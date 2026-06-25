Video capta el momento en que un terremoto desata el pánico en estadio de beisbol en Caracas

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Video capta el momento en que un terremoto desata el pánico en estadio de beisbol en Caracas

Las cámaras captaron el instante exacto en que un fuerte terremoto interrumpió un partido de beisbol en Caracas. En cuestión de segundos, jugadores, árbitros y aficionados reaccionaron al movimiento sísmico.

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Las cámaras captaron el instante exacto en que un fuerte terremoto interrumpió un partido de beisbol en Caracas. En cuestión de segundos, jugadores, árbitros y aficionados reaccionaron al movimiento sísmico, mientras el encuentro era suspendido y el estadio activaba los protocolos de emergencia.

Jugadores, árbitros y aficionados se refugiaron en el terreno del Estadio Universitario de Caracas luego de que un terremoto interrumpiera el partido entre Marineros y Senadores. (Foto: Prensa Libre, redes sociales).

La transmisión en vivo de un partido de la Liga Mayor de Beisbol Profesional captó el momento en que los fuertes terremotos que sacudieron Venezuela el pasado miércoles 24 de junio, interrumpieron el encuentro entre Marineros y Senadores en el Estadio Universitario de Caracas. Las imágenes muestran cómo jugadores, árbitros y aficionados reaccionaron cuando el movimiento sísmico comenzó a sentirse en pleno juego.

El temblor sorprendió a los peloteros cuando apenas se disputaba la primera entrada. Al principio, parte del público y algunos jugadores no parecieron advertir lo que ocurría, pero segundos después el receptor, el bateador y el árbitro principal se apartaron del plato, mientras integrantes de ambos equipos salían de los banquillos y se dirigían al centro del terreno de juego.

De acuerdo con reportes basados en el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), Venezuela fue sacudida por dos sismos de magnitud 7.2 y 7.5, registrados con menos de un minuto de diferencia. Los movimientos tuvieron epicentros cerca de la costa caribeña venezolana y fueron percibidos con fuerza en Caracas y otras regiones del país.

Ante la emergencia, el partido fue suspendido por precaución y los aficionados que estaban en las gradas fueron autorizados a bajar al campo, una zona considerada más segura durante el movimiento. La Liga Mayor de Beisbol Profesional también suspendió el resto de encuentros programados para la jornada. Hasta el momento no se han reportado heridos dentro del estadio.

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ESCRITO POR:

Erick Gutiérrez

Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.

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