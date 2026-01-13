Qué pasará con Bill Clinton tras negarse a comparecer en una audiencia por el caso Epstein

Qué pasará con Bill Clinton tras negarse a comparecer en una audiencia por el caso Epstein

Bill Clinton y su esposa Hillary fueron convocados a una audiencia del Comité de Supervisión del Congreso, que investiga las conexiones de Jeffrey Epstein.

Expresidente de EE. UU., Bill Clinton

Fotografía de archivo del 3 de junio de 2025 donde se observa al expresidente de Estados Unidos Bill Clinton asistiendo a un evento en Washington. (Foto Prensa Libre: EFE)

El expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, decidió este 13 de enero no comparecer a una audiencia sobre el caso de Jeffrey Epstein.

La audiencia se llevaría a cabo a puerta cerrada en el Capitolio, en Washington, y, según medios estadounidenses, la decisión de Clinton podría exponerlo a cargos como desacato.

Bill Clinton y su esposa, Hillary, fueron notificados por el Comité de Supervisión del Congreso para que se presentaran a la audiencia, en la cual se investiga la relación de Epstein con distintas figuras de EE. UU.

Las autoridades buscan entender cómo Epstein manejaba la información relacionada con sus supuestos crímenes. El financista fue acusado de delitos sexuales.

Epstein ha sido señalado de haber explotado sexualmente a más de mil jóvenes, incluidas menores de edad.

El republicano James Comer, jefe del comité en la Cámara de Representantes, confirmó a la prensa la ausencia de Clinton en la audiencia.

“No se presentó hoy. Nadie acusa a Bill Clinton de nada reprobable, solo tenemos algunas preguntas que hacerle”, afirmó Comer.

Además, en la citación que Comer envió a Clinton se menciona un escenario en el que el exmandatario habría tenido vínculos con el financista.

Por su propia admisión, usted viajó a bordo del avión privado de Jeffrey Epstein en cuatro ocasiones en 2002 y 2003”, señala la citación.

La declaración de Hillary Clinton está prevista para el miércoles 14 de enero, aunque varios miembros del comité coinciden en que su asistencia es “poco probable”.

Sobre Hillary, Comer indicó: “Su familia parece haber tenido vínculos cercanos con Jeffrey Epstein y su cómplice Ghislaine Maxwell”.

Debido a que Clinton no acató la solicitud, la comisión votará la próxima semana para iniciar un procedimiento en su contra por obstrucción al Congreso.

Ese proceso será votado por la Cámara de Representantes, antes de que el Departamento de Justicia inicie acciones legales contra el exmandatario.

Lea también: Víctimas en el caso Epstein se pronuncian tras publicación incompleta de archivos por el Departamento de Justicia de EE. UU.

