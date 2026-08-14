Feria de Jocotenango 2026: 4 mil 772 personas llevan en Guatemala el nombre de la patrona de la capital, Asunción

Asunción no solo es el nombre de la patrona de la capital. También es el de 4 mil 772 personas inscritas en Guatemala, según datos divulgados este viernes 14 de agosto por el Registro Nacional de las Personas (Renap), con motivo de la celebración del Día de la Virgen de la Asunción.

El Renap destacó que Asunción es un nombre ligado a la historia, la cultura y las tradiciones del país. La institución difundió el dato en el marco de las celebraciones del 15 de agosto, fecha dedicada a la Virgen de la Asunción.

“En Guatemala, cuatro mil 772 personas se encuentran inscritas con el nombre Asunción, un nombre que forma parte de nuestra historia, cultura y tradiciones”, informó el Renap.

La institución añadió que el dato refleja cómo las costumbres también están presentes en los nombres de los guatemaltecos y recordó que cada inscripción resguarda la identidad de una persona.

La conmemoración coincide con la Feria de Jocotenango, una de las tradiciones de agosto en la capital y que se celebra en honor de la Virgen de la Asunción.

Una tradición que se remonta al siglo XVI

La Feria de Jocotenango conserva una historia que se remonta al siglo XVI y está relacionada con el antiguo pueblo kaqchikel de Jocotenango, originario de Sacatepéquez.

La tradición se trasladó junto con la capital al valle de la Ermita y, con el paso del tiempo, quedó vinculada con el sector que actualmente ocupa la zona 2 capitalina.

La avenida Simeón Cañas y el Hipódromo del Norte son nuevamente el escenario de la celebración, que combina actividades religiosas, gastronomía y entretenimiento.

Del 8 al 16 de agosto del 2026, la feria recibe a visitantes de 10 a 22 horas. La entrada es gratuita.

Durante los nueve días de actividades, los asistentes pueden encontrar dulces típicos y platillos como garnachas, buñuelos, churros y atol de elote, además de juegos mecánicos y otras atracciones.

Entre estas destaca la tradicional Rueda de Chicago, junto con los carritos chocones y otros juegos instalados en el Hipódromo del Norte.

Según la Municipalidad de Guatemala, en la edición del 2026 participan 306 comerciantes, quienes ofrecen distintos productos durante los nueve días de actividades.

Transporte y estacionamientos

Para facilitar la movilidad de los visitantes, se habilitaron las siguientes rutas:

Finca El Zapote–Universidad Mariano Gálvez–Cervecería

Municipalidad de Guatemala–parque San Sebastián

Para quienes lleguen en vehículo, las opciones de estacionamiento señaladas son:

Universidad Mariano Gálvez

Municipalidad de Guatemala —Plaza Italia—

Parqueos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS)

Devoción a la Virgen de la Asunción

La feria mantiene su componente religioso como parte de las actividades dedicadas a la patrona de la capital.

La Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción es uno de los puntos vinculados con las actividades religiosas de la celebración.

Así, cada agosto, la Feria de Jocotenango reúne dos elementos que han permanecido unidos a lo largo de su historia: la tradición popular y la devoción a la Virgen de la Asunción. Este año, el dato divulgado por el Renap agrega otra expresión de esa relación: 4 mil 772 guatemaltecos llevan Asunción como nombre.

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