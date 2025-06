“Ni si quiera sabe con quién está hablando”: El Gobernador de California desmiente a Donald Trump sobre una llamada que nunca existió

“No hubo ninguna llamada. Ni siquiera un mensaje de voz. Los estadounidenses deberían estar alarmados por el hecho de que un presidente que despliega marines en nuestras calles ni siquiera sabe con quién está hablando“, escribió Newsom en su cuenta de X en una publicación en la que compartió las declaraciones de Trump.

El mandatario estadounidense aseguró que había hablado con Newsom por teléfono “hace un día” en donde le pidió que hiciera “un mejor trabajo” con su estado.

Hasta el momento Trump ha autorizado un total de 4 mil miembros de la Guardia Nacional de California más 700 efectivos de la marina para contrarrestar las manifestaciones focalizadas que han surgido en Los Ángeles desde el viernes como respuesta las redadas de inmigración de parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Este despliegue ha intensificado el descontento entre los manifestantes quienes en las protestas piden la retirada de las tropas y de los agentes de ICE de la ciudad.

Trump, quien ordenó el despliegue sin la autorización del gobernador Gavin Newsom, un hecho sin precedentes en los últimos 60 años, también aseguró que la Guardia Nacional solo se retirará “cuando no haya peligro”.

Sin embargo, las autoridades californianas insisten en que los cuerpos policiales locales tienen la situación bajo control y que la intervención federal solo ha exacerbado las tensiones.

There was no call. Not even a voicemail.



Americans should be alarmed that a President deploying Marines onto our streets doesn’t even know who he’s talking to. https://t.co/y7TJUhUZGI