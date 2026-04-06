Dijo que el dinero no era real: Por qué un hombre exigió gasolina gratis en una gasolinera de California

Un hombre fue detenido en California por exigir gasolina gratis en una estación de servicio en el sur del estado, mientras esperaba dentro de su vehículo a que el encargado cargara combustible.

De acuerdo con información del Departamento de Policía de Irvine, el hombre exigió al encargado US$55 en gasolina gratis.

Las autoridades compartieron un video, tomado por una cámara frontal de uno de los agentes, en el que se observa el momento del arresto. Al hombre le indican que debe retirarse de la gasolinera o será detenido.

En el video se escucha al hombre decir que no pagará porque considera que el dinero, como unidad de pago, "no es real".

"Si quieres gasolina, vas a pagar con efectivo o con una tarjeta de débito; si no, te tendrás que ir", se escucha decir al policía en el video.

Luego de que el hombre se negara a pagar, las autoridades procedieron a arrestarlo.

Man arrested after demanding $55 in gas, refusing to pay in Orange County https://t.co/xWsBKH4IKa — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) April 6, 2026

"Nuestros agentes desplegaron su experta paciencia y sus habilidades de negociación, intentando lograr que el hombre se marchara mientras lidiaban con un debate sobre si el dinero es real", afirmó el Departamento de Policía de Irvine.

California es uno de los estados más afectados por el aumento del precio de la gasolina en EE. UU., debido al conflicto con Irán.

Según datos de la asociación automovilística AAA, el promedio nacional se situó en US$4.119 dólares por galón, y en el Estado Dorado el valor promedio subió a US$5.929 por galón.

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