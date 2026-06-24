Terremoto en Venezuela: videos muestran daños en edificios y evacuaciones

Videos compartidos en redes sociales muestran la magnitud del terremoto de 7.1 que sacudió el centro de Venezuela este miércoles 24 de junio. Las imágenes captan daños en edificios, el fuerte movimiento en viviendas y la evacuación de personas, mientras las autoridades evalúan las consecuencias del sismo, cuyo epicentro se ubicó en el estado Carabobo.

Las grabaciones captan el fuerte movimiento en viviendas, comercios y edificios, así como escenas de personas que abandonan inmuebles para ponerse a salvo. En algunas localidades también se observan daños materiales provocados por el sismo.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés), el terremoto tuvo su epicentro a unos 300 kilómetros al este de Caracas, en el municipio de Montalbán, estado Carabobo.

El movimiento telúrico ocurrió a una profundidad de 13.2 kilómetros, por lo que fue clasificado como un sismo superficial.

Tras el terremoto, el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió un aviso de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses debido al riesgo de variaciones en el nivel del mar.

El antecedente más reciente de un sismo de magnitud similar en Venezuela ocurrió en el 2018, cuando un terremoto de magnitud 7.3 tuvo su epicentro en el estado de Sucre y fue percibido en al menos 10 países de la región, entre ellos Brasil, Guyana y varias islas del Caribe.

Hasta el momento, las autoridades continúan la evaluación de los daños ocasionados por el sismo.

A powerful 7.1-magnitude earthquake just struck Altamira, Caracas, Venezuela. pic.twitter.com/wFsX2GwrHs — Weather Monitor (@WeatherMonitors) June 24, 2026

Reportan daños de consideración en Caracas, después del sismo de magnitud 7,1 en Venezuela. pic.twitter.com/RRBzsIreCi — Destino Panamá (@destinopanama_) June 24, 2026

#AHORA | Daños en el Aeropuerto de Maiquetía, el principal de Venezuela. pic.twitter.com/qPKAu0M97J — Orlando Avendaño (@OrlvndoA) June 24, 2026

🇻🇪📹 #Video | Así se vivió el terremoto en Caracas



🔴 Un usuario en redes sociales captó el momento en que el fuerte sismo sacudió una vivienda en Caracas. En las imágenes se observa cómo la estructura se mueve bruscamente mientras varios objetos caen al suelo por la intensidad… pic.twitter.com/grjKEoaUfL — Alma Plus Tv (@almaplustv) June 24, 2026

#URGENTE



Se reporta un fuerte sismo en Caracas, Venezuela. Ciudadanos en distintas zonas de la capital informan sobre posibles daños estructurales y caída de edificaciones, mientras las autoridades evalúan la situación.



Por el momento, se recomienda seguir únicamente… pic.twitter.com/bEqTf7UrqH — Decko. (@Frankzm) June 24, 2026

WATCH: Building collapses in Venezuela after 7.1 magnitude earthquake (terremoto) west of Caracas pic.twitter.com/hQJouSdBLF — Rapid Report (@RapidReport2025) June 24, 2026

Se empiezan a conocer graves daños en Venezuela.

Esperamos que no haya pérdida de vidas.



Gracias @Frankzm por tu oportuna información. pic.twitter.com/bvUUGXlMw3 — Catalina Patiño C.🇨🇴 🚀 (@catapatino) June 24, 2026

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