Qué significa para EE. UU. que Trump ordenara reanudar las pruebas nucleares

Internacional

Qué significa para EE. UU. que Trump ordenara reanudar las pruebas nucleares

El mandatario dijo que instruyó al Departamento de Guerra para que EE. UU. iniciara con pruebas nucleares.

|

time-clock

Donald Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, interviene durante la Cumbre de Directores Ejecutivos de la APEC en Gyeongju, Corea del Sur, el 29 de octubre de 2025. (Foto Prensa Libre: EFE)

Este 30 de octubre, el presidente Donald Trump sorprendió al mundo al anunciar la reanudación de los ensayos nucleares por parte de Estados Unidos, suspendidos desde hace casi 30 años.

El anuncio se realizó minutos antes de que el mandatario estadounidense se reuniera con su homólogo chino, Xi Jinping, en el marco de la gira que Trump efectúa por Asia.

Además, mediante su red Truth Social, Trump indicó que instruyó al Departamento de Guerra a iniciar las pruebas nucleares "en igualdad de condiciones".

El mandatario hizo el anuncio luego de que su homólogo ruso, Vladímir Putin, afirmara que su país desarrolla nuevas capacidades atómicas.

LECTURAS RELACIONADAS

Donald Trump y Lee Jae Myung

Por qué Corea del Sur entregó una corona dorada a Donald Trump y qué significa

chevron-right
WASHINGTON (United States), 29/10/2025.- US Federal Reserve Chair Jerome Powell speaks to reporters after the Fed cut interest rates by a quarter point for a second consecutive meeting, at the Federal Reserve in Washington, DC, USA, 29 October 2025. Donald Trump, who earlier called Powell 'stupid' for not lowering rates, continues to press for deeper cuts. EFE/EPA/JIM LO SCALZO

¿Qué significa el segundo recorte de tasas de interés en EE. UU. y qué se espera para diciembre del 2025?

chevron-right

Entre las pruebas del Kremlin se menciona la utilización de un "dron submarino" compatible con armas nucleares.

No obstante, Trump no especificó el tipo de pruebas que se llevarán a cabo, es decir, si se trata de ensayos de cabezas nucleares o del uso de sistemas capaces de portar una carga atómica.

El presidente aseguró que EE. UU. posee "más armas nucleares que cualquier otro país", y señaló a Rusia y China como las naciones que le siguen.

Tras el anuncio, China instó a EE. UU. a "respetar la prohibición de los ensayos nucleares y tomar medidas concretas para preservar el sistema mundial de desarme nuclear".

Actualmente, Washington es parte del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares desde 1996, el cual impide cualquier tipo de prueba con ojivas.

Lea también: La victoria de Milei en Argentina fue un rechazo al pasado, con la ayuda de Trump

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

ARCHIVADO EN:

Armas nucleares Audiencias EE.UU. Donald Trump  Tendencias mundiales 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS