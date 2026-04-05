Copiloto de F-15 sobrevive herido en Irán y es rescatado en operación de alto riesgo
Estados Unidos rescató este domingo al copiloto de un F-15 derribado el viernes en Irán, segundo tripulante recuperado tras el incidente.
Según la prensa estadounidense, la aeronave caída, el viernes 3 de abril de 2025, sería un avión F-15E Strike Eagle. (Foto Prensa Libre: EFE)
El pasado viernes, Irán derribó un caza F-15 estadounidense dentro de su territorio, en el primer incidente de este tipo desde el inicio del conflicto en Oriente Medio tras la ofensiva del 28 de febrero liderada por Estados Unidos e Israel.
La aeronave contaba con dos tripulantes. Uno de ellos fue rescatado horas después del derribo, mientras que el segundo —el copiloto— permaneció desaparecido en una zona montañosa, lo que activó una operación de búsqueda especializada.
Rescate del copiloto: segundo tripulante recuperado
El presidente Donald Trump confirmó este domingo el rescate del copiloto, convirtiéndose en el segundo tripulante recuperado tras el incidente.
El mandatario indicó que el militar, identificado como un coronel, permaneció cerca de siete horas en territorio enemigo y fue localizado con vida, aunque “gravemente herido”. Añadió que la misión fue una de las “más osadas operaciones de búsqueda y rescate de la historia”.
Hemos rescatado al tripulante/oficial de F-15, gravemente herido y realmente valiente, desde lo profundo de las montañas de Irán. El ejército iraní lo estaba buscando intensamente, en grandes números, y se estaba acercando. Es un coronel muy respetado. Este tipo de incursión rara vez se intenta debido al peligro para el “personal y el equipo”. ¡Simplemente no sucede!
La segunda incursión ocurrió después de la primera, en la que rescatamos al piloto a plena luz del día, algo también inusual, pasando siete horas sobre Irán. ¡Una ASOMBROSA demostración de valentía y talento por parte de todos!
Tendré una conferencia de prensa, con los militares, en la Oficina Oval, el lunes a la 1:00 p. m.
¡Dios bendiga a nuestros grandes GUERREROS MILITARES!
Presidente DONALD J. TRUMP.
Operación militar en territorio enemigo
El rescate se realizó mediante una operación de búsqueda y rescate en combate (CSAR), ejecutada a plena luz del día, una condición poco habitual en este tipo de misiones. Sin embargo, el Pentágono no ha revelado detalles operativos.
De acuerdo con información citada por The Washington Post, el copiloto logró ocultarse en una grieta en la montaña para evitar ser capturado por fuerzas iraníes que ya se encontraban en su búsqueda.
La cadena BBC reportó que, pese a sus lesiones, el militar pudo movilizarse por su cuenta, lo que facilitó su supervivencia.
Carrera contrarreloj y enfrentamientos
La localización del copiloto generó una carrera entre fuerzas estadounidenses e iraníes. Medios de Irán informaron que incluso se ofrecieron recompensas para encontrar al militar.
Según Trump, las tropas iraníes se acercaban “peligrosamente”, lo que elevó el riesgo de captura. Durante la operación, se registraron enfrentamientos entre helicópteros estadounidenses y fuerzas en tierra.
El Pentágono desplegó aviones C-130 y múltiples aeronaves que volaron a baja altitud para evadir radares. Por su parte, Irán afirmó haber derribado cuatro aeronaves estadounidenses, versión no confirmada por Washington.
Papel de inteligencia y estrategia militar
Un funcionario citado por The Washington Post señaló que la CIA localizó al copiloto y difundió información falsa dentro de Irán para desviar la atención sobre su ubicación.
Asimismo, medios iraníes difundieron imágenes de restos de aeronaves calcinadas, lo que podría indicar que Estados Unidos destruyó equipos propios para evitar que cayeran en manos enemigas.
Según recogen medios internacionales, la posible captura del copiloto habría representado una ventaja estratégica para Irán, especialmente en un contexto de alta tensión por el ultimátum de Estados Unidos sobre la reapertura del estrecho de Ormuz.