Trump amenaza a Irán: “Volveremos a atacar con mucha fuerza” si interviene en Líbano

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Trump amenaza a Irán: “Volveremos a atacar con mucha fuerza” si interviene en Líbano

Donald Trump amenazó con nuevos ataques contra Irán si no frena a sus aliados en Líbano, mientras ambas naciones mantienen negociaciones de paz en Suiza.

ACAN-EFE

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GENEVA (Switzerland), 17/06/2026.- US President Donald Trump gestures as he boards Air Force One at Geneva Airport in Geneva, Switzerland, following the G7 summit in nearby Evian, 17 June 2026. The 52nd G7 Summit took place in Evian-les-Bains, France from 15 to 17 June 2026. (Francia, Suiza, Ginebra) EFE/EPA/MARTIAL TREZZINI / POOL

Donald Trump aborda el Air Force One en el Aeropuerto de Ginebra, Suiza, tras participar en la cumbre del G7 celebrada en la cercana ciudad francesa de Évian, el 17 de junio del 2026. La 52.ª Cumbre del G7 se desarrolló en Évian-les-Bains, Francia, del 15 al 17 de junio del 2026. (Prensa Libre: EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió este domingo a Irán que impida "de inmediato que sus agentes a sueldo en Líbano causen problemas" o las fuerzas estadounidenses reanudarán los ataques.

"Si no lo hacen (impedir que sus agentes causen problemas en Líbano), volveremos a atacar a Irán con mucha fuerza, igual que la semana pasada, ¡pero aún más!", escribió el mandatario en su red Truth Social.

El mensaje de Trump se produce mientras se llevan a cabo negociaciones entre Irán y Estados Unidos en Bürgenstock, Suiza, para poner fin a la guerra en Medio Oriente y en las que, según el vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, se han registrado "grandes avances".

Vance, quien encabeza la delegación estadounidense, afirmó que, además de haber logrado grandes avances en las últimas horas, esperaba conseguir "progresos adicionales en el tiempo previsto para las conversaciones".

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El vicepresidente hizo estas declaraciones en una comparecencia ante la prensa junto con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y su homólogo de Catar, Mohamed bin Abdulrahmán, quienes actúan como mediadores.

Trump, además, afirmó este domingo, en declaraciones a un periodista de Fox, que "Estados Unidos podría tomar el control del estrecho en el futuro, si fuera necesario" y que eso implicaría que "Estados Unidos se quedara con el 20% del petróleo que transita por dicho estrecho".

Según esta conversación, el presidente de Estados Unidos asegura mantener diversas opciones abiertas para el caso de que las negociaciones de paz no fructifiquen.

Washington y Teherán firmaron un memorando de entendimiento que, desde el pasado jueves, abre un período de 60 días de tregua para alcanzar un acuerdo final que ponga fin a la guerra iniciada por Israel y Estados Unidos el pasado 28 de febrero.

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