Laura Dogu confirma que EE. UU. designó a John Barrett como encargado de negocios en Venezuela

El Gobierno de Estados Unidos designó al diplomático John Barrett como encargado de negocios en Venezuela, en reemplazo de Laura Dogu, confirmó este miércoles 15 de abril la propia funcionaria.

En un comunicado publicado en la cuenta en X de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, Dogu aseguró que su "asignación temporal en Caracas está llegando a su fin" y que Barrett, actual encargado de negocios en Guatemala, llegará "próximamente" a ese país para ocupar su puesto.

Dogu afirmó que regresará a su puesto anterior como asesora de política exterior del jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos.

“Estoy profundamente agradecida con el presidente Trump y el secretario Rubio por confiarme la tarea de liderar la implementación de su plan aquí en Venezuela y de representar a los Estados Unidos durante este momento histórico, mientras construimos una relación sólida entre nuestros dos países”, destacó.

Explicó que el equipo en Caracas continuará avanzando en el plan de tres fases del presidente y del secretario durante esta nueva etapa de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, en beneficio del pueblo estadounidense y del pueblo venezolano.

El 22 de enero pasado, John Barrett asumió como encargado de negocios de la embajada de EE. UU. en Guatemala. El diplomático tiene experiencia en misiones en América Latina, Asia y una asignación previa en el país.

Barrett también cuenta con una trayectoria en el servicio exterior que incluye misiones en China y Afganistán.

Barrett, miembro de carrera del Servicio Exterior Senior, se desempeñó como ministro consejero en la embajada de EE. UU. en Panamá desde mayo del 2023. Antes fue consejero para asuntos económicos en la embajada de ese país en Perú y, previamente, cónsul general en el consulado en Recife, Brasil, donde lideró la labor diplomática en ocho estados del noreste de ese país.

Qué había afirmado EE. UU.

El martes 14 de abril, Estados Unidos desmintió que haya sustituido a su jefa diplomática en Venezuela y aseguró que Laura Dogu continuaba como encargada de negocios en Caracas, tras versiones que señalaban su relevo.

"La embajadora Dogu continúa siendo la encargada de negocios interina de la Embajada de Estados Unidos en Caracas y prosigue su labor para impulsar el plan de tres fases de la Administración (del presidente Donald) Trump para una Venezuela estable, próspera y democrática", explicó el martes un portavoz del Departamento de Estado.

pic.twitter.com/4ffLtwmlHl — Embajada de los EE.UU. en Caracas (@usembassyve) April 15, 2026

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