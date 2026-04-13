Kamala Harris no descarta volver a postularse para la presidencia de EE. UU.

A la ex vicepresidenta Kamala Harris le bastó con mencionar las elecciones para que los asistentes a una conferencia sobre derechos civiles en esta ciudad se pusieran de pie de un salto y comenzaran a corear: “¡Corre otra vez! ¡Corre otra vez!” Harris sonrió y pidió silencio a los miles de personas reunidas en el salón de un hotel para la convención anual de la National Action Network (NAN) del reverendo Al Sharpton, y luego dijo lo que muchos querían oír: "Lo estoy considerando". Fue una de sus señales más explícitas hasta el momento de que podría regresar a la política, en respuesta a la pregunta de Sharpton sobre si se postularía a la presidencia en el 2028.

Algunos demócratas y analistas políticos han expresado escepticismo sobre si Harris debería intentar un regreso a la política nacional tras su dura derrota ante el presidente Donald Trump en 2024. Sin embargo, la cálida acogida que recibió el viernes de una multitud de votantes mayoritariamente negros demuestra por qué la primera mujer negra en ocupar la vicepresidencia aún podría ser una figura clave para los demócratas de cara a las próximas elecciones presidenciales. Harris apareció en el tercer día de un evento de cuatro días en el que Sharpton, el comentarista y activista por los derechos civiles, presentó a varios aspirantes demócratas a la presidencia ante miembros de su organización NAN de todo el país.

Ninguno atrajo a una multitud tan grande como Harris, con espectadores que llenaban todos los asientos y formaban largas filas a lo largo de las paredes del salón de baile de un hotel en Times Square. Tras la aparición de Harris, el público se mostró mucho más tranquilo al ver al exsecretario de transporte y candidato presidencial del 2020, Pete Buttigieg, quien recibió una respuesta cortés y luego una ovación de pie cuando, al finalizar su intervención, insinuó que planeaba presentarse de nuevo. Sharpton presentó a Harris con un emotivo homenaje a su larga relación, pero en una entrevista se mostró evasivo sobre su apoyo a ella en comparación con otros invitados, entre los que se encontraban el gobernador de Maryland, Wes Moore, el gobernador de Illinois, JB Pritzker, y el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro.

Sharpton afirmó que no está "proponiendo a nadie" como favorito demócrata para el 2028, pero que cree que Harris sigue siendo una candidata con un gran potencial. “Decir que alguien que obtuvo más votos que cualquier otro candidato presidencial en la historia de Estados Unidos, con la excepción de Trump (y Joe Biden), debería quedar fuera de la conversación dos años después es una locura”, dijo Sharpton. “Tiene un historial comprobado de captación de votos, y creo que cuenta con un apoyo considerable”. Tras señalar que se presentó a las elecciones para la nominación demócrata en el 2004, Sharpton añadió que "si yo estuviera pensando en presentarme, no la descartaría de la contienda".

Las encuestas de alta calidad sobre las preferencias demócratas para los posibles candidatos presidenciales del 2028 han sido escasas, y muchos encuestadores se muestran reacios a sondear a los votantes tan pronto. Algunas encuestas han demostrado que los votantes negros aún tienen a Harris en alta estima, incluyendo una encuesta de The Washington Post-Ipsos de septiembre que reveló que el 72% de los demócratas negros y los simpatizantes demócratas tienen una opinión favorable de la exvicepresidenta. Esto se compara con el 50% del gobernador de California, Gavin Newsom, otro posible aspirante presidencial, pero su menor popularidad se debe principalmente a que la gente no tiene una opinión formada.

En general, la encuesta reveló que los adultos estadounidenses eran más propensos a tener una impresión desfavorable de Harris, con un 52%, que favorable, con un 36%. Harris ya había insinuado un posible regreso a la política en otras ocasiones, incluso en una entrevista en febrero en la que dijo: "Puede que sí", cuando se le preguntó si estaba pensando en volver a presentarse a la presidencia. En el evento de NAN, el extenso discurso de Harris sobre su experiencia sonó como un currículum vitae con énfasis en sus habilidades en política exterior. “Serví durante cuatro años a un paso de la presidencia de los Estados Unidos. Pasé incontables horas en mi oficina del Ala Oeste, a pocos pasos del Despacho Oval. Pasé incontables horas en el Despacho Oval, en la Sala de Crisis. Sé en qué consiste el trabajo y sé lo que requiere”, afirmó.



Harris también destacó el tiempo que ha dedicado a viajar por el país desde que perdió las elecciones y recibió fuertes aplausos cuando criticó a Trump por no haber logrado frenar la inflación y por haber optado por la guerra en Irán. Dijo que no ha podido dormir pensando en cómo la beligerancia de Trump hacia aliados de larga data y la cancelación de programas de ayuda exterior como USAID han alterado la posición de Estados Unidos en el mundo. Cuando Sharpton le preguntó directamente si Harris se presentaría de nuevo, la multitud estalló en aplausos antes de que pudiera responder. Cuando finalmente se calmaron, ella los volvió a abuchear diciendo: “Escuchen, puede que sí”. “El pueblo estadounidense”, continuó Harris, “tiene derecho a esperar que cualquiera que quiera postularse para un cargo público y ser líder, no se centre en sí mismo ni en sus propios intereses.

Tiene un historial comprobado de captación de votos, y creo que cuenta con un apoyo considerable.

Debe centrarse en el pueblo estadounidense. Y así es como yo lo veo”. Posteriormente, varios miembros del público manifestaron estar encantados con la actuación. “¡Oh, fue fenomenal!”, dijo Sharmaine Byrd, de 57 años, pastora que dirige una organización comunitaria sin fines de lucro en Brooklyn. Había visto a todos los oradores hasta el momento, pero Harris “es la mejor. La apoyo incondicionalmente”. Terryl Buford, de 64 años, viajó desde Memphis a la convención en parte para ver a Harris, de quien dijo que tenía una gran visión y una trayectoria impresionante. “Tiene una visión perspicaz de la sociedad y un historial de contribuciones que han enriquecido a Estados Unidos. Además, es una gran fuente de inspiración para las mujeres”, afirmó Buford, funcionario público.

Dorothea Caldwell-Brown, abogada jubilada de la ciudad de Nueva York, dijo que no estaba segura de Harris cuando esta se unió a la contienda presidencial en el 2024, después de que el presidente Joe Biden se retirara. "Pero lo que logró en tan poco tiempo me enseñó muchísimo sobre su fortaleza, su resistencia y su compromiso", dijo Caldwell-Brown. Harris "sin duda" debería volver a presentarse, afirmó.