Las nuevas estrategias con las que Rusia intenta tomar la mayor cantidad de territorio ucraniano posible

En un mapa, los avances apenas parecen perceptibles, medidos en cientos de metros, no en cientos de kilómetros. Pero mientras el presidente Donald Trump presiona a Ucrania y Rusia para que lleguen a un acuerdo que ponga fin a su guerra, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, presiona para ocupar la mayor cantidad de terreno posible a lo largo de una línea del frente que se extiende unos mil 200 kilómetros, casi la distancia de Chicago a Nueva York.

Como los enjambres cada vez más grandes de aviones de vigilancia no tripulados hacen peligroso cualquier movimiento en el campo de batalla, los rusos envían pequeños grupos de soldados a pie, quienes son más difíciles de detectar. Logran escabullirse entre los soldados ucranianos, se reagrupan y atacan, y repiten este ciclo a medida que avanzan milímetro a milímetro.

Estos grupos ganaron algo de territorio a principios de este mes, especialmente en la región oriental de Donetsk, una zona crucial cerca de la asediada ciudad de Pokrovsk. También formaciones más grandes de soldados rusos flanquearon algunas defensas ucranianas con drones y su gran número, lo que hace temer que la línea del frente empiece a desmoronarse a medida que se pone en marcha el esfuerzo más concertado de conversaciones de paz en tres años.

Las fuerzas ucranianas han hecho retroceder en gran medida a los rusos de sus recientes avances y han estabilizado la línea del frente tras enviar refuerzos, según las entrevistas y los mapas del campo de batalla. Sin embargo, los combates siguen siendo intensos. El general Oleksandr Syrskyi, máximo comandante militar ucraniano, dijo el miércoles que los soldados rusos estaban intensificando sus acciones ofensivas en el norte de Donetsk mientras seguían avanzando hacia Pokrovsk.

“Dado que están empezando a surgir negociaciones y acuerdos políticos, Putin está intentando aprovechar el poco tiempo que le queda para apoderarse de todo el territorio que pueda”, dijo el coronel Dmytro Palisa, comandante de la Brigada Mecanizada 33 de Ucrania. Su equipo se trasladó recientemente a una zona cercana a Pokrovsk, donde los soldados rusos llevan más de un año realizando intentos para capturarla.

El domingo, se sentó en un sofá de piel azul oscuro dentro de un refugio cercano a los combates. Se oían bombas a lo lejos. La habitación improvisada, construida con madera contrachapada y redes, olía a tierra.

“No le importa cuántos soldados rusos mueran o cuánto material se pierda”, dijo Palisa sobre Putin. “Lo que le importa ahora es apoderarse de la mayor parte posible de la región de Donetsk. Esto, a su vez, podría tener consecuencias negativas para nosotros, porque nos obligaría a entablar cualquier negociación desde una posición más débil”.

Ha pasado mucho tiempo desde que ésta fue una guerra rápida. Rusia ganó gran parte del territorio que ahora posee en 2014, cuando se apoderó de la península de Crimea y luego fomentó la guerra subsidiaria que siguió en el este de Ucrania, y en los primeros meses tras lanzar su invasión a gran escala en febrero de 2022. El control de Rusia sobre el territorio ucraniano ha sido cercano al 20 por ciento durante el último año.

Pero recientemente, las defensas ucranianas a lo largo de la línea del frente que atraviesa el este y el sur del país han flaqueado en ocasiones. En mayo, tras iniciar su ofensiva de primavera, los soldados rusos capturaron el doble de territorio que el mes anterior.

Aunque el ejército ucraniano ha frenado importantes pérdidas territoriales, las brigadas más aguerridas están agotadas después de haber sido utilizadas para tapar agujeros y librar los combates más graves donde existan.

La brigada Azov fue trasladada recientemente a la zona de Pokrovsk, junto con brigadas como la 33 y la 59. Muchos soldados combaten desde 2022; algunos, desde 2014. A pesar de la llamada a filas de todos los hombres de entre 25 y 60 años, a pesar de las llamativas campañas publicitarias en las que aparecen soldados montados en gatos gigantes, el ejército ucraniano tiene dificultades para reclutar nuevos soldados. El mes pasado, Ucrania incluso aprobó una ley que permite a los ciudadanos mayores de 60 años alistarse de manera voluntaria.

Lea también: Cómo Trump está utilizando la IA para identificar a migrantes “deportables” y por qué causa controversia

Para comprender lo que está ocurriendo en la guerra, basta con mirar a Donetsk, un punto central tanto en el campo de batalla como en las negociaciones de paz.

