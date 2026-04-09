La política de confrontación de Trump con Irán llega a una tregua, pero intensifica la reacción en contra en su país

Durante la campaña presidencial del 2024, Donald Trump les contó en privado a los donantes una de sus tácticas de negociación favoritas, relatando en una recaudación de fondos en Nueva York en mayo cómo disuadiría la agresión china o rusa amenazando con bombardear Pekín o Moscú. “Pensó que estaba loco”, dijo Trump sobre la respuesta del líder chino Xi Jinping. “No me creyó, salvo un 10%. Y con un 10% por ciento es suficiente”. La historia, que no ha sido confirmada por funcionarios rusos ni chinos, revela la forma en que Trump ha abordado a sus adversarios extranjeros: utilizando la imprevisibilidad y la amenaza de una escalada catastrófica para obtener ventaja.

En una reinterpretación de la "teoría del loco" de Richard M. Nixon, Trump ha lanzado amenazas impactantes que, según él, sus adversarios no pueden permitirse el lujo de ignorar; como presidente, amenazó con retirarse de la Otán en el 2018, aumentar los aranceles en el 2025 y anexionarse Groenlandia a principios de este año. Trump sometió esta táctica a la prueba más arriesgada hasta el momento con el ultimátum del martes: "Toda una civilización morirá esta noche". Esto resultó en un alto el fuego de dos semanas en Irán y la garantía de que los líderes del país permitirían el paso de petroleros por el estrecho de Ormuz.

Sus partidarios afirmaron que el resultado demostraba que el método de Trump funcionaba. “El presidente Trump está haciendo lo que mejor sabe hacer”, dijo Andrew Kolvet, presentador de The Charlie Kirk Show, al aire el martes, antes de que Trump anunciara la suspensión de los ataques contra Irán. “Por eso fue elegido presidente. Creo que está lúcido y tiene la situación bajo control”. La amenaza de Trump de aniquilar “toda una civilización” planteó la posibilidad de que fuera incluso más allá de su advertencia anterior y atacara la infraestructura civil, lo cual viola las leyes de la guerra.

Su publicación desató el pánico nuclear, provocó la condena de todo el espectro político y avivó el debate público sobre su credibilidad, moralidad y cordura. “La amenaza del presidente de que ‘toda una civilización morirá esta noche’ no puede justificarse como un intento de obtener ventaja en las negociaciones con Irán”, declaró la senadora Lisa Murkowski —republicana por Alaska— en un comunicado el martes. “Este tipo de retórica es una afrenta a los ideales que nuestra nación ha buscado defender y promover en todo el mundo durante casi 250 años. Socava nuestro papel de larga data como faro mundial de libertad y pone en peligro directo a los estadounidenses, tanto en el extranjero como en el país”.

La Casa Blanca presentó la tregua como un paso hacia el fin definitivo de la guerra en un plazo de seis semanas, y no simplemente como una tercera prórroga de la exigencia de Trump de liberar aproximadamente una quinta parte de los suministros energéticos mundiales que transitan por el estrecho canal que sale del Golfo Pérsico. “Desde el inicio de la operación Furia Épica, el presidente Trump estimó que sería una operación de entre cuatro y seis semanas”, declaró el martes por la noche la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. “…El éxito de nuestras fuerzas armadas generó una ventaja decisiva, lo que permitió al presidente Trump y a su equipo entablar negociaciones difíciles que ahora han abierto la puerta a una solución diplomática y a una paz duradera”.

El gobierno iraní también presentó el acuerdo como una victoria y exige participar en la supervisión del paso por el estrecho de Ormuz, algo que no ostentaba antes de la guerra. En un breve comunicado emitido a primera hora del miércoles, hora local, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que apoyaba la decisión de Trump de suspender los ataques contra Irán durante dos semanas, con la condición de que Irán abriera inmediatamente el estrecho y detuviera todos los ataques contra Estados Unidos, Israel y los países de la región. Sin embargo, Netanyahu aclaró que el alto al fuego no incluía al Líbano.

