¿De enemigos a “grandes amigos”? Los terremotos ponen a prueba la nueva relación entre Estados Unidos y Venezuela

Durante décadas, el gobierno venezolano solo ha visto una faceta de Estados Unidos. A medida que una dictadura socialista se afianzaba en el país, una sucesión de administraciones estadounidenses respondieron con aplastantes sanciones económicas, procesos penales y, finalmente, en enero, la descarada operación militar que capturó y derrocó al presidente Nicolás Maduro. Tras la destitución de Maduro, la relación se volvió principalmente transaccional. Venezuela tenía petróleo. Estados Unidos lo quería. El presidente Donald Trump dijo que él “gobernaría” el país.

Ahora, en medio de los escombros de los terremotos que han devastado la nación sudamericana, políticos y analistas ven una oportunidad para que Washington y Caracas transformen su relación en algo parecido a una alianza: un deshielo diplomático que representaría uno de los giros geopolíticos más rápidos de la historia contemporánea. “Esta puede ser una oportunidad para demostrar a todos los que tienen dudas que la cooperación de Estados Unidos no se trata solo de negocios”, dijo Freddy Guevara, crítico de Maduro y ex primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela.



“También se trata de seres humanos y, en última instancia, de democracia”. Estados Unidos parece querer aprovechar esa oportunidad. A las pocas horas de los terremotos consecutivos del miércoles por la noche, Trump describió a los venezolanos como "nuestros nuevos y grandes amigos" y prometió ayuda para el "gran pueblo de Venezuela". El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró el jueves por la mañana que había conversado con la presidenta interina Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Maduro. A lo largo del día, las autoridades anunciaron un amplio despliegue de ayuda, que incluyó equipos de búsqueda y rescate del condado de Fairfax, Virginia, y de Los Ángeles, para unirse a la búsqueda de miles de personas aún desaparecidas, US$150 millones en ayuda y el despliegue militar para gestionar la logística y el transporte.

Rubio afirmó que Estados Unidos permanecerá en la zona para colaborar en lo que se prevé será una larga recuperación. “Tenemos una respuesta integral del gobierno”, dijo Rubio a los periodistas. “Será contundente. Será rápida. Y será eficaz”. Según los analistas, si tiene éxito, podría lograr lo que el derrocamiento de Maduro no ha conseguido: mejorar la vida cotidiana de los venezolanos. Estados Unidos derrocó al líder autoritario, pero mantuvo en pie al resto de su aparato de seguridad represivo, incluyendo a funcionarios a quienes Washington ha acusado de narcotráfico.

La administración Trump presionó a Rodríguez para que abriera la industria petrolera venezolana a una mayor inversión extranjera, y los inversionistas estadounidenses acudieron en masa al país con la intención de obtener ganancias. Sin embargo, la interacción de la mayoría de la población con el gobierno sigue siendo la misma, y ​​para ellos la economía no ha mejorado. “Diplomáticamente, las cosas han mejorado, pero nada más”, dijo Ronald Figuera, un vendedor comercial de Caracas. “La economía está por los suelos y la inflación está por las nubes”. Existen riesgos para los compromisos de ayuda estadounidense en Venezuela. Uno de ellos es que EE. UU. no cumpla sus promesas.

La administración ha desmantelado gran parte de la estructura burocrática, incluyendo la Oficina de Asistencia Humanitaria y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, en inglés), a través de las cuales se distribuía la ayuda internacional. Ninguno de los buques hospitalarios que EE. UU. suele enviar para ayuda humanitaria en casos de desastre estaba disponible de inmediato. El USNS Comfort estaba siendo reparado en Mobile, Alabama, y ​​el USNS Mercy estaba atracado en Portland, Oregón, según un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato para brindar detalles sobre el estado de los buques. El Comando Sur de EE. UU. afirmó que pondría a disposición en Venezuela "capacidades inigualables de transporte aéreo, logística y salvamento".



“Esta es, a mi entender, la primera prueba de un mundo posterior a Usaid”, dijo Michael VanRooyen, director de la Iniciativa Humanitaria de Harvard. “Sin la base de lo que fue su estructura humanitaria, es una prueba de si EE. UU. tiene la capacidad de brindar dicha ayuda fuera de esa estructura”. Según explicó, el reto consistiría en distinguir entre el trabajo de ayuda real y la mera imagen pública. “Si se hace mal o de forma deficiente”, dijo, “todo esto podría parecer explotación y oportunismo”. El hecho de que la ayuda humanitaria parezca estar a punto de concretarse representa un cambio significativo con respecto a las recientes relaciones entre EE. UU. y Venezuela.

Cuando las lluvias torrenciales provocaron inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra que causaron la muerte de decenas de miles de personas en lo que hoy es el estado de La Guaira, Estados Unidos estaba dispuesto a desplegar 450 soldados para ayudar a reconstruir una carretera local. Hugo Chávez, quien llegó al poder criticando el “imperialismo” estadounidense, rechazó la ayuda. En esta ocasión, lo peor del desastre se concentra nuevamente en La Guaira. Sin embargo, la diferencia en la respuesta del gobierno ante la posibilidad de ayuda estadounidense es notable, señaló el analista político Eugenio Martínez.

“Existe un paralelismo entre lo ocurrido en 1999 y las consecuencias que ello conllevó, cuando se rechazó la ayuda internacional por razones ideológicas, y lo que está sucediendo en este momento, cuando se están abriendo los brazos para recibir cualquier tipo de asistencia, independientemente de las inclinaciones ideológicas del país que la ofrece”, afirmó. Otro peligro, según los analistas, es el potencial de corrupción. Si la ayuda se convierte en una oportunidad para el soborno en lugar de una ayuda humanitaria —una posibilidad en un país con un historial de amiguismo—, la población podría sentirse aún más desilusionada con sus líderes políticos.



“La ayuda es un arma de doble filo”, afirmó Meg Frost, politóloga de la Universidad de Rhode Island. “Solo restablece la confianza cuando demuestra que el gobierno es competente y honesto. En un contexto de baja confianza y alta corrupción, la ayuda, ya sea que se entregue —o no— mediante un proceso opaco, puede, en cambio, profundizar la desconfianza”. Pero el desastre representa una oportunidad, según David Smilde, investigador de la Universidad de Tulane, para cambiar la dinámica fundamental de una relación marcada durante mucho tiempo por el antagonismo.

En La Guaira, Estados Unidos trabajará en un bastión del chavismo, donde muchos lo han visto durante mucho tiempo como una potencia imperial hostil. “Es un momento crucial”, dijo. “Con una respuesta contundente y eficaz, Estados Unidos podría consolidar su posición y su popularidad. Siempre y cuando no se repita lo de lanzar rollos de papel higiénico a la gente, como hizo Trump en Puerto Rico”.