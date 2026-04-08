Cómo los demócratas están utilizando tácticas republicanas para atraer a los votantes

Janelle Stelson, una demócrata que se postula para desbancar al actual representante Scott Perry —republicano de Pensilvania— en un distrito que se extiende por la parte central del estado, se paró frente a una gasolinera Mobil, donde el letrero detrás de ella decía US$4.24 por galón de gasolina regular sin plomo y más de US$6 por el diésel. “El precio de la gasolina no es solo un número en un letrero”, dijo Stelson el lunes, en un acto de campaña, mientras un pequeño grupo de conductores pasaba detrás de ella para llenar el tanque. “El costo de vida está asfixiando a las familias del centro de Pensilvania y nuestro congresista no hace más que empeorar las cosas”.

Stelson, expresentadora de televisión local que estuvo a punto de arrebatarle el escaño a Perry en el 2024, se encuentra entre los demócratas de todo el país que aprovechan el aumento de los precios de la gasolina causado por la guerra en Irán. El costo por llenar el tanque de gasolina refuerza el mensaje demócrata sobre la asequibilidad, ya que los votantes están muy preocupados por el creciente costo de vida. Se trata de un giro inesperado para los demócratas: el presidente Donald Trump y los republicanos, incluido Perry, se ganaron a los votantes en el 2024 prometiendo bajar los precios y centrándose en la preocupación por la inflación durante la presidencia de Joe Biden.

Perry, un veterano elegido al Congreso por primera vez en el 2012, emitió anuncios en el 2024 criticando a Biden por el aumento en el precio de la gasolina y destacando cómo había combatido la política energética del gobernante. Y hasta hace poco, los precios de la gasolina eran un asunto del que los republicanos se jactaban con frecuencia. Pero la decisión del presidente de atacar a Irán perturbó los mercados globales e hizo subir los precios del petróleo. Los acontecimientos de las últimas semanas y el aumento general de los precios han dejado a votantes como Phillip Fabres con la sensación de haber sido estafados, mientras veía cómo subían los costos en su surtidor de una gasolinera Sheetz, a pocos kilómetros del evento de Stelson.

“En mi opinión, a nadie le preocupa ya el ciudadano común”, dijo Fabres, de 64 años, quien votó por Trump en el 2024 y trabaja en la zona. “Me fue muy bien durante el primer mandato de Trump, pero ahora estoy en la misma situación. La mayor parte de mi vida… me han estafado igual que a todos los demás”. Fabres afirmó estar dispuesto a darle a Trump cierto margen de maniobra respecto de Irán, argumentando que era necesario abordar la amenaza que representaba ese país. "Quizás no deberíamos haber empezado con esto", afirmó, "pero ¿qué habría pasado si no lo hubiéramos hecho?".

El aumento de los precios ha ejercido una presión singular sobre los republicanos, dado que controlan Washington y obtuvieron ese poder con campañas centradas en la subida de precios. Trump ha argumentado que el "pequeño contratiempo" del aumento de precios sería un problema a corto plazo y necesario para garantizar la seguridad. Sin embargo, en una publicación repleta de improperios en redes sociales, el domingo, amenazó a Irán con el "infierno" si no reabre el estrecho de Ormuz, el corredor marítimo ahora restringido que afecta los precios del gas. Desde entonces, los demócratas han tomado la delantera, centrándose en los precios de una manera que impulsó a los republicanos hace tan solo unos años.

“Vota para perjudicarnos, no para ayudarnos, cada vez que tiene la oportunidad”, señaló Stelson sobre Perry, en una entrevista, citando su apoyo a la guerra y sus votos en contra de la extensión de los subsidios a la atención médica. “El precio de la gasolina es algo que nos afecta a todos. Afecta a todo el mundo, independientemente de si se usa para trabajar, para disfrutar o para lo que sea”. “Cuesta mucho”, añadió, “sobre todo cuando te están presionando en todos los demás aspectos”. Stelson debe ganar las primarias de mayo para enfrentarse a Perry, pero se le considera la favorita en la contienda.

El distrito que incluye Harrisburg y York es uno de los más competitivos del país y, en el 2024, Stelson se quedó a tan solo cinco mil votos —aproximadamente, un punto porcentual— de derrotar a Perry, la exlíder del Caucus de la Libertad de la Cámara de Representantes, de tendencia conservadora. En otros lugares, otras campañas demócratas están adoptando un enfoque similar. VoteVets, un grupo de veteranos de tendencia izquierdista, está difundiendo un anuncio en Iowa a favor de Joshua Turek, representante estatal de Iowa que se postula para el Senado de los Estados Unidos, en el que se menciona el aumento del precio de la gasolina.

