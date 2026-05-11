¿Qué dijo Delcy Rodríguez sobre la propuesta de Trump de convertir a Venezuela en el “estado 51” de EE. UU.?

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, rechazó las declaraciones del mandatario estadounidense, Donald Trump, sobre una posible anexión del país sudamericano como el “estado número 51” de EE. UU. y aseguró que esa posibilidad “jamás estaría prevista” debido al carácter independentista de los venezolanos.

Rodríguez respondió desde La Haya a comentarios realizados por Trump tras la victoria de Venezuela sobre Italia en las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol 2026. El presidente estadounidense escribió en Truth Social que al país “le están pasando cosas buenas” y luego preguntó de manera irónica: “¿Estado número 51?”. Más tarde, según Fox News, afirmó que considera “seriamente” esa idea.

“Eso no está previsto. Jamás estaría previsto porque si algo tenemos los venezolanos y las venezolanas es que amamos nuestro proceso de independencia”, expresó Rodríguez.

Delcy Rodríguez defiende la soberanía venezolana

La funcionaria venezolana afirmó que la historia del país está marcada por luchas independentistas y sostuvo que Venezuela continuará defendiendo su soberanía frente a cualquier intento de intervención extranjera.

“Nuestra historia es una historia de gloria de hombres y mujeres que dieron su vida por hacer de nosotros, no una colonia, sino un país libre”, declaró.

Rodríguez también señaló que Venezuela seguirá defendiendo “la integridad, la soberanía y la independencia” del país.

Trump dijo que analiza la posibilidad

Según el periodista John Roberts, de Fox News, Trump comentó durante una llamada telefónica que estudia “seriamente” convertir a Venezuela en el estado 51 de EE. UU., porque, según aseguró, “los venezolanos lo aman”.

El mandatario estadounidense también destacó recientemente el potencial petrolero venezolano y afirmó que el país posee “40 billones de dólares en petróleo”.

No es la primera vez que Trump hace comentarios similares sobre Venezuela. En otras ocasiones aseguró en tono de broma que podría postularse a elecciones presidenciales venezolanas y afirmó que los ciudadanos “están bailando en las calles” por las inversiones petroleras estadounidenses.

Venezuela evita elevar tensión diplomática

Pese al rechazo a las declaraciones de Trump, Rodríguez evitó endurecer el tono diplomático y afirmó que Caracas mantiene una agenda de cooperación con Washington.

“Ese es el curso, ese es el camino”, indicó la funcionaria al referirse a las relaciones bilaterales.

Rodríguez también destacó que Venezuela posee “las reservas más grandes de petróleo del planeta” y una de las mayores reservas de gas natural del mundo.

Las declaraciones se producen meses después de la captura y salida del poder de Nicolás Maduro, situación que abrió una nueva etapa política en Venezuela y redefinió la relación con EE. UU.

Además, la ONU proyectó recientemente que Venezuela podría superar los US$22 mil millones en ingresos petroleros durante el 2026, impulsados por nuevas inversiones y exportaciones energéticas.