Accidentes agravan el tránsito en la ruta al Pacífico y dejan víctimas mortales en Villa Nueva

Los accidentes de tránsito se han incrementado en los últimos días en Villa Nueva y han dejado muertos, heridos y complicaciones viales, principalmente en la calzada Aguilar Batres y la ruta CA-9 sur o ruta al Pacífico, según Henry Quevedo, vocero de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de ese municipio.

Quevedo señaló que durante cuatro días consecutivos se han registrado percances que han complicado la movilidad en la calzada Raúl Aguilar Batres. Además de los congestionamientos, algunos hechos han causado la muerte de personas.

“En los últimos días hemos notado un alza en la incidencia de accidentes de tránsito dentro del municipio de Villa Nueva. Accidentes de tránsito que se han repetido consecutivamente, incluso generando complicaciones en el tránsito durante los últimos cuatro días consecutivos en el sector de la Aguilar Batres. No solo han generado congestionamiento de tránsito, sino que, lo más lamentable, hemos tenido la pérdida de vidas humanas en estos accidentes”, afirmó Quevedo.

Alertan por maniobras peligrosas

El vocero indicó que otro punto que preocupa a las autoridades se encuentra en el km 18 de la CA-9, en el sector conocido como la salida de la Cruz, donde motoristas efectúan giros indebidos para trasladarse de un carril a otro.

“Nosotros, como autoridades de tránsito de Villa Nueva, estamos comprometidos en resguardar la integridad de nuestros vecinos. Por eso vemos con mucha preocupación una incidencia de tránsito que se está volviendo recurrente en el sector del kilómetro 18 de la CA-9. En este punto, varios motoristas hacen un giro indebido, arriesgando su vida todos los días para poder trasladarse de un carril hacia el otro”, explicó.

Quevedo hizo un llamado al Ministerio de Comunicaciones para que coloque nuevamente las barreras de concreto que, según explicó, fueron retiradas durante la construcción del puente ubicado en el km 17.5.

“Nosotros, como autoridades de tránsito, estamos haciéndole un llamado al Ministerio de Comunicaciones para que puedan colocar nuevamente los jerseys en el lugar en el que se encontraban, ya que este espacio está generando que los motoristas hagan estos virajes, arriesgando su vida. Recordemos que estos jerseys fueron retirados mientras se construía el puente en el kilómetro 17.5”, expresó.

Agregó que el lugar no es utilizado únicamente por motoristas. Según el portavoz, también se ha observado a pilotos de transporte pesado efectuar maniobras que representan un riesgo para otros usuarios de la vía.

“Lo más lamentable es que no solo los motoristas utilizan este espacio como un retorno inseguro, sino que también vehículos de transporte pesado han sido captados, generando alto riesgo para las personas que transitan en este sector”, añadió.

PMT pide respetar las normas

Quevedo también llamó a los conductores a respetar las normas de tránsito y evitar conductas que aumenten el riesgo de accidentes.

“Por eso es muy importante que usted se conduzca con responsabilidad, que no actúe violando la ley de tránsito, porque hemos visto también una serie de motoristas que circulan en contra de la vía con tres personas en la motocicleta, sin casco o excediendo los límites de velocidad y, lo peor, conducen a veces bajo efectos de licor”, afirmó.

El portavoz aseguró que la PMT de Villa Nueva continuará con las acciones destinadas a reducir los riesgos para quienes circulan por el municipio.

“Resguardemos la integridad de nuestros seres queridos, resguardemos nuestra propia integridad y la de los usuarios de la vía pública. Nosotros, como Tránsito de Villa Nueva, estaremos velando por el bienestar de cada uno de los ciudadanos que transitan en nuestra jurisdicción”, concluyó.

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El #TransitoVN continúa lento al sur en Aguilar Batres y 45 calle zona 11.

Evite reducir la velocidad para tomar fotografías. pic.twitter.com/oxxcW8p2yy — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) August 14, 2026

Transporte pesado volcado km 13 CA-9 al sur. Se coordina con bomberos. 3:40 horas.#TransitoVN pic.twitter.com/E9kz08Lv0b — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) August 13, 2026