Terremoto en Venezuela: videos muestran daños en edificios y evacuaciones

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Terremoto en Venezuela: videos muestran daños en edificios y evacuaciones

Videos difundidos en redes sociales muestran los daños ocasionados por el terremoto de magnitud 7.1 que sacudió el centro de Venezuela y que fue percibido en gran parte del país.

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AME4034. CARACAS (VENEZUELA), 24/06/2026.- Personas evacuan edificios este miércoles, en Caracas (Venezuela). Un terremoto de magnitud 7,1 registrado en el noroeste de Montalbán, en el centro de venezuela, se sintió en gran parte del país, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés). EFE/ Ronald Peña R

Vecinos permanecen fuera de sus viviendas tras el terremoto de magnitud 7.1 que sacudió el centro de Venezuela. (Foto Prensa Libre: EFE)

Videos compartidos en redes sociales muestran la magnitud del terremoto de 7.1 que sacudió el centro de Venezuela este miércoles 24 de junio. Las imágenes captan daños en edificios, el fuerte movimiento en viviendas y la evacuación de personas, mientras las autoridades evalúan las consecuencias del sismo, cuyo epicentro se ubicó en el estado Carabobo.

Las grabaciones captan el fuerte movimiento en viviendas, comercios y edificios, así como escenas de personas que abandonan inmuebles para ponerse a salvo. En algunas localidades también se observan daños materiales provocados por el sismo.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés), el terremoto tuvo su epicentro a unos 300 kilómetros al este de Caracas, en el municipio de Montalbán, estado Carabobo.

El movimiento telúrico ocurrió a una profundidad de 13.2 kilómetros, por lo que fue clasificado como un sismo superficial.

Tras el terremoto, el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió un aviso de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses debido al riesgo de variaciones en el nivel del mar.

El antecedente más reciente de un sismo de magnitud similar en Venezuela ocurrió en el 2018, cuando un terremoto de magnitud 7.3 tuvo su epicentro en el estado de Sucre y fue percibido en al menos 10 países de la región, entre ellos Brasil, Guyana y varias islas del Caribe.

Hasta el momento, las autoridades continúan la evaluación de los daños ocasionados por el sismo.

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ESCRITO POR:

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

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