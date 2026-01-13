Qué pasará con Bill Clinton tras negarse a comparecer en una audiencia por el caso Epstein

El expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, decidió este 13 de enero no comparecer a una audiencia sobre el caso de Jeffrey Epstein.

La audiencia se llevaría a cabo a puerta cerrada en el Capitolio, en Washington, y, según medios estadounidenses, la decisión de Clinton podría exponerlo a cargos como desacato.

Bill Clinton y su esposa, Hillary, fueron notificados por el Comité de Supervisión del Congreso para que se presentaran a la audiencia, en la cual se investiga la relación de Epstein con distintas figuras de EE. UU.

Las autoridades buscan entender cómo Epstein manejaba la información relacionada con sus supuestos crímenes. El financista fue acusado de delitos sexuales.

Epstein ha sido señalado de haber explotado sexualmente a más de mil jóvenes, incluidas menores de edad.

JUST IN - Bill and Hillary Clinton refuse to testify in the House’s Jeffrey Epstein investigation — NYT pic.twitter.com/XkjCFjFwJ2 — Disclose.tv (@disclosetv) January 13, 2026

El republicano James Comer, jefe del comité en la Cámara de Representantes, confirmó a la prensa la ausencia de Clinton en la audiencia.

“No se presentó hoy. Nadie acusa a Bill Clinton de nada reprobable, solo tenemos algunas preguntas que hacerle”, afirmó Comer.

🚨 BREAKING: The House Oversight Committee is now moving to hold BILL CLINTON in CONTEMPT of Congress after he refused to testify in the Epstein investigation



"We WILL move to hold Clinton in contempt!"



GOOD! NOBODY is above the law.pic.twitter.com/Uo0zLCJEhD — Eric Daugherty (@EricLDaugh) January 13, 2026

Además, en la citación que Comer envió a Clinton se menciona un escenario en el que el exmandatario habría tenido vínculos con el financista.

“Por su propia admisión, usted viajó a bordo del avión privado de Jeffrey Epstein en cuatro ocasiones en 2002 y 2003”, señala la citación.

La declaración de Hillary Clinton está prevista para el miércoles 14 de enero, aunque varios miembros del comité coinciden en que su asistencia es “poco probable”.

Sobre Hillary, Comer indicó: “Su familia parece haber tenido vínculos cercanos con Jeffrey Epstein y su cómplice Ghislaine Maxwell”.

Debido a que Clinton no acató la solicitud, la comisión votará la próxima semana para iniciar un procedimiento en su contra por obstrucción al Congreso.

Ese proceso será votado por la Cámara de Representantes, antes de que el Departamento de Justicia inicie acciones legales contra el exmandatario.

