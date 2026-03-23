Exportaciones de cardamomo de Guatemala se suspenden por cierre en Medio Oriente

En el estrecho de Ormuz circula el producto, ya que este se ubica frente a los mercados de Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y todo el Golfo Pérsico, y hacia esa región es a donde se dirige la mayoría de las exportaciones guatemaltecas de cardamomo, explicó Efraín Álvarez, gerente general de la Asociación de Exportadores de Cardamomo de Guatemala (Adecar).

El ejecutivo indicó que la situación es incierta, pues no se puede exportar hacia esa región, y fue necesario redirigir algunos envíos que estaban programados.

“Está golpeando muy fuerte, porque no se puede exportar”, reconoció.

Actualmente, en el país las plantaciones se encuentran en época de cosecha, por lo que se está recogiendo el fruto para evitar su descomposición. Además, se realiza el proceso de secado y se almacena; sin embargo, las exportaciones están suspendidas hacia Medio Oriente.

El producto se almacena para ser enviado cuando haya una mejor oportunidad, o ya sea posible cruzar el estrecho de Ormuz, debido a que existen compromisos interanuales, agregó.

“El cardamomo de Guatemala es de muy buena calidad, por eso lo aprecian tanto en esos países”, expresó el ejecutivo.

Desde Guatemala, el traslado hacia esa región requiere unos 45 días, “pero hasta que no haya certeza de que no hay riesgo, ninguna naviera va a querer trabajar, tanto en la parte de los combustibles como en la de alimentos”, expresó.

Estimaciones

Para el 2026 se empezó a recuperar parte de la producción de cardamomo, luego de la sequía de 2023 y 2024 que afectó durante varios años la cosecha. Para el presente año se estima una producción de 26 mil toneladas métricas; sin embargo, ahora está el problema de la exportación hacia el Golfo Pérsico.

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Según cifras mencionadas por el ejecutivo, en volumen se calcula que dejarán de exportarse unas 8 mil toneladas durante marzo, lo que podría representar entre US$70 millones y US$80 millones, ya que está por cumplirse un mes desde el inicio de los problemas en esa zona, agregó.

Se ha considerado exportar a otros mercados, como Europa y Estados Unidos, pero la demanda no es tan alta comparado con los volúmenes hacia los países del Medio Oriente, comentó.

En años anteriores

Las cosechas de 2023, 2024, incluso la de 2025 fueron muy escasas, debido al fenómeno de El Niño. En el 2024, la sequía duró más de 120 días, lo que provocó una drástica reducción en la producción.

Las condiciones climáticas habrían provocado pérdidas estimadas en 50 mil hectáreas en dos años. Con ello, casi la mitad de la producción que se exportaba normalmente no pudo salir al mercado, ya que la sequía debilitó severamente la planta. Entre las zonas más afectadas estuvo la parte baja de Las Verapaces, donde no se produjo nada, indicó el ejecutivo.

En volumen, Guatemala alcanzó una producción anual de hasta 50 mil toneladas métricas. Para 2025, la última cosecha había llegado solo a 21 mil toneladas métricas.

La asociación trabaja para recuperar las áreas perdidas. Se están produciendo viveros de cardamomo, que luego se venden a precio de costo a los agricultores para facilitar la resiembra. Además, los exportadores del Comité de Cardamomo también producen plántulas para apoyar la recuperación.

Riesgo En el sector

En Guatemala hay alrededor de 150 mil productores de cardamomo, y la mayoría podría verse afectada por esta situación, aunque por el momento siguen con las labores explicadas.

En la actualidad quienes enfrentan el mayor problema son los exportadores, ya que han comprado el cardamomo a los productores, pero al tener que almacenarlo sin poder enviarlo, no obtienen un retorno de inversión a corto plazo, dijo Álvarez.

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Conservado en condiciones adecuadas de baja humedad, el cardamomo puede mantener buena calidad por un máximo de dos años. Por ello, aún hay tiempo para realizar los envíos, ya que el producto es considerado resiliente.

La cosecha inicia entre agosto y septiembre, y finaliza entre abril o mayo; luego comienza la floración de la siguiente temporada.

En cifras