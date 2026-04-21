Cómo calificó Daniel Ortega a Donald Trump en medio de acusaciones sobre la paz mundial

Daniel Ortega, copresidente de Nicaragua, tildó este 21 de abril de “desquiciado mental” al presidente de EE. UU., Donald Trump, además de acusarlo, entre otras cosas, de sancionar a sus hijos y de “secuestrar” al presidente Nicolás Maduro en Venezuela.

Las declaraciones de Ortega se dieron en un acto oficial en conmemoración del Día Nacional de la Paz en Nicaragua. Aunque no mencionó el nombre de Trump de forma directa, también lo acusó de “aplicar políticas terroristas en todo el mundo”.

“Hasta el Nobel de la Paz estuvo peleando, pero no se lo dieron (…) Es un problema, diríamos, de desquiciamiento mental. Como decimos aquí: no está en sus cinco sentidos”, dijo el mandatario de 80 años.

“Y el presidente de una potencia que no está en sus cinco sentidos va a acabar con su pueblo, y está acabando con la paz y la estabilidad del mundo”, prosiguió Ortega.

Además, el copresidente exigió a Trump que termine con la guerra en Irán, así como que finalice los bloqueos en Cuba, las sanciones en Venezuela y “devuelva” a Nicolás Maduro a su país.

El discurso de Ortega, que se desarrolló en la avenida Bolívar a Chávez, en Managua, se centró en que en Estados Unidos “no hay democracia”.

El copresidente de Nicaragua, Daniel Ortega, tilda de «desquiciado mental» al mandatario estadounidense, Donald Trumphttps://t.co/bjCUi5GiMO — EFE Noticias (@EFEnoticias) April 21, 2026

“Si hay que tirar bombas lo decide el que se ha vuelto experto en tirar bombas (…) Es el mismo que continuamente está lanzando sanciones contra los pueblos”, dijo.

⚠️ Ortega arremete contra Trump tras nuevas sanciones



Daniel Ortega, criticó a Donald Trump por las recientes sanciones impuestas a su entorno, incluyendo a dos de sus hijos.



“Ya no hallan ni a quién sancionar”, afirmó Ortega en un acto oficial, en el que también cuestionó el… pic.twitter.com/JXg9hbmq1k — Despacho 505 Nicaragua (@despacho505) April 21, 2026

También acusó a Trump de “llevar a cabo ataques para secuestrar presidentes” y mencionó el caso de Nicolás Maduro.

“El que está mandando en Estados Unidos le importa poco lo que digan los organismos internacionales, las mismas leyes de EE. UU., el papel del Congreso y el Senado de su país. Él debe solicitar autorización para lanzar los bombardeos que ha lanzado contra Irán y otros pueblos y no lo hace”, reiteró.

Para Ortega, las acciones de Trump, sobre todo en el tema de la guerra en Irán, son propias de “alguien que ha perdido la cabeza y que cree que puede hacer cualquier cosa”.

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