Putin insiste en que Donetsk, que constituye el núcleo de una zona histórica conocida como el Donbás, pertenece legítimamente a Rusia. En su reunión del viernes con Trump en Alaska, Putin pareció convencer al presidente estadounidense de que Ucrania tenía que ceder todo el Donbás a Rusia para lograr la paz.

Pero Rusia solo controla unas tres cuartas partes de Donetsk.

En la zona controlada por Ucrania del oeste de Donetsk, aproximadamente del tamaño de Delaware, los combates son encarnizados. Los pequeños grupos de soldados que Rusia está utilizando, que son dos, tres o cuatro, han aprovechado las brechas en la línea del frente ucraniano cerca de la ciudad de Dobropillia.

En esta zona es donde los aviones no tripulados y los misiles bombardean las aldeas con regularidad, destruyendo oficinas de correos y escuelas. Es donde Rusia ha sido incapaz de convertir pequeños avances en el campo de batalla en triunfos reales, a pesar de sufrir enormes pérdidas. Y es donde Putin y Trump quieren que los soldados ucranianos se retiren, tras 11 años de lucha, a cambio de un acuerdo de paz.

El mapa del campo de batalla mantenido por DeepState, un grupo ucraniano vinculado al ejército, muestra el aumento de las incursiones rusas a principios de agosto a unos 19 kilómetros al noreste de Pokrovsk, con pequeños grupos de soldados avanzando hacia el oeste y el norte.

Esta zona tiene poca importancia estratégica, pero una clara oportunidad. El 11 de agosto, un lunes, los rusos habían avanzado unos 13 kilómetros hacia el norte en dos largas incursiones que parecían orejas de conejo, al este de Dobropillia, según mostraba el mapa.

Y luego, el 15 de agosto, el viernes pasado, el mapa mostraba a los soldados ucranianos cortando las orejas de conejo del resto de las fuerzas rusas, atrapando así a los rusos que estaban allí.

“Su objetivo es avanzar todo lo posible, detenerse y mantener una línea”, dijo el coronel Palisa. “Simplemente cargaron hacia delante y se establecieron en el lugar. No había ningún sentido estratégico profundo detrás”.

Dijo que al menos 21 rusos se habían rendido en los tres días anteriores. “A quien no lo haga, lo destruimos”, añadió.

Vitalii Piasetskyi, sargento jefe de la Brigada Mecanizada 93, dijo que las unidades de su brigada estaban operando en dos direcciones, incluso entre Kramatorsk, una de las dos principales ciudades de Donetsk, y Dobropillia, “donde el enemigo ha conseguido infiltrarse profundamente en nuestras líneas defensivas”. Dijo que la unidad había asaltado y despejado pequeños asentamientos.

“Esta es la táctica que están utilizando ahora: infiltración que tuvo éxito justo más allá de los límites de nuestra zona de responsabilidad”, dijo el sargento Piasetskyi. Afirmó que los asaltos mecanizados se habían vuelto inusuales, debido al gran número de drones en el aire que pueden detectar el movimiento de vehículos blindados, camiones y motocicletas.

“Es una ofensiva sigilosa”, explicó. Sus fuerzas han descubierto y eliminado a muchos de los pequeños grupos de soldados rusos. “Pero algunos de estos grupos consiguen pasar”, dijo Piasetskyi.

Un soldado del Primer Cuerpo Azov de la Guardia Nacional Ucraniana desplegado en el frente cerca de Dobropillia restó importancia a la gravedad de la reciente incursión rusa. Pero el soldado, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar con los medios de comunicación, dijo que las acciones ofensivas rusas habían aumentado tras el fin de las últimas conversaciones de paz.

Tanto Piasetskyi como el sargento Oleksandr Karpiuk, del batallón de sistemas no tripulados “Inquisición” de la Brigada de Infantería Motorizada Separada 59, reiteraron una queja frecuente de la primera línea: que el ejército ucraniano no tiene suficiente personal, ni suficientes aviones no tripulados.

Ucrania tampoco dispone aún de la tecnología necesaria para detener a las unidades especializadas de drones rusos que atacan las rutas de suministro, dijo el sargento Karpiuk. La principal defensa actual consiste en colocar escudos de red a lo largo de las carreteras y sobre los vehículos.

Las unidades rusas han causado estragos entre los drones ucranianos. El gran avión no tripulado de ataque ucraniano, conocido por los rusos como Baba Yaga —nombre de una bruja del folclor eslavo que vivía en una cabaña que se sostenía sobre patas de pollo—, hacía en promedio unos 70 vuelos antes de ser derribado. Ahora apenas puede hacer 10, dijo Karpiuk.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

“Tenemos que admitir que estas unidades funcionan”, dijo Karpiuk refiriéndose a los rusos. “Todas estas nuevas unidades de aviones no tripulados son una nueva amenaza para nosotros”.