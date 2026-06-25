Video capta el momento en que un terremoto desata el pánico en estadio de beisbol en Caracas

La transmisión en vivo de un partido de la Liga Mayor de Beisbol Profesional captó el momento en que los fuertes terremotos que sacudieron Venezuela el pasado miércoles 24 de junio, interrumpieron el encuentro entre Marineros y Senadores en el Estadio Universitario de Caracas. Las imágenes muestran cómo jugadores, árbitros y aficionados reaccionaron cuando el movimiento sísmico comenzó a sentirse en pleno juego.

El temblor sorprendió a los peloteros cuando apenas se disputaba la primera entrada. Al principio, parte del público y algunos jugadores no parecieron advertir lo que ocurría, pero segundos después el receptor, el bateador y el árbitro principal se apartaron del plato, mientras integrantes de ambos equipos salían de los banquillos y se dirigían al centro del terreno de juego.

De acuerdo con reportes basados en el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), Venezuela fue sacudida por dos sismos de magnitud 7.2 y 7.5, registrados con menos de un minuto de diferencia. Los movimientos tuvieron epicentros cerca de la costa caribeña venezolana y fueron percibidos con fuerza en Caracas y otras regiones del país.

Ante la emergencia, el partido fue suspendido por precaución y los aficionados que estaban en las gradas fueron autorizados a bajar al campo, una zona considerada más segura durante el movimiento. La Liga Mayor de Beisbol Profesional también suspendió el resto de encuentros programados para la jornada. Hasta el momento no se han reportado heridos dentro del estadio.

🔴 #URGENTE | Un encuentro de la Liga Mayor de Béisbol Profesional en el Estadio Universitario de Caracas se suspendió abruptamente tras el potente sismo de magnitud 7,5 que sacudió la región central de Venezuela. pic.twitter.com/H5thgK78FD — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) June 25, 2026

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