¿Por el caso Epstein? Bill Gates cancela su discurso en cumbre de la IA y estos son los motivos

El fundador de Microsoft, Bill Gates, sorprendió al cancelar su intervención en la reciente Cumbre de Impacto de Inteligencia Artificial 2026, apenas dos horas antes de su inicio.

Se esperaba que el filántropo abordara no solo el desarrollo de nuevas tecnologías relacionadas con la inteligencia artificial, sino también el papel de las principales firmas tecnológicas.

Por medio de un comunicado, la Fundación Gates confirmó su ausencia en el podio del Bharat Mandapam, al afirmar que la decisión busca “asegurar que el enfoque permanezca en las prioridades clave de la Cumbre”.

“Tras una cuidadosa consideración, y para asegurar que el enfoque permanezca en las prioridades clave de la Cumbre de IA, el señor Gates no pronunciará su discurso principal. La Fundación Gates estará representada por Ankur Vora, presidente de las oficinas de África e India, quien hablará hoy más tarde en la Cumbre”, afirmó la fundación.

La cancelación del discurso ocurre luego de que se hicieran públicos nuevos detalles relacionados con el caso de Jeffrey Epstein.

En esas publicaciones, se presume que Bill Gates habría solicitado a Epstein su apoyo para gestionar supuestos encuentros sexuales, así como la obtención de fármacos para tratar una presunta enfermedad de transmisión sexual.

BREAKING Bill Gates has cancelled his speech that was scheduled for Thursday at a major AI summit in India, the Gates Foundation said, after the Microsoft founder was named in the Epstein files pic.twitter.com/LV9qXZZ4vX — AFP News Agency (@AFP) February 19, 2026

Gates, quien comenzó la semana en el estado indio de Andhra Pradesh, donde recibió honores tradicionales y supervisó proyectos de salud, será sustituido por Ankur Vora, perfil técnico de la fundación.

Pese a su ausencia, el sitio web oficial de la India AI Impact Summit confirma la participación de los principales actores del sector, incluidos los directivos de OpenAI, Google DeepMind, Microsoft y Anthropic.

Lea también: Salpicado por el caso Epstein: Las razones por las que arrestaron al expríncipe Andrés en Inglaterra