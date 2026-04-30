Internacional
Vuelven los vuelos comerciales entre EE. UU. y Venezuela tras siete años: cuánto cuestan los boletos
Este 30 de abril aterrizó en Venezuela el primer vuelo comercial de EE. UU. tras casi siete años en suspensión.
Una persona sostiene una bandera de Venezuela durante el recibimiento de un avión de American Eagle que aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía (Venezuela). (Foto Prensa Libre: EFE)
Este 30 de abril aterrizó el primer vuelo comercial entre Estados Unidos y Venezuela, tras casi siete años de suspensión entre ambos países.
El avión, operado por American Airlines, aterrizó este jueves en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía a las 13.16 horas locales (17.16 GMT) y fue recibido con el tradicional arco de agua, con el cual se dio la bienvenida a esta aerolínea estadounidense.
American Airlines fue la última aerolínea comercial que operó en Venezuela, en el 2019, antes de que las conexiones aéreas se suspendieran debido a tensiones entre Washington y Caracas.
El momento quedó marcado cuando el piloto del avión desplegó una pequeña bandera de Venezuela, mientras los pasajeros bajaron con banderines del país sudamericano.
El momento fue celebrado tanto por las autoridades estadounidenses como por las venezolanas. La ministra de Transporte del país sudamericano, Jacqueline Faria, agregó que el país espera recibir "más de 100 mil pasajeros" en esta nueva ruta.
"Venezuela se siente lista para recibir todas estas líneas. Venezuela se ha preparado porque tenemos la capacidad", dijo Faria.
Desde enero de este año, American Airlines ya había anunciado su intención de reanudar sus vuelos a Venezuela, luego de una orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para instruir al Departamento de Transporte a tomar medidas para restablecer el servicio aéreo, según CNN.
Luego de este primer vuelo, muchas personas podrían preguntarse: ahora que el servicio de American Airlines se ha restablecido, ¿Cuánto podría costar un vuelo de Estados Unidos al país sudamericano?
Según constatan CNN y otros medios estadounidenses, la ruta tendrá una frecuencia diaria entre el Aeropuerto de Maiquetía y el Internacional de Miami.
Respecto de los precios, CNN afirma que estos pueden variar por la fecha de salida, el tipo de boleto, así como las rutas y conexiones.
"Una búsqueda en el sitio web de American Airlines muestra que un boleto de ida y vuelta con salida desde Miami a principios de mayo y regreso a finales de mes cuesta más de US$1 mil", señaló CNN.
Desde la página oficial de American Airlines se observan varias opciones de vuelos de Miami a Venezuela, con diferentes fechas, pero todas tienen un precio aproximado de US$758 el boleto de ida y vuelta a Caracas.
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