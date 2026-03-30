¿Fin de las sanciones? Por qué EE. UU. permitió la llegada de un petrolero ruso a Cuba

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¿Fin de las sanciones? Por qué EE. UU. permitió la llegada de un petrolero ruso a Cuba

EE. UU. ha permitido la llegada de un petrolero ruso a Cuba, en medio de las sanciones que limitan el suministro de combustible a la isla.

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Buques petroleros en Cuba

FOTO ILUSTRATIVA. Fotografía de uno de los barcos de la armada mexicana que transporta ayuda humanitaria a su llegada este sábado al puerto de La Habana. (Foto Prensa Libre: EFE)

Este 30 de marzo, la Casa Blanca informó que EE. UU. permitió la llegada a Cuba de un petrolero de Rusia por "razones humanitarias", pero que analizará "caso por caso" si autoriza la llegada de más buques a la isla.

"Se seguirá tomando caso por caso, ya sea por razones humanitarias o de otro tipo; sin embargo, no ha habido ningún cambio firme en nuestra política de sanciones", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en rueda de prensa.

Con respecto al petrolero que llegó a Cuba, se trata del Anatoli Kolodki, el cual transportaba 740 mil barriles, equivalentes a 100 mil toneladas de crudo.

Las autoridades estadounidenses informaron que el buque navegará este 30 de marzo hasta llegar al puerto de Matanzas durante la mañana del martes 31.

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La portavoz aseveró que, aunque Moscú hizo la solicitud de enviar un petrolero a Cuba por "razones humanitarias", esto no cambia sus políticas contra la isla.

"Tal como ha dicho el presidente, permitimos que este barco llegara a Cuba con el fin de satisfacer las necesidades humanitarias del pueblo cubano", reiteró Leavitt.

Sobre si la Casa Blanca está de acuerdo con las declaraciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en las que aseguró que su país explora reanudar algunos envíos a Cuba, Leavitt repitió que las decisiones se tomarán "caso por caso".

"Seguimos reservándonos el derecho, siempre que sea legalmente aplicable, de interceptar aquellos cargamentos que se dirijan a Cuba y que contravengan la política de sanciones de Estados Unidos. Pero, por supuesto, el presidente y la Administración también se reservan el derecho de eximir de dichas incautaciones caso por caso", dijo.

Cuba llevaba alrededor de tres meses casi sin importaciones de petróleo, con apagones y racionamiento severo de gasolina, cuando Donald Trump firmó la orden ejecutiva que endurece el racionamiento y supone un bloqueo en la llegada de combustible a la isla a finales de enero del 2026.

Lea también: Posible migración masiva desde Cuba: Florida y EE. UU. despliegan fuerzas para frenar el éxodo

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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Redacción EFE

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