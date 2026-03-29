Portaviones estadounidense USS Nimitz llega a Panamá en medio de tensiones regionales

El portaviones USS Nimitz, de propulsión nuclear y uno de los más antiguos en servicio en Estados Unidos, arribó este domingo 29 de marzo a aguas de Panamá como parte de una gira por América Latina.

El buque, que comenzó operaciones en 1975 y efectuó su primer despliegue en 1976. Ahora permanece en mar abierto, mientras que el destructor USS Gridley, que lo acompaña, se ubica en el Puerto de Cruceros de Amador de Panamá.

Ambas embarcaciones forman parte de una gira regional que incluye escalas en Perú, Chile y Brasil, además del paso por el estrecho de Magallanes, antes de que el USS Nimitz regrese a la costa este de Estados Unidos el 20 de junio, según el Servicio Nacional Aeronaval de Panamá.

Las autoridades indicaron que las naves permanecerán en aguas panameñas hasta el 2 de abril.

El despliegue se desarrolla en medio de tensiones entre Estados Unidos y Cuba, así como de la estrategia del gobierno del presidente Donald Trump para reforzar su influencia en América Latina.

Ejercicios frente a Guatemala

Antes de su llegada a Panamá, el USS Nimitz realizó ejercicios y operaciones en el océano Pacífico, a unos 300 kilómetros de la costa sur de Guatemala, como parte del despliegue Mares del Sur 2026, una misión de la Marina de Estados Unidos para fortalecer la cooperación con países de América Latina.

“Despliegues como este demuestran nuestro compromiso inquebrantable con la seguridad y la estabilidad del hemisferio occidental, bajo el liderazgo del presidente —Donald— Trump. Esta colaboración representa nuestra determinación de fortalecer las colaboraciones marítimas con socios fuertes, como Guatemala”, aseguró John Barrett, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala.

El USS Nimitz es el portaviones más antiguo de Estados Unidos. Entró en servicio en 1975. Tiene dos reactores nucleares, para navegar a una velocidad máxima de unos 55 kilómetros por hora, posee un largo de 332 metros y un desplazamiento de 87 mil 900 toneladas. Opera un ala aérea de hasta 80 aeronaves, según la armada de EE. UU., y tiene un valor de US$4 mil 500 millones.