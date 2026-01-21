Verificamos por usted: ¿Es cierto que Dinamarca propuso comprar California por US$1 mil millones?

Donald Trump ha estado envuelto en controversia debido a que ha manifestado en reiteradas ocasiones su interés por adquirir Groenlandia, la isla ártica que pertenece a Dinamarca.

En varias oportunidades, Trump ha aprovechado para hablar sobre su deseo de anexar la isla, al afirmar que su decisión responde a "temas de seguridad" y para evitar, según sus palabras, que Rusia o China tomen el control de Groenlandia.

Por ejemplo, este 21 de enero, el mandatario habló en el Foro Económico Mundial, en Davos, Suiza. Aseguró que no busca recurrir a la fuerza para anexionar la isla, pero insistió en que desea "negociaciones inmediatas para comprar la isla".

En medio de la tensión que ha generado este asunto, en redes sociales ha circulado una peculiar noticia: Dinamarca supuestamente buscaría comprar el estado de California por US$1 mil millones. Una especie de “contraataque” a las numerosas amenazas de Trump.

Sin embargo, dicha solicitud corresponde a una petición satírica que tuvo origen en febrero del 2025.

De acuerdo con CNN, se trata de una iniciativa llamada Denmarkification, en la cual los interesados podían firmar una solicitud para comprar el estado de California por US$1 mil millones, como una forma de parodiar los intentos de Trump por adquirir Groenlandia.

“¿Alguna vez has mirado un mapa y pensado: ‘¿Sabes qué necesita Dinamarca? Más sol, palmeras y patines’. Bueno, tenemos una oportunidad única en la vida para hacer realidad ese sueño”, dice la solicitud a manera de broma.

Además, en la página web se enumeran los motivos por los que Dinamarca “necesita” California.

“Seamos sinceros, el clima de Dinamarca es... bueno, digamos que acogedor. California tiene 300 días de sol al año. ¡Imagina cambiar tus botas de lluvia por sandalias!”, señala el sitio web al referirse al clima californiano.

More than 200,000 Danish citizens have signed a petition to buy California as a response to Trump’s attempt to take Greenland.



They say they will provide Californians with “rule of law, universal health care, fact-based politics, and a lifetime supply of Danish pastries.” pic.twitter.com/02hVzcEsi2 — No Lie with Brian Tyler Cohen (@NoLieWithBTC) January 17, 2026

Otro de los supuestos beneficios que menciona la página es el “dominio tecnológico” que obtendría Dinamarca, las tostadas con aguacate e, incluso, se asegura —en tono de burla— que Dinamarca tendría su propio Disneyland.

La web también presenta beneficios “imaginarios” para quienes apoyen esta causa, así como comentarios ficticios de personas supuestamente interesadas en la propuesta.

🇩🇰🇺🇸 More than 280,000 Danes have signed a petition to buy California from the US.



The petition promises to bring the Danish concept of “hygge” to Hollywood, bike paths to Beverly Hills, and organic Danish sandwiches “smorrebrod” to every corner.



The petition was created almost… pic.twitter.com/polAQugtIy — MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) January 18, 2026

A pesar de tratarse de una parodia y de que la propuesta es ficticia, llegó a reunir, en su momento, más de 200 mil firmas.

La idea de que Trump quiere adquirir Groenlandia surgió desde que asumió el cargo, el 20 de enero del 2025, cuando afirmó que controlar la isla era una “necesidad absoluta”.

