“Me dijo que no se lo merecía”: De qué habló Trump sobre María Corina Machado y cómo le regaló el Nobel de la paz

Donald Trump aseguró este 30 de abril, durante un acto en el Despacho Oval, que la candidata venezolana María Corina Machado, cuando le regaló el Premio Nobel de la Paz, le dijo que ella “no se lo merecía”.

Durante el acto, el mandatario empezó a hablar de la activista venezolana, a pesar de que no se le hicieron preguntas relacionadas con ella.

“María fue muy amable. Me regaló su Premio Nobel de la Paz porque dijo que no se lo merecía. Fue muy, muy amable. Pero yo resolví ocho guerras y, en todos los casos, la gente —los primeros ministros o los presidentes— me escribieron cartas dándome las gracias”, dijo Trump a los presentes.

Tras hablar de Machado, Trump volvió a insistir en que él había sido el responsable de poner fin a varios conflictos bélicos en el mundo, sobre todo cuando fue cuestionado por la Fuerza Espacial, una rama de las Fuerzas Armadas de EE. UU.

“En lo que respecta a la paz, yo resolví ocho guerras; la gente intenta ponerlo en duda, pero luego las analizan y, en casi todos los casos, han enviado cartas dándome las gracias, así como cartas al Comité del Nobel. Aunque eso a mí no me importa”, dijo el mandatario.

Donald Trump asegura que cuando la opositora venezolana María Corina Machado le regaló el premio Nobel de la Paz le dijo que ella «no se lo merecía»https://t.co/EsVLQoBAL0 — EFE Noticias (@EFEnoticias) April 30, 2026

Fue el pasado 15 de enero cuando Machado le entregó a Donald Trump la medalla del Premio Nobel de la Paz, durante un encuentro privado en la Casa Blanca.

Machado, que ha elogiado repetidamente a Trump y, en especial, la operación en la que se capturó a Nicolás Maduro, ha sido criticada por el gesto debido al historial del presidente estadounidense.

🇺🇸 ÚLTIMA HORA | Presidente Donald Trump dice que María Corina Machado le dio el Nobel y le dijo que ella "no se lo merecía". pic.twitter.com/WEme6rqhRl — Roi Lopez Rivas (@RoiLopezRivas) April 30, 2026

Esto se debe a que, solo en el último año, ha iniciado una guerra contra Irán, ha activado una operación de ejecuciones sumarias contra embarcaciones que supuestamente trafican droga en el Caribe y el Pacífico, y ha implementado agresivas campañas contra migrantes en EE. UU.

Tras la captura de Maduro, el republicano ha alabado la figura de Machado, pero ha insistido en apoyar una presidencia interina en Venezuela de la chavista Delcy Rodríguez, de la que ha dicho que está haciendo un trabajo excelente y cooperando plenamente con los dictados de Washington.

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