Así es el portaaviones USS Nimitz que EE. UU. muestra en Guatemala

El portaviones USS Nimitz (CVN 68), de las fuerzas navales de Estados Unidos, realiza ejercicios de paso y operaciones en el Pacífico, a unos 300 kilómetros de distancia de la costa sur de Guatemala.

Los ejercicios, a los que fue invitada Prensa Libre, forman parte del despliegue Mares del Sur 2026, una misión de la Marina de EE. UU. para estrechar relaciones y cooperación con sus socios en Latinoamérica, está a cargo de la Cuarta Flota y del Comando Sur.

“Despliegues como este demuestran nuestro compromiso inquebrantable con la seguridad y la estabilidad del hemisferio occidental, bajo el liderazgo del presidente —Donald— Trump. Esta colaboración representa nuestra determinación de fortalecer las colaboraciones marítimas con socios fuertes, como Guatemala”, aseguró John Barrett, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala.

El USS Nimitz es el portaviones más antiguo de Estados Unidos. Entró en servicio en 1975. Tiene dos reactores nucleares, para navegar a una velocidad máxima de unos 55 kilómetros por hora, posee un largo de 332 metros y un desplazamiento de 87 mil 900 toneladas. Opera un ala aérea de hasta 80 aeronaves, según la armada de EE. UU., y tiene un valor de US$4 mil 500 millones.

De acuerdo con el capitán al mando del USS Nimitz, Joseph Furco, esa nave zarpó del puerto de San Diego, California, hace una semana, y navegará por los mares de Latinoamérica hasta llegar al estrecho de Magallanes, Chile, para luego regresar a “su nuevo hogar”, en Norfolk, Virginia.

“La importancia de la operación en la que se encuentra el USS Nimitz es brindar una oportunidad tanto a la armada de Estados Unidos, para trabajar con nuestro socios y amigos en este hemisferio”, aseguró Furco.

El Nimitz ha embarcado oficiales provenientes de muchas naciones, entre ellos Guatemala, y para Estados Unidos esto representa la oportunidad de trabajar de forma estrecha con sus militares y lograr que cada ejército sea aún mejor, enfatizó el capitán Furco.

En un comunicado, el Comando Sur informó que el despliegue Mares del Sur 2026 tiene planificadas maniobras navales en 10 países de América Latina.

Guatemalteca es parte del equipo

Adelita Quiroz, orginaria de San José Pinula, es la suboficial en jefe, encargada del equipo de emergencias del portaviones y tiene 32 personas bajo su mando. Asegura: “No hay límites”, y los guatemaltecos, si estudian, se preparan y trabajan duro, pueden conseguir sus metas.

Quiroz es parte de la US Navy desde hace 17 años. Vive en Estados Unidos junto a sus padres desde el 2005, y en el 2008 se unió a la armada.

Para la guatemalteca es un placer trabajar en el Nimitz, pues considera que ha sido una experiencia muy agradable, especialmente porque ese portaviones “es uno de los más antiguos”.

En la demostración de los ejercicios participaron aviones de guerra F18. En el momento del despegue, desarrollan su velocidad máxima en dos segundos. El barco de guerra tiene la capacidad de despegar los aviones de guerra cada 20 segundos, lo que lo convierte en un arma efectiva.

Uno de los objetivos del gobierno del presidente Trump es fortalecer la seguridad en los mares del sur.

El nombre del portaviones es en memoria de Chester W. Nimitz, destacado almirante de flota de la armada, comandante en jefe de la flota del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Esta podría ser su última misión antes de jubilarse.