Guatemala expresa su solidaridad con Venezuela tras el terremoto y descarta guatemaltecos afectados

El Gobierno de Guatemala, por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex), expresó su solidaridad con el pueblo venezolano tras el terremoto de magnitud 7.1 que causó daños en ese país.

Según la Cancillería, hasta ahora no tiene reporte de guatemaltecos que hayan resultado afectados y permanece atenta al desarrollo de la emergencia en ese país.

El balance oficial provisional tras los sismos del miércoles 24 de junio, de magnitudes 7.2 y 7.5, es de 32 muertos y 700 heridos.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, agradeció este jueves 25 de junio los mensajes de "solidaridad y apoyo" enviados por distintos líderes mundiales, como el presidente de EE. UU., Donald Trump, tras los terremotos del miércoles.

“Agradecemos esta expresión de solidaridad hacia Venezuela en una etapa tan compleja, marcada por el impacto de la catástrofe natural que ha afectado a varias regiones del territorio nacional”, externó.

Numerosos países, entre ellos España y China, han ofrecido su ayuda a Venezuela tras los terremotos.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento del colapso de edificios y el caos en las calles tras los potentes sismos.

Para leer más: Temblor de magnitud 5.4 fue sensible en algunas regiones de Guatemala este 24 de junio

Minex activa comunicación

El Minex informó a los guatemaltecos en Venezuela que, en caso de requerir asistencia o protección consular, pueden comunicarse a los números +58 414 175 6027 y +506 6892 0971, o al correo electrónico embpanama@minex.gob.gt.

Tenemos un objetivo central y esencial: salvar vidas en unión nacional, unidos vamos a superar esta tragedia. pic.twitter.com/OXlmrKZo9m — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 25, 2026

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