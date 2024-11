Netanyahu: ¿Qué significa la orden judicial histórica contra el primer ministro israelí?

Las órdenes de detención emitidas por la Corte Penal Internacional son la primera vez que líderes en una democracia occidental moderna han sido acusados de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad por un organismo judicial mundial.

Por sí mismas, esas órdenes contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, son un hito diplomático importante.

Muchos países del sur global las verán, con razón o sin ella, como una señal de que las instituciones internacionales ya no son necesariamente herramientas de Occidente.

Aunque Estados Unidos e Israel no son signatarios de la corte, sí lo son más de 120 naciones, que se han comprometido formalmente a ejecutar las órdenes de detención si Netanyahu, Gallant o cualquier otra persona buscada pisa su territorio, aunque sea por accidente, como una avería de un avión que obligue a un aterrizaje imprevisto.

Las órdenes de detención “son vinculantes para todas las partes de la CPI”, dijo Philippe Sands, experto en derecho internacional que ha intervenido ante el tribunal. “Si ponen un pie en el territorio de un Estado que forma parte, ese Estado parte tiene la obligación de detenerlos y trasladarlos a La Haya. Eso es bastante vinculante”.

Pero los Estados no siempre cumplen, especialmente cuando se trata de países poderosos. Mongolia, miembro de la CPI que depende en gran medida de Rusia para abastecerse de combustible, no solo no detuvo a su presidente ruso, Vladímir Putin, reclamado por el tribunal por crímenes de guerra derivados de la invasión rusa de Ucrania, sino que en septiembre lo recibió con una ceremonia oficial de Estado.

Sudáfrica, otro miembro de la CPI, el año pasado evitó el dilema de si detenerlo o no cuando Putin decidió no asistir en persona a una gran cumbre.

Y aunque el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, había dicho que no había “ninguna razón” para que Putin temiera asistir a la cumbre del Grupo de los 20 en Río de Janeiro este año, Putin envió en su lugar a su ministro de Asuntos Exteriores.

En el caso de Israel, Netanyahu cuenta con sus propios aliados políticos entre los países miembros de la CPI. Argentina está ahora dirigida por el presidente Javier Milei, quien ha dicho que Estados Unidos e Israel son los principales aliados de Argentina.

El jueves, Milei criticó inmediatamente el fallo de la CPI contra Netanyahu, afirmando que “ignora el legítimo derecho de Israel a defenderse frente a ataques constantes por parte de organizaciones terroristas como Hamás y Hezbolá”.

No llegó a decir que Netanyahu estaría protegido de ser detenido si visitara Argentina.

Pero el mundo será un lugar más pequeño para Netanyahu y Gallant, quien tendrá que planificar sus viajes con mucho cuidado, dijo Daniel Reisner, abogado y exjefe de la rama de derecho internacional de la división legal del ejército israelí.

Muchos en Israel y en el Congreso estadounidense juzgarán que las órdenes se basan en la política y no en el derecho internacional, dijo.

“Independientemente de lo que la gente piense de Netanyahu o de Gallant, ninguno de los dos cometió genocidio o crímenes de guerra, y que la corte alegue lo contrario es un indicio de la parodia del derecho internacional cuando se enfrenta a disputas muy politizadas”, dijo.

Si la corte ha mejorado la reputación de las instituciones internacionales en el mundo no occidental, también puede haberse perjudicado a sí misma. El Congreso estadounidense amenazó con imponer sanciones a la corte cuando su fiscal solicitó por primera vez que se dictaran las órdenes de detención.

Debido a la guerra en Gaza, la reputación de Israel ya es mala en gran parte del mundo, dijo Dahlia Scheindlin, analista y encuestadora israelí.

“Las órdenes de detención podrían apuntalar la legitimidad de algunas instituciones internacionales ya dañadas por tantos fracasos, y esto podría reavivar la sensación de una cierta aplicación coherente de la ley a los países occidentales, incluso a los respaldados por Estados Unidos”, dijo. “Pero Estados Unidos se pondrá furioso, y también podría comenzar un debilitamiento significativo de la corte por parte de la nación más poderosa del mundo”.