Un portavoz del grupo declaró a The Washington Post que la campaña publicitaria se ampliará esta semana, elevando el gasto total en el estado para Turek a casi US$2.5 millones en tres semanas. Abdul El-Sayed, un demócrata liberal inmerso en unas reñidas primarias al Senado en Míchigan, ha estado difundiendo anuncios sobre los precios de la gasolina en los surtidores. "¿Saben por qué la gasolina es tan cara? Por la guerra de US$200 mil millones de Donald Trump contra Irán", afirma El-Sayed en el anuncio. Este cambio en el mensaje de campaña ha sido drástico.

En su discurso sobre el estado de la Unión a principios de este año, Trump se jactó de lo que los conductores pagaban en las gasolineras, afirmando que los precios estaban "por debajo de los US$2.30 el galón en la mayoría de los estados". Sin embargo, semanas después, el precio promedio por galón ha subido a más de US$4, y la mayoría de los economistas prevén que los costos de la gasolina seguirán aumentando si continúa el conflicto con Irán. “Si no se llega pronto a un acuerdo de alto el fuego, casi diría que los aumentos podrían continuar sin cesar”, aseguró Patrick De Haan, jefe de Análisis de Petróleo de GasBuddy. “No preveo ninguna mejora real en los precios del gas hasta que se reabra el estrecho”. En una entrevista con The Post, Perry argumentó que el aumento de precios es transitorio y defendió su apoyo a la guerra en Irán como necesaria para evitar que el país desarrolle un arma nuclear.

Sin embargo, este ferviente partidario de Trump reconoció el impacto del aumento del precio del combustible en sus electores. “Miren, no me gustan los precios altos de la gasolina”, dijo, señalando que suele conducir entre su distrito y Washington. “No soy ajeno a los precios altos ni a la frustración que provocan”. Cuando se le preguntó sobre su apoyo al conflicto, dado el aumento de los precios, Perry agregó: "Pero no puedo impedir que Irán sea una nación terrorista y nos amenace a todos". El congresista republicano argumentó que su posible oponente demócrata en noviembre solo estaba utilizando los precios como un "arma política". “Incluso yo estaría de acuerdo en que los precios de la gasolina son demasiado altos”, enfatizó. “¿Pero Janelle Stelson va a cambiar eso? No”.



Stelson afirmó que, de ser elegida, impulsaría el fin de la guerra para abordar el problema de los precios de la gasolina y los aranceles de Trump al comercio internacional para reducir los precios de otros productos. Al preguntársele sobre otras medidas que tomaría, la demócrata hizo una larga pausa y dijo que aún no sabía cuáles serían. “Tengo muchas ganas de aprender más sobre cómo podríamos lograrlo”, dijo. Operadores demócratas y republicanos afirmaron que el precio de la gasolina desempeña un papel fundamental en el debate sobre la asequibilidad. Si bien los precios de los huevos, la leche y otros productos básicos pueden subir, no se anuncian con letras grandes en letreros luminosos en muchas esquinas de las calles de Estados Unidos, lo que, según Doug Heye, un veterano estratega republicano, representa una prueba "psicológica" para medir la percepción de los votantes sobre la economía.

“No se pueden evitar”, dijo Heye. “Y esto agrava un problema que ya era muy grave para los republicanos”. JJ Abbott, estratega demócrata de Pensilvania, dijo que la oportunidad para los demócratas radica en que los republicanos "se postularon basándose en este punto clave: que iban a bajar los impuestos". “Estos tipos se dirigían a los votantes de forma muy específica”, dijo Abbott. “Y eso es exactamente lo contrario de lo que ha sucedido”. Los votantes en las gasolineras del centro de Pensilvania expresaron su frustración por el aumento de los precios, y algunos argumentaron que la exasperación los disuadiría de votar en noviembre.

Muchos manifestaron sentirse agobiados económicamente por la subida general de los precios. Algunos incluso comentaron que habían modificado sus rutinas diarias para evitar gastar más gasolina. “Intenté devolver algo en una tienda donde no lo había comprado porque me quedaba más cerca otra sucursal”, dijo Pamela Seetoo, de 55 años, quien llenó el tanque de su auto en la gasolinera donde Stelson estaba haciendo campaña el lunes después de visitar una tienda Sephora local. “No quería conducir dos millas adicionales”.

Seetoo votó por la exvicepresidenta Kamala Harris en el 2024 y dijo que no le sorprendió que Trump no cumpliera su promesa sobre los precios. "Prometió muchas cosas", afirmó. Stephen Glass, un jubilado de 74 años que vive en Harrisburg, calificó el conflicto en Irán como una "guerra de elección" mientras llenaba el depósito de su coche poco después de que hablara Stelson. “Todos estamos empezando a sentir las consecuencias económicas”, dijo Glass, quien también votó por Harris. “Estoy viendo 4.24 dólares aquí mismo… Para mí, es indignante. Es innecesario”.

Después de que la bomba de combustible hiciera clic, Glass miró el total. “Solo tengo US$30 ”, dijo. “Eso es todo lo que podía permitirme”.