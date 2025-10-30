Qué significa para EE. UU. que Trump ordenara reanudar las pruebas nucleares

Este 30 de octubre, el presidente Donald Trump sorprendió al mundo al anunciar la reanudación de los ensayos nucleares por parte de Estados Unidos, suspendidos desde hace casi 30 años.

El anuncio se realizó minutos antes de que el mandatario estadounidense se reuniera con su homólogo chino, Xi Jinping, en el marco de la gira que Trump efectúa por Asia.

Además, mediante su red Truth Social, Trump indicó que instruyó al Departamento de Guerra a iniciar las pruebas nucleares "en igualdad de condiciones".

El mandatario hizo el anuncio luego de que su homólogo ruso, Vladímir Putin, afirmara que su país desarrolla nuevas capacidades atómicas.

Entre las pruebas del Kremlin se menciona la utilización de un "dron submarino" compatible con armas nucleares.

No obstante, Trump no especificó el tipo de pruebas que se llevarán a cabo, es decir, si se trata de ensayos de cabezas nucleares o del uso de sistemas capaces de portar una carga atómica.

El presidente aseguró que EE. UU. posee "más armas nucleares que cualquier otro país", y señaló a Rusia y China como las naciones que le siguen.

Tras el anuncio, China instó a EE. UU. a "respetar la prohibición de los ensayos nucleares y tomar medidas concretas para preservar el sistema mundial de desarme nuclear".

Actualmente, Washington es parte del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares desde 1996, el cual impide cualquier tipo de prueba con ojivas.