Funcionarios estadounidenses argumentaron que habían logrado sus objetivos militares, uno de los cuales era garantizar que Irán “nunca pudiera obtener un arma nuclear”. El país mantiene su reserva de uranio enriquecido y no ha accedido a entregarla. También afirmaron que fue una victoria abrir el estrecho de Ormuz, que ya estaba abierto antes del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero. La Casa Blanca ya no aborda las exigencias anteriores de Trump de “rendición incondicional” y el derrocamiento del gobierno iraní. “En este momento no existe una solución militar al conflicto”, declaró Joe Kent, asesor antiterrorista de Trump, quien renunció el mes pasado en protesta por la guerra, en un video publicado en línea tras el anuncio del presidente el martes por la noche.

“Cada acción militar que hemos emprendido solo ha fortalecido al régimen y ha contribuido en gran medida a desestabilizar toda la región”. El martes, la Casa Blanca tomó la medida extraordinaria de especificar que la administración no estaba considerando el uso de armas nucleares, después de que el vicepresidente JD Vance, hablando en Hungría, comentara sobre "las herramientas de nuestro arsenal que hasta ahora no hemos decidido utilizar". La excongresista Marjorie Taylor Greene —republicana por Georgia— calificó la amenaza de Trump de "maldad y locura".

Tucker Carlson, el ex presentador de Fox News que cuenta con un gran número de seguidores en línea, acusó a Trump de profanar la festividad de Pascua del domingo con una publicación obscena en las redes sociales y de estar dispuesto a cometer "un crimen moral". Robert George, profesor de la Universidad de Princeton y hasta noviembre miembro del consejo de administración de la Fundación Heritage, afirmó que los oficiales militares deberían negarse a acatar la orden de atacar a civiles. El destacado economista Oren Cass calificó la amenaza de "desastre" estratégico y moral que, de dar marcha atrás, haría quedar en ridículo a Trump o tendría consecuencias "inmediatas, irreversibles y catastróficas" si la llevara a cabo.

El Papa también se pronunció al respecto. "Esto es verdaderamente inaceptable", declaró el martes a los periodistas León XIV. La guerra ha cobrado la vida de 13 militares estadounidenses, decenas de israelíes y miles de civiles iraníes. También ha agotado las reservas de armas de Estados Unidos, disparado los precios de la gasolina, distanciado a los aliados europeos y disminuido la popularidad de Trump. Trump hizo campaña como candidato a la paz, prometiendo poner fin a los combates en Gaza y Ucrania, al tiempo que mantenía a Estados Unidos al margen de compromisos indefinidos en Oriente Medio, como las invasiones de Afganistán e Irak. El lunes, Trump reiteró su deseo de recibir el Premio Nobel de la Paz, en la misma rueda de prensa en la que afirmó que bombardearía Irán hasta reducirlo a la Edad de Piedra.



Además de las críticas de sus partidarios, que afirmaron haber votado en contra de nuevas guerras, Trump también se enfrentó a la reacción adversa de los partidarios de la guerra, quienes sospechan que Irán está utilizando a Trump para ganar tiempo. "Esta oferta del país musulmán de Pakistán es otra táctica dilatoria inútil y peligrosa, de las que Irán es famoso", declaró el martes Morton Klein, presidente de la Organización Sionista de América y partidario de Trump. "Estados Unidos no se atreve a demorar más". El locutor de radio conservador Erick Erickson, que a veces critica a Trump, dijo que el presidente tenía poco que mostrar tras su política de riesgo extremo.

"Hay que reconocerlo: el presidente, con sus extravagantes tuits que están totalmente por debajo de la dignidad del líder del mundo libre, ha conseguido un alto el fuego de dos semanas con Irán", escribió en redes sociales. "Ahora, Irán tiene dos semanas para conseguir armas y suministros de Rusia y China, instalar baterías antiaéreas y prepararse para la segunda ronda".