Vuelven los vuelos comerciales entre EE. UU. y Venezuela tras siete años: cuánto cuestan los boletos

Este 30 de abril aterrizó el primer vuelo comercial entre Estados Unidos y Venezuela, tras casi siete años de suspensión entre ambos países.

El avión, operado por American Airlines, aterrizó este jueves en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía a las 13.16 horas locales (17.16 GMT) y fue recibido con el tradicional arco de agua, con el cual se dio la bienvenida a esta aerolínea estadounidense.

American Airlines fue la última aerolínea comercial que operó en Venezuela, en el 2019, antes de que las conexiones aéreas se suspendieran debido a tensiones entre Washington y Caracas.

El momento quedó marcado cuando el piloto del avión desplegó una pequeña bandera de Venezuela, mientras los pasajeros bajaron con banderines del país sudamericano.

El momento fue celebrado tanto por las autoridades estadounidenses como por las venezolanas. La ministra de Transporte del país sudamericano, Jacqueline Faria, agregó que el país espera recibir "más de 100 mil pasajeros" en esta nueva ruta.

¡Bienvenidos de nuevo a Caracas, @AmericanAirlines! Gracias al liderazgo de @POTUS y a la implementación contínua de su plan de tres fases para Venezuela, hoy se reanudaron los vuelos comerciales directos de pasajeros entre los Estados Unidos y Venezuela. Otro paso histórico… pic.twitter.com/EGR3u6gyzj — Embajada de los EE.UU. en Caracas (@usembassyve) April 30, 2026

"Venezuela se siente lista para recibir todas estas líneas. Venezuela se ha preparado porque tenemos la capacidad", dijo Faria.

Off to Venezuela ✈️



American Airlines is resuming direct flights from the U.S. to Venezuela for the first time in seven years. This wouldn't be possible without President Trump's brave leadership in Operation Absolute Resolve. 🇺🇸🇻🇪 https://t.co/ZLFunrgvzh pic.twitter.com/Yrw263nTYl — The White House (@WhiteHouse) April 30, 2026

Desde enero de este año, American Airlines ya había anunciado su intención de reanudar sus vuelos a Venezuela, luego de una orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para instruir al Departamento de Transporte a tomar medidas para restablecer el servicio aéreo, según CNN.

A commercial passenger plane will take off from the US to Venezuela on Thursday morning for the first time in nearly seven years, as the countries continue to restore economic ties following the ouster of Venezuela's strongman leader in January. https://t.co/eEzXUcAcnE pic.twitter.com/7b60Sz7rjN — CNN (@CNN) April 30, 2026

Luego de este primer vuelo, muchas personas podrían preguntarse: ahora que el servicio de American Airlines se ha restablecido, ¿Cuánto podría costar un vuelo de Estados Unidos al país sudamericano?

Según constatan CNN y otros medios estadounidenses, la ruta tendrá una frecuencia diaria entre el Aeropuerto de Maiquetía y el Internacional de Miami.

Respecto de los precios, CNN afirma que estos pueden variar por la fecha de salida, el tipo de boleto, así como las rutas y conexiones.

"Una búsqueda en el sitio web de American Airlines muestra que un boleto de ida y vuelta con salida desde Miami a principios de mayo y regreso a finales de mes cuesta más de US$1 mil", señaló CNN.

Desde la página oficial de American Airlines se observan varias opciones de vuelos de Miami a Venezuela, con diferentes fechas, pero todas tienen un precio aproximado de US$758 el boleto de ida y vuelta a Caracas.

Listado de vuelos desde Estados Unidos a Venezuela, tras la reanudación de vuelos comerciales. (Foto Prensa Libre: captura de pantalla)

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