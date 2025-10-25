Elecciones presidenciales en los Estados Unidos del 2028: ¿Kamala Harris buscará la candidatura?

El pasado martes 5 de noviembre del 2024 se celebraron las últimas elecciones presidenciales en los Estados Unidos, en las que la fórmula del Partido Republicano, encabezada por Donald Trump y J. D. Vance, venció en el Colegio Electoral y en el voto popular del país a la del Partido Demócrata, integrada por Kamala Harris y Tim Walz.

A pocos días de que se cumpla un año exacto desde que Donald Trump se convirtió en el candidato republicano más votado de la historia y en el segundo presidente más votado de los Estados Unidos —por detrás de Joe Biden—, la exvicepresidenta Kamala Harris ya piensa en las elecciones del 2028, aunque aún falta "bastante" tiempo.

Aunque Harris fue derrotada por Trump en las elecciones presidenciales del 2024, la abogada hizo historia al convertirse en la primera mujer afroamericana y la primera estadounidense de origen asiático en encabezar la candidatura de uno de los grandes partidos del país. Por ello, según sus propias palabras: “Esto aún no ha terminado”.

Ante esta situación, aunque al mandatario republicano aún le quedan más de tres años al frente de la Casa Blanca, la política progresista de 61 años es consciente de que su campaña electoral —no oficial— ya ha comenzado. Por lo tanto, el nombre de Kamala Harris podría volver a sonar en las altas esferas del poder en los Estados Unidos.

¿Kamala Harris buscará nuevamente la candidatura?

Durante una entrevista con la Corporación Británica de Radiodifusión (BBC, por sus siglas en inglés), la exvicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, no descartó la posibilidad de intentar nuevamente llegar a la Casa Blanca. Además, explicó que confía en que habrá una mujer al frente del Gobierno de su nación en un futuro no lejano.

En la primera entrevista que concede en el Reino Unido, la política demócrata expresó e insistió en que “posiblemente” algún día llegará a ser presidenta, lo que ha sido interpretado como una sugerencia de que volverá a postularse en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, que se celebrarán a inicios de noviembre del 2028.

Lea más: ¿Por qué Reagan enojó a Trump y qué dijo para provocar la ruptura de las relaciones con Canadá?

Aunque Harris admitió que aún no ha tomado una decisión sobre si volverá a aspirar a la presidencia, subrayó que ve su futuro en la política: “No he terminado. He vivido toda mi carrera como una vida de servicio y lo llevo en la sangre”, señaló. Antes de concluir, destacó que sus sobrinas, “sin duda”, verán a una presidenta de Estados Unidos.

Asimismo, en respuesta a los sondeos que la sitúan incluso por detrás del actor estadounidense Dwayne Johnson, conocido como “La Roca”, Kamala Harris admitió que no sigue con atención las encuestas: “Si las hubiera escuchado, no me habría presentado a mi primer cargo, ni al segundo, y desde luego no estaría aquí sentada”, argumentó.

Por último, la exvicepresidenta durante el Gobierno de Biden habló sobre su derrota en las elecciones del 2024, ganadas por el magnate republicano, a quien calificó en esta entrevista como un “tirano”, ya que —según dijo— sus predicciones sobre el comportamiento fascista de Donald Trump y su administración se estaban cumpliendo.

“El presidente es tan susceptible que no soportó las críticas por una broma e intentó cerrar un medio de comunicación entero en el proceso”, concluyó Harris, tras criticar duramente a los líderes empresariales e instituciones de los Estados Unidos que, en su opinión, se han doblegado con demasiada facilidad a las exigencias del mandatario.