, dejando al menos 32 sobrevivientes.

Medios internacionales reportan que la mayoría de los pasajeros son azerbaiyanos.

El avión despego de Bakú, capital de Azerbaiyán, y se dirigía a la ciudad de Gozni, Chechenia.

“Según los datos disponibles, sobrevivieron 32 personas”, dijo en rueda de prensa Kanan Zeinalov, portavoz de la fiscalía general de Azerbaiyán.

Los sobrevivientes han sido hospitalizados y algunos se encuentran en unidades de cuidados intensivos. Entre los heridos, hay dos menores de 11 y 16 años. Ambos pilotos, según una evaluación preliminar, murieron en el accidente.

La aerolínea explicó que la aeronave realizó un aterrizaje de emergencia a tres kilómetros de la ciudad.

“Era un vuelo regular. Tenía que volar a Grozni, pero debido a la niebla lo enviaron a Majachkalá y de allí, aparentemente, a Aktau”, declaró un portavoz del aeropuerto de la capital chechena a la agencia TASS.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Azerbaiyán afirma que algunos heridos están en condición crítica, de acuerdo con un pronunciamiento emitido.

